Procedurę upadłości konsumenckiej stworzono z myślą o osobach fizycznych, które z różnych powodów nie są w stanie spłacić narastającego zadłużenia. Ogłoszenie upadłości nie rozwiązuje wszystkich problemów dłużnika, niesie też poważne konsekwencje. W wielu przypadkach upraszcza jednak i klaruje plan wyjścia z problemów finansowych.

Czym jest upadłość konsumencka? Nowe prawo

Upadłość konsumencka to procedura przeprowadzana przez sąd mająca na celu doprowadzenie do szybkiego oddłużenia konsumenta. Jak wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości, prawidłowo przeprowadzona upadłość konsumencka powinna być procesem „szybkim, nieskomplikowanym i przejrzystym”. W celu ułatwienia tej procedury od 24 marca 2020 wprowadzono tzw. „konsumenckie uproszczone postępowanie upadłościowe”. Nowe prawo pozwala m.in. na ograniczenie aktywności sądu do wydawania kluczowych decyzji i ułatwia zamknięcie pełnego procesu w okresie ok. 6-8 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że uproszczony tryb nie zawsze jest możliwy. Jeżeli dłużnik ma skomplikowaną sytuację majątkową, postępowanie sądowe może zostać przeprowadzone w trybie zwykłym. Jak podkreśla MS, w takich wypadkach postępowanie może potrwać maksymalnie nawet do 2 lat.

Co daje dłużnikowi upadłość konsumencka?

Sądowy proces pozwoli ustalić, czy dłużnik jest w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązania finansowe. Pod uwagę brana będzie także indywidualna sytuacja życiowa konsumenta – poziom zarobków, koszty życia, koszty związane z chorobą lub skutkami nieszczęśliwych zdarzeń losowych. W trakcie procesu powstanie precyzyjny plan spłaty zadłużenia, biorący pod uwagę realne możliwości finansowe dłużnika. To oznacza m.in. możliwość umorzenia części długów i/lub rozłożenia spłaty niektórych zobowiązań na raty. Warto podkreślić, że maksymalny czas realizacji planu spłaty zadłużenia wynosi do 7 lat. Tokiem postępowania i sprzedażą majątku dłużnika będzie kierować syndyk.

Proces zapewni też dłużnikowi ochronę przed egzekucjami komorniczymi. Uwaga: ochronie nie będzie podlegać cały majątek osoby zadłużonej. Część środków zostanie przejęta na potrzeby spłaty zobowiązań. Dłużnika nie będzie można jednak pozbawiać środków niezbędnych do życia – w tym m.in. określonego majątku ruchomego i części dochodów.