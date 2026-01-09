Według wstępnych szacunków Otodomu, w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali 40,7 tys. mieszkań, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Listopad i grudzień okazały się mocnym finiszem – miesięczna sprzedaż rzędu 5 tys. lokali, ostatni raz widziana była pod koniec 2023 r., kiedy funkcjonował „Bezpieczny kredyt”. To głównie zasługa szeroko zakrojonych promocji – na koniec grudnia rynek wciąż mierzył się z ofertą będącą na rekordowych poziomach, 62 tys. lokali.

Efekt promocji na rynku pierwotnym

Grudniowy wynik robi wrażenie – teoretycznie dni roboczych było nawet więcej niż w listopadzie, ale II połowa miesiąca to festiwal świąteczno-sylwestrowych długich weekendów.

– Grudzień okazał się najlepszym miesiącem w 2025 r. Trudno było przewidzieć, czy mocniej będą oddziaływać promocje u deweloperów, czy wyczekiwanie na święta, tym razem przeważyły wyjątkowo liczne i atrakcyjne akcje promocyjne i rabaty oferowane przez firmy deweloperskie – oceniła Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodomu.

Niezależnie od zabiegania przez deweloperów o klientów, ekspertka wskazuje na poprawiające się otoczenie. W 2025 r. stopy procentowe obniżono z 5,75 do 4 proc., co przełożyło się na poprawę zdolności kredytowej. We wrześniu weszły przepisy o obowiązku publikacji cen mieszkań w internecie, co wywróciło do góry nogami proces sprzedawania mieszkań. Cykliczne badanie Otodomu pokazało w III kwartale wzrost deklarujących zainteresowanie zakupem nowego mieszkania do rekordowego poziomu: 23 proc. respondentów wyraziło gotowość nabycia lokalu na rynku pierwotnym.