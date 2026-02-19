14 października 2025 r. Chińska Generalna Administracja Celna (GACC) opublikowała na swojej stronie internetowej nowe przepisy dotyczące rejestracji i administrowania zagranicznymi producentami importowanej żywności (dalej: Zarządzenie nr 280), które wejdą w życie 1 czerwca 2026 r. Po ich wdrożeniu, dotychczas obowiązujące Zarządzenie nr 248 (o tej samej nazwie), wydane 12 kwietnia 2021 r., zostanie uchylone. Jedną z kluczowych zmian jest modyfikacja katalogu żywności oraz inne podejście do oceny ryzyka. Ciekawostką jest to, że nowe przepisy były poddane w styczniu 2025 r. do publicznej konsultacji z prawem wypowiedzenia się przez zagranicznych producentów. Poniżej najważniejsze zmiany.

Umowa o współpracy jako podstawa rejestracji

Dotychczas obowiązujące przepisy Zarządzenia 248 stanowią, że chińska Generalna Administracja Celna (GACC) zatwierdza dany rynek i przedsiębiorstwa zainteresowane eksportem do Chin jako system. W praktyce wygląda to tak, że przedstawiciele GACC audytują system bezpieczeństwa żywności danego kraju oraz indywidualnie każde przedsiębiorstwo, chcące sprzedawać do Państwa Środka.

Nowe przepisy łagodzą zasady. Zarządzenie 280 wprowadza jako regułę zawarcie umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym umowę o współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywności i wzajemnego uznawania upoważnionych przedsiębiorców (status upoważnionego przedsiębiorcy w skrócie AEO).

W praktyce będzie to wyglądać tak, że jeżeli GACC uzna – w drodze umowy, o której mowa wyżej – system bezpieczeństwa żywności danego kraju, to odpowiedni organ ds. bezpieczeństwa żywności danego państwa przedstawi listę rekomendowanych przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją żywności, zarejestrowanych w Chinach. Nie będzie konieczna indywidualna rejestracja przedsiębiorstwa w systemie celnym, co dziś jest normą. Po dokonaniu weryfikacji tej listy, zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami uznania rynku, Generalna Administracja Celna zarejestruje kwalifikujące się przedsiębiorstwa i nada im numer rejestracyjny. Takie rozwiązanie ma służyć uproszczeniu rejestracji przedsiębiorstw.