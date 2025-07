Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Cezary Zalewski, sędzia gospodarczy z Warszawy

Nie może budzić wątpliwości, że lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ma rozstrzygać, czy na potrzeby tego postępowania dana wierzytelność istnieje, czy nie. Podział kompetencji między sędzią-komisarzem a sądem upadłościowym skutkuje tym, że sąd upadłościowy jest związany treścią listy wierzytelności. TSUE wyraził pogląd przeciwny, dając sądowi upadłościowemu orzekającemu w zakresie planu spłaty wierzycieli kompetencje sędziego-komisarza w zakresie możliwości zakwestionowania istnienia danej wierzytelności. W ten sposób dochodzi do dublowania kompetencji różnych organów. Jest to bez wątpienia korzystne dla konsumenta, który kwestię nieważności umowy może podnosić zarówno przed sędzią-komisarzem wnosząc sprzeciw do listy wierzytelności, jak i w procedurze zmierzającej do ustalenia planu spłaty przez sąd.