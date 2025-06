Azja Centralna oferuje ułatwienia wizowe dla biznesu

Kazachstan w ostatnim czasie ogólnie rozszerzył ofertę wizową, koncentrując się na pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów, specjalistów oraz turystów. Lokalne władze starają się czerpać z wzorców państw UE, USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Singapuru, które dzięki umiejętnie prowadzonej dyplomacji gospodarczej, były w stanie skutecznie przyciągnąć inwestycje technologiczne oraz pobudzić rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzone rozwiązania obejmują m.in. takie programy jak Neo Nomad Visa, Digital Nomad Visa oraz wiza rezydencka, które mają ułatwić im dłuższy pobyt i aktywność zawodową w kraju.

Pierwsza z inicjatyw umożliwia długotrwały pobyt freelancerom, przedsiębiorcom, pracownikom IT czy założycielom startupów. Druga skupia się bardziej na osobach pracujących zdalnie. Aplikant musi udowodnić, że jego miesięczne zarobki wynoszą co najmniej 3 tys. dolarów, posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne i nie jest karany. Wiza rezydencka dotyczy z kolei osób pracujących w medycynie, nauce, edukacji oraz branżach innowacyjnych. Na jej mocy możliwy jest pobyt w Kazachstanie do 90 dni. Według danych kazachskiego Ministerstwa Turystyki i Sportu, liczba odwiedzających kraj wyniosła w 2024 r. 15,3 mln. co było wzrostem o 66 proc w porównaniu do roku poprzedniego.

Polski biznes a państwa regionu

Nowa polityka wizowa oraz dywersyfikacja eksportu paliw kopalnych to ważne sygnały otwarcia państw Azji Centralnej na międzynarodowych inwestorów. Poszukują one coraz śmielej alternatyw dla tradycyjnych partnerów gospodarczych w postaci Chin i Rosji. W ostatnich miesiącach kładą one nacisk na ocieplanie swoich stosunków z państwami Unii Europejskiej.

Niesie to ze sobą szansę na zwiększenie wymiany handlowej między Polską a krajami regionu. Obrót między Polską a Kazachstanem w ubiegłym roku osiągnął poziom prawie 2 mld dolarów, a Uzbekistanem ok. 470 mln dolarów. Z perspektywy Polski Turkmenistan wciąż odgrywa marginalną rolę, gdyż na razie według danych ONZ bilateralna wymiana handlowa w 2024 r. nie przekroczyła 40 mln dolarów, ale dotychczas zamknięte państwo może być atrakcyjne szczególnie dla tych firm polskich, które są już obecne w Kazachstanie i Uzbekistanie. Można do nich dziś zaliczyć m.in.: Adamed, Fakro, Polpharmę, Selenę FM, czy Rohlig Suus Logistics.