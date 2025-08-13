Rzeczpospolita
Wydarzenia
Telekonferencja Donalda Trumpa z europejskimi liderami. Polskę reprezentował Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas telekonferencji zorganizowanej przez Donalda Trumpa z europejskimi liderami, przed spotkaniem prezydenta USA z Władimirem Putinem na Alasce – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Publikacja: 13.08.2025 15:57

Telekonferencja Donalda Trumpa z europejskimi liderami. Polskę reprezentował Karol Nawrocki

Foto: PAP/Marcin Gadomski

Jakub Mikulski, Ada Michalak

Przed planowanym na 15 sierpnia szczytem na Alasce z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego dyktatora Władimira Putina miały się odbyć szeroko zakrojone konsultacje z udziałem przywódców państw zachodnich oraz Ukrainy. Spotkanie, zainicjowane przez Niemcy, miało zgromadzić prezydentów USA i Ukrainy oraz liderów Niemiec, Francji, Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii i Finlandii, a także przedstawicieli NATO i Unii Europejskiej. Celem konsultacji miało być uzgodnienie wspólnego stanowiska Zachodu w sprawie wojny w Ukrainie, zanim Trump przystąpi do rozmów z Putinem.

Dotąd w rozmowach z USA i innymi europejskimi partnerami na temat Ukrainy uczestniczył premier Donald Tusk. W środę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak szef polskiego rządu bierze on udział w spotkaniu online z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, poprzedzającym rozmowę z Trumpem.

Tym razem w rozmowach z udziałem Trumpa wziął udział prezydent Karol Nawrocki. Taką informację opublikowała Kancelaria Prezydenta RP. W kolejnym komunikacie przekazano, że o godz. 17.00 odbędzie się briefing prasowy w tej sprawie z udziałem szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza i rzecznika prasowego prezydenta RP, Rafała Leśkiewicza. „W spotkaniu z prezydentem Trumpem nie bierze udziału premier Donald Tusk. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki” – napisał na X Leśkiewicz.

Jak napisała Polska Agencja Prasowa, prezydent Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy z udziałem prezydenta USA, odbyło się jednak także drugie spotkanie, bez udziału Donalda Trumpa. 

Uczestnicy wideokonferencji mieli wyznaczyć tzw. czerwone linie dotyczące ewentualnego porozumienia, w tym stanowczy sprzeciw wobec uznania przez Zachód terytorialnych zdobyczy Rosji. Planowane było również omówienie form dalszego wsparcia dla Ukrainy, zarówno militarnego, jak i gospodarczego, oraz mechanizmów gwarantujących jej bezpieczeństwo w przypadku zawieszenia broni. Obecność Wołodymyra Zełenskiego przy stole rozmów miała zagwarantować, że Ukraina nie zostanie pominięta w kluczowych decyzjach.

Zarówno skala planowanego spotkania, jak i formuła bezpośredniego udziału ukraińskiego prezydenta w rozmowach z europejskimi liderami i amerykańskim przywódcą, uznawane były za bezprecedensowe – to wyraźny sygnał jedności Zachodu i determinacji, by nie dopuścić do ustaleń podejmowanych „ponad głowami” Kijowa. Wideokonferencja miała wzmocnić pozycję Ukrainy i jej sojuszników na kilka dni przed rozmowami w Alasce, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu wojny i architektury bezpieczeństwa w Europie.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Władimir Putin Donald Trump Karol Nawrocki

