Przyczyny opóźnień na lotniskach bywają różne i zawsze stanowią dla pasażerów dyskomfort podczas podróży. Za stracony czas można jednak dostać odszkodowanie. Jaka rekompensata należy nam się w przypadku długiego oczekiwania na lot?

Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony lot?

Chyba każdy podróżujący samolotem miał kiedyś do czynienia z mniejszym lub większym opóźnieniem lotu. Oczekiwanie na lotnisku nie należy do przyjemności i może powodować wiele komplikacji. Problem ze zdążeniem na lot przesiadkowy, późny przylot na miejsce i skrócone o kilka godzin wakacje to tylko niektóre z możliwych scenariuszy.

Choć takie nieprzyjemności trudno zrekompensować, to część pieniędzy wydanych na opóźniony lot możemy odzyskać. Możliwość otrzymania odszkodowania zależy od długości oczekiwania, a także przyczyny przesunięcia godziny wylotu.

Do czego uprawnia pasażerów opóźnienie lotu?

W sytuacji, gdy opóźnienie wynosi powyżej dwóch godzin, przysługuje nam tzw. prawo do opieki na lotnisku. Powinniśmy wtedy otrzymać od przedstawiciela linii lotniczych lub lotniska posiłki i napoje lub vouchery na ich zakup w ilościach odpowiednich do czasu oczekiwania. W przypadku lotów do 1500 km czas opóźnienia musi wynosić co najmniej dwie godziny, loty w UE dłuższe niż 1500 km i inne loty o długości pomiędzy 1500 a 3500 km uprawniają do opieki po trzech godzinach, natomiast wszystkie inne loty - po czterech godzinach. Jeśli takiej opieki nie otrzymamy, możemy domagać się od linii lotniczej zwrotu poniesionych kosztów.