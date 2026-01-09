Aktualizacja: 09.01.2026 04:32 Publikacja: 09.01.2026 04:07
Bliskość morza zobowiązuje. Trójmiejski rynek pierwotny i wtórny trzyma ceny.
Według wstępnych szacunków Otodomu, w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali 40,7 tys. mieszkań, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Listopad i grudzień okazały się mocnym finiszem – miesięczna sprzedaż rzędu 5 tys. lokali, ostatni raz widziana była pod koniec 2023 r., kiedy funkcjonował „Bezpieczny kredyt”. To głównie zasługa szeroko zakrojonych promocji – na koniec grudnia rynek wciąż mierzył się z ofertą będącą na rekordowych poziomach, 62 tys. lokali.
Grudniowy wynik robi wrażenie – teoretycznie dni roboczych było nawet więcej niż w listopadzie, ale II połowa miesiąca to festiwal świąteczno-sylwestrowych długich weekendów.
– Grudzień okazał się najlepszym miesiącem w 2025 r. Trudno było przewidzieć, czy mocniej będą oddziaływać promocje u deweloperów, czy wyczekiwanie na święta, tym razem przeważyły wyjątkowo liczne i atrakcyjne akcje promocyjne i rabaty oferowane przez firmy deweloperskie – oceniła Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodomu.
Niezależnie od zabiegania przez deweloperów o klientów, ekspertka wskazuje na poprawiające się otoczenie. W 2025 r. stopy procentowe obniżono z 5,75 do 4 proc., co przełożyło się na poprawę zdolności kredytowej. We wrześniu weszły przepisy o obowiązku publikacji cen mieszkań w internecie, co wywróciło do góry nogami proces sprzedawania mieszkań. Cykliczne badanie Otodomu pokazało w III kwartale wzrost deklarujących zainteresowanie zakupem nowego mieszkania do rekordowego poziomu: 23 proc. respondentów wyraziło gotowość nabycia lokalu na rynku pierwotnym.
W 2026 r. rynek spodziewa się kolejnych obniżek stóp, ale już o mniejszej skali. Jest jednak ryzyko, że banki będą odbijać sobie w marżach kredytów wpływ wyższej od tego roku stawki CIT-u.
Co prawda oferta lokali w siedmiu największych miastach łącznie pozostaje na rekordowych poziomach, to jednak wzrost tempa sprzedaży mieszkań pod koniec roku przełożył się na poprawę wskaźników tempa wyprzedaży oferty (ile czasu zabrałaby sprzedaż wszystkich lokali, gdyby zatrzymano nowe inwestycje). Książkowo o równowadze świadczy 4-5 kwartałów. Najgorzej wciąż jest w Katowicach i Łodzi (10,6 i 6,2), ale pozostałe rynki są już w bezpieczniejszych rejonach: Kraków 5, Wrocław 4,5, Poznań 4,1, Trójmiasto i Warszawa 3,7.
Promocje promocjami, nominalnie średnie ceny lokali, które pozostały w ofercie na koniec 2025 r., poszły w skali roku w górę. W Łodzi o 0,5 proc. (do 11,4 tys. zł za mkw. – to najtańsze miasto), w Krakowie 1,7 proc., w Katowicach 2,9 proc., we Wrocławiu 3,7 proc., w Poznaniu 4,8 proc., w Warszawie 6,2 proc. (do 18,4 tys. zł za mkw. – to najdroższe miasto), a w Trójmieście o aż 14,7 proc.
– Obecnie potencjalni nabywcy korzystają z dużego wyboru mieszkań i szerokiej oferty rabatowej, a firmy deweloperskie realizują założone plany sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że ceny mieszkań są niskie, a perspektywa ich redukcji oddala się wraz z rosnącą w kolejnych miesiącach sprzedażą – oceniła Kuniewicz.
Analitycy Metrohouse'u i Credipassu podkreślają, że na rynku wtórnym cięcia stóp przełożyły się na nieznaczny wzrost zainteresowania potencjalnych kupujących. Z jednej strony widać spadek cen ofertowych, ale z drugiej strony nie widać wyraźnej korekty cen transakcyjnych, co zachęciłoby popyt do większej aktywności.
W Gdańsku średnie ceny transakcyjne poszły rok do roku w górę o ponad 5 proc. (specyfika miasta), w Warszawie i Wrocławiu były względnie stabilne, w Krakowie spadły o 4 proc., a w Łodzi o prawie 8 proc. (jest tu duża konkurencja z rynkiem deweloperskim).
– W większości lokalizacji obserwowana jest zwiększona skłonność sprzedających do negocjacji. Jest to wynikiem rosnących oczekiwań nabywców mieszkań względem możliwej do osiągnięcia ceny, ale też braku presji czasu z uwagi na utrzymującą się w dalszym ciągu wysoką podaż mieszkań. Wobec powyższych, różnica między pierwszą wystawioną ceną ofertową a ostateczną ceną, po jakiej dokonywana jest transakcja może wynieść nawet 10 proc., wskazał Marcin Jańczuk, ekspert agencji Metrohouse.
Biuro Informacji Kredytowej raportuje wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe i sprzedaży pożyczek. – W całym 2025 r. widoczny jest wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi, co jest efektem głównie obniżek stóp procentowych. Dodatkowym czynnikiem jest nominalny wzrost wynagrodzeń o ok. 7 proc. rok do roku. Czynniki te bezpośrednio wpływają na wyższą zdolność kredytową, co wprost przekłada się na wzrost zainteresowania zaciąganiem kredytu mieszkaniowego. Wzrost zdolności kredytowej pozwala również na wnioskowanie o coraz wyższe kwoty kredytu – powiedział Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. Wcześniej BIK określało statystyki za ostatnie miesiące hossą. Ta nie przekłada się wprost na wzrost zakupów mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Część popytu to refinansowanie wcześniejszych, droższych pożyczek. Nie ma jednak twardych danych o udziale refinansowania w strukturze zaciąganych kredytów mieszkaniowych.
