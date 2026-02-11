Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

2026 rok intensywny dla Irlandii w UE. Czy polsko-irlandzki handel na tym skorzysta?

1 lipca Irlandia obejmie półroczną prezydencję UE. Będzie to już jej ósme przewodniczenie. Priorytety wyznaczone na nadchodzącą prezydencję to m.in. wzmacnianie konkurencyjności Unii oraz jej bezpieczeństwa.

Publikacja: 11.02.2026 11:22

Polska wciąż notuje deficyt w handlu z Irlandią, choć się on zmniejsza.

Polska wciąż notuje deficyt w handlu z Irlandią, choć się on zmniejsza.

Foto: Adobe Stock

Juliusz Żebrowski

– W sumie rząd będzie gospodarzem ponad 270 wydarzeń prezydencji, ale spotkań i konferencji z nią związanych odbędzie się w Irlandii jeszcze więcej, a organizują je uniwersytety, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiciele biznesu i inne grupy. Będzie to ważna okazja, aby zaprezentować to, co najlepsze w Irlandii naszym europejskim i międzynarodowym partnerom – powiedziała Helen McEntee, irlandzka minister spraw zagranicznych i handlu oraz obrony w przemówieniu wygłoszonym 22 stycznia.

Łączenie w pary

W połowie stycznia rząd Irlandii ogłosił „inicjatywę łączenia w pary”. Jej realizacja – właśnie w okresie lipiec–grudzień 2026 r. – ma polegać na tym, że ambasadorowie państw członkowskich UE w Irlandii w towarzystwie irlandzkiego ambasadora w stolicy danego kraju odwiedzą hrabstwa w całej Irlandii, aby zrealizować program zaangażowania publicznego skoncentrowany na stosunkach irlandzko-europejskich i roli Irlandii w Unii. Wizyty te nie będą mieć nastawienia stricte na sprawy gospodarcze, jednak poprzez to, że przyczynią się do wieloaspektowego budowania relacji Irlandii z europejskimi partnerami, mogą zaowocować także w biznesie. Każde irlandzkie hrabstwo zostało „połączone w parę” z konkretnym państwem członkowskim UE. Polsce przypadło Donegal, najbardziej na północ wysunięte hrabstwo Irlandii, sąsiadujące od zachodu z Irlandią Północną. Co ciekawe, zachodniopomorskie miasto Chojna oraz położona w hrabstwie Donegal miejscowość Bundoran są członkami europejskiej sieci partnerskiej, tzw. Douzelage, zrzeszającej po jednym mieście z każdego państwa członkowskiego UE oraz Wielkiej Brytanii.

Deficyt w handlu z Irlandią spada

W 2024 r. wartość importu z Irlandii do Polski osiągnęła 1,741 mld euro, zaś eksportu z Polski do Irlandii 1,421 mld euro. Zatem wartość wzajemnej wymiany handlowej w 2024 r. to ok. 3,16 mld euro, a nasz deficyt w handlu z Irlandią wyniósł 320 mln euro (zmniejszając się z wartości 495 mln euro odnotowanej w roku poprzednim). Ambasada Irlandii w ślad za tamtejszym urzędem statystycznym CSO ogólną wartość irlandzko-polskiej wymiany handlowej określa jako aż 10 mld euro, jednak wynika to z odmiennej niż polska metodologii stosowanej w Irlandii do obliczania wybranych wskaźników ekonomicznych.

Czytaj więcej

Wszczepienie urządzenia nie wyklucza diagnostyki rezonansem magnetycznym
Eksport
Okazje dla polskiego biznesu technologii medycznych do zaistnienia w Irlandii

Choć irlandzka gospodarka notuje wysokie poziomy eksportu usług i dóbr, to dla polskich MŚP poszukujących zagranicznych rynków zbytu mogą być istotne zwłaszcza główne kategorie towarów, które Irlandia importuje – w 2024 r. były to przede wszystkim maszyny i sprzęt transportowy, produkty chemiczne i pokrewne, produkty przemysłu przetwórczego oraz paliwa mineralne i smary. W imporcie usług wiodące pozycje zajęły opłaty licencyjne wynikające z użytkowania własności intelektualnej, a także usługi biznesowe, finansowo-ubezpieczeniowe i komputerowe.

Reklama
Reklama

Oni pomogą w handlu z Irlandią

Polskim przedsiębiorcom poszukującym możliwości prowadzenia działalności handlowej lub inwestowania w Irlandii udzielają wsparcia informacyjnego co najmniej 4 irlandzkie podmioty zlokalizowane w Warszawie: ambasada Irlandii, rada ds. żywności Bord Bia, biuro agencji ds. handlu i innowacji Enterprise Ireland i Irlandzko-Polska Izba Handlowa.

Ambasada Irlandii jest jedną z kilku placówek dyplomatycznych różnych państw w Polsce, które wystawiły coś atrakcyjnego na licytację na tegoroczny finał WOŚP. W tym przypadku jest to zaproszenie z okazji Dnia św. Patryka w Warszawie oraz kosz prezentowy. Aukcja dostępna na popularnym portalu kojarzonym z takimi przedsięwzięciami kończy się w piątek 13 lutego o 15:00.

 

Czytaj więcej

Brytyjska żywność musi konkurować to z Polski.
Eksport
Wielka Brytania niezmiennie kupuje polską żywność. I to coraz więcej

Dzień św. Patryka kalendarzowo przypadający na 17 marca ma zasięg ogólnoświatowy i promuje Irlandię zarówno jako kraj, jak i jako markę. W tym roku rząd tego kraju powiązał tę okazję z dyplomatyczno-biznesową ofensywą: kilkudziesięcioosobowa „eskadra” ważnych postaci irlandzkiej polityki odwiedzi ponad 50 krajów świata, by wzmacniać więzy łączące gospodarzy i Irlandię. Wizytę w Polsce (a także na Ukrainie i w Mołdawii) zapowiedział Thomas Byrne, minister stanu m.in. w departamencie spraw zagranicznych i handlu.

W dniach 15-16 kwietnia w Blanchardstown na przedmieściach Dublina odbędą się targi National Construction Summit. Jest to najważniejsze wydarzenie branży budowlanej w Irlandii. Każdego roku w tych targach bierze udział ponad 4 tys. osób, wśród nich przedstawiciele firm budowlanych, deweloperzy, architekci i projektanci, organy rządowe i miejskie oraz dostawcy materiałów budowlanych. Swoje stoisko tam będzie mieć Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która zaprasza do udziału polskich przedsiębiorców z sektora budowlanego, działających w obszarze budownictwa modułowego oraz zielonych technologii. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lutego za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie PAIH:

Reklama
Reklama

www.paih.gov.pl/wydarzenia-zapisy/rekrutacja-targi-national-construction-summit-2026

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Irlandia Handel Eksport Import
Arabia Saudyjska chce do 2030 r. przyciągnąć 100 milionów zagranicznych turystów.
Eksport
Polska i Arabia Saudyjska zacieśniają współpracę na polu wymiany handlowej
Jak polscy mleczarze przegapili szansę na dalszą sprzedaż do Chin
Eksport
Jak polscy mleczarze przegapili szansę na dalszą sprzedaż do Chin
Indie, New Delhi
Eksport
Umowa z Indiami wynegocjowana. Co powinien wiedzieć o niej polski przedsiębiorca?
Brytyjska żywność musi konkurować to z Polski.
Eksport
Wielka Brytania niezmiennie kupuje polską żywność. I to coraz więcej
Kompleks obiektów hotelowych Molo Hotel na wyspach Turks & Caicos w trakcie budowy, styczeń 2026 r.
Eksport
BGK ułatwia ekspansję zagraniczną polskich hoteli na całym świecie
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama