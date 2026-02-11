2026 rok intensywny dla Irlandii w UE. Czy polsko-irlandzki handel na tym skorzysta?

– W sumie rząd będzie gospodarzem ponad 270 wydarzeń prezydencji, ale spotkań i konferencji z nią związanych odbędzie się w Irlandii jeszcze więcej, a organizują je uniwersytety, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiciele biznesu i inne grupy. Będzie to ważna okazja, aby zaprezentować to, co najlepsze w Irlandii naszym europejskim i międzynarodowym partnerom – powiedziała Helen McEntee, irlandzka minister spraw zagranicznych i handlu oraz obrony w przemówieniu wygłoszonym 22 stycznia.

Reklama Reklama

Łączenie w pary

W połowie stycznia rząd Irlandii ogłosił „inicjatywę łączenia w pary”. Jej realizacja – właśnie w okresie lipiec–grudzień 2026 r. – ma polegać na tym, że ambasadorowie państw członkowskich UE w Irlandii w towarzystwie irlandzkiego ambasadora w stolicy danego kraju odwiedzą hrabstwa w całej Irlandii, aby zrealizować program zaangażowania publicznego skoncentrowany na stosunkach irlandzko-europejskich i roli Irlandii w Unii. Wizyty te nie będą mieć nastawienia stricte na sprawy gospodarcze, jednak poprzez to, że przyczynią się do wieloaspektowego budowania relacji Irlandii z europejskimi partnerami, mogą zaowocować także w biznesie. Każde irlandzkie hrabstwo zostało „połączone w parę” z konkretnym państwem członkowskim UE. Polsce przypadło Donegal, najbardziej na północ wysunięte hrabstwo Irlandii, sąsiadujące od zachodu z Irlandią Północną. Co ciekawe, zachodniopomorskie miasto Chojna oraz położona w hrabstwie Donegal miejscowość Bundoran są członkami europejskiej sieci partnerskiej, tzw. Douzelage, zrzeszającej po jednym mieście z każdego państwa członkowskiego UE oraz Wielkiej Brytanii.

Deficyt w handlu z Irlandią spada

W 2024 r. wartość importu z Irlandii do Polski osiągnęła 1,741 mld euro, zaś eksportu z Polski do Irlandii 1,421 mld euro. Zatem wartość wzajemnej wymiany handlowej w 2024 r. to ok. 3,16 mld euro, a nasz deficyt w handlu z Irlandią wyniósł 320 mln euro (zmniejszając się z wartości 495 mln euro odnotowanej w roku poprzednim). Ambasada Irlandii w ślad za tamtejszym urzędem statystycznym CSO ogólną wartość irlandzko-polskiej wymiany handlowej określa jako aż 10 mld euro, jednak wynika to z odmiennej niż polska metodologii stosowanej w Irlandii do obliczania wybranych wskaźników ekonomicznych.

Choć irlandzka gospodarka notuje wysokie poziomy eksportu usług i dóbr, to dla polskich MŚP poszukujących zagranicznych rynków zbytu mogą być istotne zwłaszcza główne kategorie towarów, które Irlandia importuje – w 2024 r. były to przede wszystkim maszyny i sprzęt transportowy, produkty chemiczne i pokrewne, produkty przemysłu przetwórczego oraz paliwa mineralne i smary. W imporcie usług wiodące pozycje zajęły opłaty licencyjne wynikające z użytkowania własności intelektualnej, a także usługi biznesowe, finansowo-ubezpieczeniowe i komputerowe.