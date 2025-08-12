Rozwój kazachskiego rynku e-commerce to także szansa dla polskich firm

Ten dynamiczny rozwój otwiera nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw, zarówno producentów , jak i dostawców rozwiązań cyfrowych. Według prognoz kazachskiego rządu udział handlu elektronicznego w handlu detalicznym ma do 2030 r. sięgnąć 20 proc. Kazachstan w ostatnich latach poczynił znaczące postępy w cyfryzacji gospodarki. Kraj ten może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem penetracji internetu w Azji Centralnej (92 proc. populacji) oraz największą liczbą użytkowników mediów społecznościowych w regionie. Według danych hongkońskiej agencji HKTDC Research, na wyraźne przyspieszenie procesu digitalizacji gospodarki, także w Kazachstanie, wpływ miała pandemia Covid-19, która zmieniła nawyki zakupowe konsumentów, którzy coraz częściej kupuje w internecie. Ważną rolę odegrał również rozwój cyfrowych systemów płatniczych, które wprost przełożyły się na ekspansję sektora e-commerce.

Jakie kanały e-commerce w Kazachstanie?

Z danych rządu Kazachstanu wynika, że zdecydowana większość handlu detalicznego online odbywa się za pośrednictwem platform typu marketplace. W 2023 roku aż 80 proc. przedsiębiorstw sprzedawało swoje produkty za ich pośrednictwem, podczas gdy jedynie 30 proc. rozwijało w tym czasie własne sklepy internetowe. Tylko 10 proc. firm było obecnych w obu kanałach sprzedaży cyfrowej.

Jednak takie proporcje nie są zaskakujące, biorąc pod uwagę preferencje lokalnych konsumentów. Platformy typu marketplace wygenerowały w 2023 r. aż 89 proc. wartości sprzedaży detalicznej online (wzrost o 6 pp. r/r). Kluczowymi czynnikami popularności tego modelu są wygoda, dostępność oraz szeroki wybór produktów i konkurencyjność cenowa.