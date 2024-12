W którą stronę biegnie kolejowa sieć Kazachstanu, a zatem i towary?

Choć Kazachstan stał się kluczowym partnerem w przewozach cargo między Chinami a Europą, to pociągi tam obsługują zaledwie 15-proc. podróżnych. W Europie coraz więcej mówi i robi się, aby przywrócić do łask podróżnych połączenia kolejowe. W Polsce to wciąż dość kontrowersyjny temat, budzący emocje w społeczeństwie, zwłaszcza tej jego części, która z pociągów regularnie korzysta. Rozwój kolei wysokich prędkości zakończył się na wypuszczeniu na tory składów Pendolino, które tylko na trasie Warszawa-Katowice osiągają prędkość 200 km/h, a na pozostałych odcinkach łączących stolicę z dużymi miastami już tylko do 160 km/h lub nawet zaledwie 120 km/h.

Jak Kazachom odjechała kolej dużych prędkości

Projekt budowy sieci kolejowej dużych prędkości, która miała przewozić pasażerów z prędkością 250 km/h, jest też porażką kazachskiego kolejnictwa. Tego typu projekty są bardzo kosztowne i cechują się długim czasem zwrotu nakładów, zwłaszcza w przypadku ogromnych odległości i niskiej gęstości zaludnienia, które cechują Kazachstan. Niemniej, takie połączenia wydają się koniecznością i dobrą alternatywą dla lokalnych połączeń lotniczych w świetle rosnących kosztów paliw i restrykcyjnej polityki środowiskowej.

Już w 2013 r. pojawił się pomysł połączenia stolicy - Astany z oddalonymi o 1200 km Ałmatami, uznawanymi za stolicę finansową. Założeniem było skrócenie czasu przejazdu pociągiem na tej trasie z 15 h do ok. 5,5 h. Wąskim gardłem projektu był bardzo kosztowny most o długości 20 km nad Jeziorem Bałchasz. Ostatecznie, projekt który miał być sfinalizowany do Expo-2017, którego Kazachstan był gospodarzem, do dziś pozostał na papierze.

Do porażki projektu przyczyniła się relatywnie niska populacja obu miast, liczących łącznie ok. 4 mln mieszkańców. Analizy wykazały, że liczba pasażerów korzystających z tego, zapewne drogiego połączenia, byłaby niewystarczająca dla zapewnienia opłacalności inwestycji, szacowanej wówczas na 1,5 bln tenge (2,8 mld euro). Przysłowiowym gwoździem do trumny projektu były pikujące w dół ceny ropy w okresie 2014-2015, której sprzedaż miała być głównym źródłem pozyskania środków na rozwój szybkich kolei. Choć w kolejnych latach ceny ropy ustabilizowały się i nawet zaczęły rosnąć, to ostatecznie inwestycję uznano za mniej istotną dla rozwoju gospodarczego republiki niż potrzebę rozwijania sieci przewozu towarowego.