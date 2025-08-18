Aktualizacja: 18.08.2025 10:43 Publikacja: 18.08.2025 09:08
Polskie nieruchomości wakacyjne w systemie condo coraz mocniej konkurują z ofertami inwestycji w krajach Europy Południowej. Fot. shutterstock
W minionych latach rynek condohoteli i obiektów z apartamentami na wynajem dynamicznie się rozwijał, szczególnie w ośrodkach wypoczynkowych. To takie adresy cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów. – W ostatnim czasie widzimy jednak wyraźne oznaki nasycenia. Popyt na takie inwestycje stopniowo słabnie, a rynek nie wykazuje już tak dużej dynamiki jak w poprzednich latach – mówi Dariusz Książak, prezes firmy doradczej Emmerson Evaluation, która opracowała raport „Rynek hoteli i condohoteli w Polsce”.
– Coraz więcej nabywców podchodzi z większą rezerwą do obiecywanych przez deweloperów zysków, zwracając szczególną uwagę na wiarygodność operatora, przejrzystość modelu biznesowego i transparentność oferty – mówi Dariusz Książak. Część inwestycji działających w systemie condo boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Ma na nie wpływ wiele czynników. – Deweloperom nie sprzyja m.in. sezonowość turystyczna, która utrudnia wypłacanie inwestorom stałej stopy zwrotu z kupionych pokoi. Aby uniknąć upadłości, niektóre firmy podejmują decyzję o wszczęciu postępowań restrukturyzacyjnych – wskazuje prezes.
Czasem problemy pojawiają się już na etapie budowy. Zdarza się, że inwestycje są wstrzymywane. Czasem nie zostają ukończone – mimo że część pokoi została sprzedana.
– Zmiany na rynku condohoteli i apartamentów na wynajem wpływają też na motywacje nabywców. Choć aspekt inwestycyjny nadal jest istotny, to jednak traci na znaczeniu. Apartamenty wakacyjne coraz częściej są traktowane jako nieruchomości rekreacyjne przeznaczone na własne cele wypoczynkowe, ewentualnie jako forma ochrony kapitału – zwraca uwagę Dariusz Książak. Polskie nieruchomości wakacyjne w systemie condo coraz mocniej konkurują z ofertami inwestycji w krajach Europy Południowej. – Dłuższy sezon turystyczny oraz konkurencyjne ceny zachęcają wielu Polaków do lokowania kapitału w mieszkaniach i apartamentach na wynajem np. w Hiszpanii – mówi prezes Emmerson Evaluation. Istotnym czynnikiem jest aspekt geopolityczny. Zagraniczne nieruchomości, ze względu na odległą lokalizację, są często postrzegane jako alternatywne rozwiązanie na wypadek zagrożeń wynikających z wojny na Wschodzie.
Rosnącą popularność nieruchomości w Hiszpanii wśród Polaków potwierdzają dane z tamtejszego Rejestru Nieruchomości (Estadística Registral Inmobiliaria). W 2024 r. Polacy kupili tam ponad 4,2 tys. nieruchomości, co stanowiło 4,5 proc. wszystkich transakcji dokonanych przez obcokrajowców, plasując Polskę w pierwszej dziesiątce narodowości najczęściej inwestujących w hiszpański rynek nieruchomości. W porównaniu z 2023 r. wzrósł zarówno udział Polaków wśród obcokrajowców kupujących nieruchomości, jak i całkowita liczba nabytych lokali, która zwiększyła się o 34 proc.
– Analizując dane z ostatnich pięciu lat (z uwzględnieniem ograniczeń i niepewności związanych z pandemią), liczba transakcji dokonanych przez Polaków w Hiszpanii od 2020 r. wzrosła niemal sześciokrotnie – wskazują autorzy raportu.
Podaż inwestycji condo, mimo spowolnienia na rynku i trudności w ich realizacji, systematycznie rośnie. W pierwszej połowie 2025 r. liczba takich inwestycji była o 9 proc. wyższa niż pod koniec 2023 r. W sumie w całej Polsce jest ponad 45 tys. pokoi i apartamentów condo – podaje Emmerson Evaluation. Niemal połowa, prawie 21 tys. obiektów działających w tym modelu jest zlokalizowana w pasie nadmorskim. W drugiej połowie 2024 r. oddano tam do użytku m.in. oferujący 211 lokali Baltic Waves Resort w Międzyzdrojach i The View w Darłowie z 215 pokojami. Pas górski wzbogacił się o takie obiekty jak Forest Park w Świeradowie-Zdroju z 220 lokalami i Mercure Szczyrk Resort oferujący 447 jednostek hotelowych.
Nowe obiekty condo otwarto także w Białymstoku i Wrocławiu. Biorąc pod uwagę obiekty planowane do otwarcia do 2027 roku, największy przyrost lokali przewidywany jest w regionach górskich – ich liczba ma wzrosnąć o ponad 3,7 tys. Nieco mniej (ok. 3,2 tys. lokali) ma powstać w miejscowościach nadmorskich.
Na Warmii i Mazurach przewidziano budowę 580 lokali condo, a w aglomeracjach miejskich – ok. 2,6 tys. Będzie to m.in. Holiday Inn Express Sobieskiego, który powstanie w Warszawie w niedokończonym od lat budynku, dotychczas postrzeganym jako nieestetyczny element przestrzeni miejskiej.
O turystów i urlopowiczów z hotelami i condohotelami rywalizują lokale wynajmowane na doby. – Konkurencja jest zacięta – mówi Paulina Szadkowska, dyrektor ds. zarządzania przychodami w Renters.pl (operator najmu krótkoterminowego, działa w dużych miastach i kurortach nad morzem i w górach).
Podkreśla, że wiele osób „zamiast hotelowej rutyny woli się poczuć jak w swoim drugim domu” – goście cenią możliwość przygotowania śniadania w pełni wyposażonej kuchni, wypicia kawy na przeszklonym tarasie z panoramicznym widokiem i korzystania z takich udogodnień jak jacuzzi, siłownia, basen.
Renters.pl analizuje też ruch na rynku w tegoroczne wakacje. – Słoneczna pogoda i kalendarz sprzyjający dłuższemu wypoczynkowi tworzą rekordowy początek drugiej połowy sierpnia dla branży turystycznej – wskazuje.
– W lipcu ruch turystyczny koncentrował się przede wszystkim na wyjazdach typu city break (krótki wyjazd – red.) – mówi Paulina Szadkowska. – Podróżnych przyciągały większe miasta, oferujące bogaty program festiwali, wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Pogoda nie sprzyjała wakacyjnym wyjazdom w tereny krajobrazowe, co przełożyło się na nieco mniejsze obłożenie w popularnych kurortach. Sierpień przyniósł jednak poprawę pogody, a wraz nią wyraźny powrót turystów do nadmorskich i górskich miejscowości.
Dyrektor Szadkowska podkreśla, że pogoda w Polsce to kluczowy czynnik – wielu turystów rezerwuje noclegi w ostatniej chwili. – Duża część sierpniowych rezerwacji na długi weekend pojawiła się dopiero w pierwszych dniach miesiąca, po tym, jak prognozy pogody się poprawiły – zauważa. – Najpopularniejsze są pobyty trzy-, cztero- i pięciodniowe, czemu sprzyjał kalendarz. 15 sierpnia przypadał w piątek, tworząc idealną okazję na krótki urlop. Nie brakuje także dłuższych rezerwacji. Dla wielu turystów ten długi weekend był początkiem dłuższych wakacji.
Jak pokazują dane Renters.pl, obejmujące dziesiątki tysięcy rezerwacji, tegorocznymi hitami są Międzyzdroje, Sopot, Mielno, Zakopane. Najniższe ceny noclegów obowiązują w takich miastach jak Łódź i Rzeszów. W Łodzi stawki zaczynają się już od ok. 200 zł za noc, a w Rzeszowie – od 250 zł za noc. Najwyższe średnie ceny noclegów odnotowano w Łebie, Sopocie i Międzyzdrojach – ceny za dobę mogą przekraczać 1 tys. zł za dobę w apartamencie o najwyższym standardzie w najbardziej popularnych lokalizacjach.
