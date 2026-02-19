Od 1 czerwca 2026 r. Chiny ułatwiają import żywności
14 października 2025 r. Chińska Generalna Administracja Celna (GACC) opublikowała na swojej stronie internetowej nowe przepisy dotyczące rejestracji i administrowania zagranicznymi producentami importowanej żywności (dalej: Zarządzenie nr 280), które wejdą w życie 1 czerwca 2026 r. Po ich wdrożeniu, dotychczas obowiązujące Zarządzenie nr 248 (o tej samej nazwie), wydane 12 kwietnia 2021 r., zostanie uchylone. Jedną z kluczowych zmian jest modyfikacja katalogu żywności oraz inne podejście do oceny ryzyka. Ciekawostką jest to, że nowe przepisy były poddane w styczniu 2025 r. do publicznej konsultacji z prawem wypowiedzenia się przez zagranicznych producentów. Poniżej najważniejsze zmiany.
Dotychczas obowiązujące przepisy Zarządzenia 248 stanowią, że chińska Generalna Administracja Celna (GACC) zatwierdza dany rynek i przedsiębiorstwa zainteresowane eksportem do Chin jako system. W praktyce wygląda to tak, że przedstawiciele GACC audytują system bezpieczeństwa żywności danego kraju oraz indywidualnie każde przedsiębiorstwo, chcące sprzedawać do Państwa Środka.
Nowe przepisy łagodzą zasady. Zarządzenie 280 wprowadza jako regułę zawarcie umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym umowę o współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywności i wzajemnego uznawania upoważnionych przedsiębiorców (status upoważnionego przedsiębiorcy w skrócie AEO).
W praktyce będzie to wyglądać tak, że jeżeli GACC uzna – w drodze umowy, o której mowa wyżej – system bezpieczeństwa żywności danego kraju, to odpowiedni organ ds. bezpieczeństwa żywności danego państwa przedstawi listę rekomendowanych przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją żywności, zarejestrowanych w Chinach. Nie będzie konieczna indywidualna rejestracja przedsiębiorstwa w systemie celnym, co dziś jest normą. Po dokonaniu weryfikacji tej listy, zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami uznania rynku, Generalna Administracja Celna zarejestruje kwalifikujące się przedsiębiorstwa i nada im numer rejestracyjny. Takie rozwiązanie ma służyć uproszczeniu rejestracji przedsiębiorstw.
Nowe przepisy dokonają również zmiany w liście produktów wymagających urzędowej rejestracji. Obecnie liczy ona 18 kategorii. Od czerwca będzie tylko 11. Według nowego Zarządzenia 280 lista produktów zostanie opublikowana w późniejszym terminie. Na etapie konsultacji publicznych chińskie ministerstwo podało, jakiego rodzaju produkty będą objęte nowym prawem.
Należy wyjaśnić, że zmiana nie sprowadza się tylko do mniejszej liczby pozycji na liście. W obecnie obowiązującym prawie wykaz ma charakter stały. Od czerwca lista będzie dynamiczna, przez co należy rozumieć, że tylko produkty spożywcze wymienione w katalogu będą wymagały oficjalnej rejestracji i może się ona zmienić w zależności od sposobu oceny ryzyka opisanego w Zarządzeniu oraz od postanowień zawartej umowy z danym państwem.
Inaczej pisząc, zagraniczny producent artykułów spożywczych wymienionych w katalogu, po spełnieniu warunków opisanych w nowym prawie, będzie potrzebował jeszcze uzyskać rekomendację od właściwego organu ds. bezpieczeństwa swojego kraju (który wystawi coś w rodzaju certyfikatu rękojmi co do jakości i bezpieczeństwa), by wprowadzić swój produkt na rynek chiński.
Takie rozwiązanie ma znacznie przyspieszyć wprowadzanie produktów zagranicznych na rynek chiński i ich obrót na nim, co powinno się przełożyć na szybszy handel importowanymi towarami w Chinach.
Prawdopodobny katalog produktów wymagających rejestracji od 1 czerwca 2026 ma zawierać:
1. Mięso i produkty mięsne
2. Osłonki
3. Gniazdo ptasie i produkty z gniazda ptasiego
4. Jaja i produkty jajeczne
5. Makaron z nadzieniem
6. Ryż
7. Produkty zbożowe mielone i słód
8. Orzechy i nasiona
9. Suszone owoce
10. Produkty mleczne
11. Produkty wodne
Jeżeli dane rejestracyjne zagranicznego producenta eksportowanej żywności do Chin ulegną zmianie w okresie ważności rejestracji, to jest on zobowiązany do złożenia do GACC wniosku o zmianę w zakresie danych. Chodzi tutaj o takie sytuacje, np. zmiana właściciela przedsiębiorstwa, zmiana adresu (siedziby), ale to nie wszystkie powody. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować unieważnieniem rejestracji, czyli zamknięciem dostępu do rynku.
Od czerwca 2026 r. zasadą będzie, że ważność rejestracji przedsiębiorstwa wynosi 5 lat. Będzie ona automatycznie odnawiana z wyjątkami wymienionymi w Zarządzeniu, np. gdy eksporter wysyła do Chin żywność, która nie będzie kwalifikować się do automatycznego odnowienia. Wykaz takiej żywności będzie opublikowany odrębnie.
Zagraniczni producenci żywności, których rejestracja nie będzie podlegać zasadzie automatycznego odnowienia, będą musieli złożyć wnioski do GACC o odnowienie w ciągu 3 do 12 miesięcy przed upływem terminu ważności rejestracji.
Zarządzenie 280 wyraźnie stwierdza, że handel elektroniczny transgraniczny będzie regulowany na podstawie odrębnych przepisów.
