Tusk odniósł się do zaplanowanego na piątek szczytu z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce. Rozmowy mają dotyczyć warunków zakończenia wojny na Ukrainie.

Władimir Putin chce od Ukrainy całego Donbasu za pokój?

Z doniesień dotyczących przebiegu rozmowy specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem wynika, że Putin ma żądać, by Ukraina oddała Rosji cały obszar Donbasu oraz Krym, który ta zaanektowała w 2014 roku (Krym jest kontrolowany przez Rosję de facto, ale nie de iure - społeczność międzynarodowa nie uznaje aneksji traktując Krym jako fragment terytorium Ukrainy okupowany jedynie przez Rosję).

Rosjanie nie kontrolują obecnie całego Donbasu – o ile udało im się w praktyce zająć cały obwód ługański, o tyle w obwodzie donieckim nadal trwają walki. Ukraina odrzuca możliwość zaakceptowania utraty części swojego terytorium. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że nie pozwala mu na to konstytucja kraju.