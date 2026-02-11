Rynek mieszkań coraz bardziej posegmentowany. Walka na ceny

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego oferta nowych mieszkań rośnie, jakie są tego konsekwencje dla rynku

Analitycy firmy doradczej JLL i serwisu RynekPierwotny.pl podkreślają, że nie ma jednego scenariusza dla wszystkich miast. Rynek mieszkań jest coraz bardziej zróżnicowany i posegmentowany. I tak w jednej grupie mamy Warszawę i Trójmiasto, gdzie teoretyczna wyprzedaż lokali z obecnej oferty zajęłaby deweloperom pięć kwartałów. A to oznacza, jak mówi Aleksandra Gawrońska, dyrektor działu badań rynku mieszkaniowego w firmie doradczej JLL, równowagę pomiędzy podażą i popytem. Na przeciwległym biegunie są Katowice, gdzie na wyprzedaż lokali potrzeba niespełna cztery lata.

Niższe stopy procentowe podkręciły sprzedaż nowych mieszkań

W 2025 r. na siedmiu największych rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź, Katowice) do oferty deweloperów ponownie trafiło więcej mieszkań niż sprzedano. Jak podaje JLL, deweloperzy w całym ubiegłym roku znaleźli chętnych na 42,9 tys. mieszkań, to o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Do oferty wprowadzono zaś 51,7 tys. lokali. To o niemal 9 tys. więcej od całorocznego popytu.

W sumie w ciągu dwóch lat oferta mieszkań deweloperskich wzrosła z 40 tys. do niemal 70 tys. Gotowych, ale jeszcze niesprzedanych lokali, jest 14 tys. (20 proc. oferty). To jeden z wyższych wyników odnotowanych w ostatnich kilkunastu latach.