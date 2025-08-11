Aktualizacja: 11.08.2025 11:23 Publikacja: 11.08.2025 11:19
Donald Tusk
Foto: REUTERS/Kuba Stezycki
Tusk odniósł się do zaplanowanego na piątek szczytu z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Rozmowy mają dotyczyć warunków zakończenia wojny na Ukrainie.
Z doniesień dotyczących przebiegu rozmowy specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem wynika, że Putin ma żądać, by Ukraina oddała Rosji cały obszar Donbasu oraz Krym, który ta zaanektowała w 2014 roku (Krym jest kontrolowany przez Rosję de facto, ale nie de iure - społeczność międzynarodowa nie uznaje aneksji traktując Krym jako fragment terytorium Ukrainy okupowany jedynie przez Rosję).
Rosjanie nie kontrolują obecnie całego Donbasu – o ile udało im się w praktyce zająć cały obwód ługański, o tyle w obwodzie donieckim nadal trwają walki. Ukraina odrzuca możliwość zaakceptowania utraty części swojego terytorium. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że nie pozwala mu na to konstytucja kraju.
Biały Dom nazwał „spekulacją” doniesienia agencji Bloomberga z których wynika, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji pracują nad porozumieniem, które zatwierdziłoby okupację terytoriów zajętych przez Moskwę podczas inwazji wojskowej.
Donald Trump mówił jedynie, że elementem porozumienia pokojowego, o którym będzie rozmawiał z Putinem ma być „wymiana terytoriów”. 9 sierpnia przywódcy sześciu państw Europy - Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec i Finlandii, a także szefowa KE Ursula von der Leyen - podpisali się pod oświadczeniem, w którym czytamy, że "pozostają wierni zasadzie, iż międzynarodowe granice nie mogą być zmieniane siłą", a "droga do pokoju na Ukrainie nie może zostać wytyczona bez udziału Ukrainy". W oświadczeniu czytamy też, że negocjacje mogą odbywać się jedynie w warunkach zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1264 dniu wojny
Foto: PAP
- Europa pozostaje zjednoczona w jej stosunku do tych przyszłych negocjacji i skutków tych negocjacji – mówił w Bydgoszczy Tusk odnosząc się do tego oświadczenia.
- Dla Polski i dla naszych europejskich partnerów i mam nadzieję dla całego NATO musi być oczywiste, że granic państwowych nie można zmienić przy pomocy siły – dodał.
Donald Tusk, premier
- Wojna rosyjsko-ukraińska nie może przynieść Rosji korzyści tylko dlatego, że jest agresorem. Stanowisko państw europejskich zostało opublikowane i dla nas jest rzeczą absolutnie kluczową, aby władze Rosji miały świadomość, że Zachód, w tym państwa europejskie, nie zaakceptują warunków rosyjskich, które miałyby polegać po prostu na zajęciu terytorium Ukrainy – mówił Tusk. Jak dodał mówi o tym „nie tylko dlatego, że Ukraina potrzebuje wsparcia i solidarności ze strony Zachodu”, ale też „przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo Polski”.
- Wszyscy już wiemy, że Rosja będzie stanowiła zagrożenie dla państw regionu, w tym Polski, przez najbliższe lata. Nie możemy dopuścić do tego, by Rosja wyszła z tego konfliktu i wzmocniona i przekonana, że można bezkarnie naruszać granice czy zdobywać cudze terytoria i że świat się będzie na to zgadzał - podkreślił Tusk. - Stoimy też na stanowisku, że decyzja na temat tej ewentualnej wymiany terytoriów i inne warunki pokoju musi być uzgadniane z udziałem Ukrainy – dodał.
Tusk przypomniał też, że w przeszłości Polska padała już ofiarą sytuacji, w której mocarstwa decydowały o niej bez jej udziału. - Dla bezpieczeństwa Polski jest ważne, by respektować zasadę: nic o Ukrainie bez Ukrainy, tak, jak byśmy chcieli, aby nikt nigdy nie decydował o Polsce bez naszej suwerennej decyzji.
