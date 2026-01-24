Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Wielka Brytania niezmiennie kupuje polską żywność. I to coraz więcej

Polska umacnia pozycję państwa eksportującego produkty rolno-spożywcze wysokiej jakości. Obecnie ok. ¾ wartości tego eksportu przypada na kraje unijne, natomiast w pozostałej części absolutnym liderem jest chłonny rynek brytyjski.

Publikacja: 24.01.2026 01:01

Brytyjska żywność musi konkurować to z Polski.

Brytyjska żywność musi konkurować to z Polski.

Foto: Bloomberg

Juliusz Żebrowski

Wielka Brytania jedynie w ok. ½ sama zaspokaja własne potrzeby w zakresie zaopatrzenia w żywność, resztę musi importować, mniej więcej w równej ilości z Unii Europejskiej i spoza niej. Struktura polskiego eksportu w ostatnim dziesięcioleciu uległa pewnym zmianom, jednak w przypadku branży spożywczej Zjednoczone Królestwo zarówno przed brexitem, jak po nim utrzymuje pozycję drugiego najważniejszego rynku dla Polski pod względem eksportowym. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2025 r. polski eksport żywności do krajów pozaunijnych osiągnął wartość 12 mld euro (tj. o 2 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku), a największym odbiorcą – na kwotę 3,7 mld euro – wśród nich była właśnie Wielka Brytania.

Czytaj więcej

Jabłka to jeden z polskich hitów eksportowych.
Eksport
Jakie są bariery dla zagranicznej sprzedaży polskiej żywności?

Stanowiący w Wielkiej Brytanii największą mniejszość narodową Polacy to wciąż pokaźna, bo licząca 600-750 tys. osób grupa lojalnych konsumentów. Wraz z rodzinami oraz znajomymi Brytyjczykami i mieszkającymi tam reprezentantami innych nacji, wśród których popularyzują oni polską żywność, a jej tamtejszych zwolenników można liczyć w milionach. Zaopatrują się oni w te produkty w licznych „polskich sklepach”, wkładając do koszyków towary z „polskich półek” w hipermarketach.

Jak wejść na brytyjski rynek?

Polska Agencja Inwestycji i Handlu proponuje następujące zestawienie możliwych form wejścia na rynek brytyjski w sektorze żywnościowym:

– eksport bezpośredni; samodzielna sprzedaż produktów przez producenta brytyjskim sieciom, hurtowniom czy sklepom, co daje dużą kontrolę nad marką, lecz wymaga znajomości rynku i własnych zasobów logistyczno-sprzedażowych

Reklama
Reklama

 – eksport pośredni (dystrybutor/importer/agent); sprzedaż przez lokalnego partnera zaopatrzonego we własne kontakty i kontrakty na brytyjskim rynku, co ułatwia wejście, jednak zmniejsza kontrolę nad produktem i marżą

– joint venture/partnerstwo; współpraca z brytyjską firmą w ramach wspólnego przedsięwzięcia, pozwalająca dzielić koszty i ryzyko oraz korzystać z lokalnej wiedzy o rynku

– inwestycja typu greenfield; własne przedsiębiorstwo stworzone od podstaw w Wielkiej Brytanii, co z jednej strony daje pełną niezależność, z drugiej zaś wymaga dużych nakładów kapitału i czasu

– akwizycja (M&A); coraz częściej stosowane przez polskich producentów w wielu branżach przejęcie istniejącej firmy wraz z jej marką, kontraktami i kanałami dystrybucji, co pozwala szybko zdobyć dostęp do rynku

– sprzedaż online (e-commerce); wykorzystanie internetowych platform sprzedażowych, dające możliwości bezpośredniego docierania do konsumentów i ułatwionego testowania rynku.

Czytaj więcej

Z Polski do Wielkiej Brytanii wysyłamy w pierwszej kolejności mięso i przetwory mięsne (1,3 mld funt
Eksport
Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią rośnie
Reklama
Reklama

W każdym z ww. wariantów konieczne jest posiadanie Food Business Operatora (FBO), czyli osoby prawnej zarejestrowanej na Wyspach Brytyjskich. W niektórych sytuacjach funkcję tę może przejąć importer lub dystrybutor, jednak najczęściej pojawia się potrzeba założenia własnej spółki (Ltd – limited company) i zarejestrowania tam jako brytyjskiego FBO.

Koniec z reklamami niezdrowej żywności

Zbliżenie pomiędzy Wielką Brytanią a UE obserwowane na różnych polach uwidacznia się także w przepływie produktów żywnościowych, np. co najmniej do końca stycznia 2027 r. potrwa przedłużone zwolnienie z wymogu zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne owoców i warzyw o średnim ryzyku (np. pomidorów, papryki, śliwek czy winogron) importowanych do Wielkiej Brytanii z krajów Unii Europejskiej.

Od 5 stycznia 2026 r. w Wielkiej Brytanii zostały zakazane reklamy „śmieciowego” pożywienia.

Fast food. Niezdrowa żywność

Od 5 stycznia 2026 r. w Wielkiej Brytanii zostały zakazane reklamy „śmieciowego” pożywienia.

Foto: Adobe Stock

Brytyjczycy zwracają coraz baczniejszą uwagę na zdrowe odżywianie. W ramach walki z otyłością u dzieci w brytyjskich kanałach telewizyjnych i Internecie od 5 stycznia zostały zakazane reklamy „śmieciowego” pożywienia. Zabronione jest reklamowanie żywności i napojów o wysokiej zawartości tłuszczu, soli i cukru (określanych skrótem HFSS – ang. High in Fat, Salt or Sugar) w telewizji przed godziną 21:00 i przez całą dobę online.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polska Wielka Brytania Eksport Import Żywność
Kompleks obiektów hotelowych Molo Hotel na wyspach Turks & Caicos w trakcie budowy, styczeń 2026 r.
Eksport
BGK ułatwia ekspansję zagraniczną polskich hoteli na całym świecie
Polski boczek trafi wreszcie do krainy ponad 7 tysięcy wysp
Eksport
Polski boczek trafi wreszcie do krainy ponad 7 tysięcy wysp
Chińczycy potrzebują coraz więcej wołowiny, w różnej jakości i różnych cenach, aby zaspokoić potrzeb
Eksport
Chiny mocno osłabiły plany sektora wołowego państw Mercosur
Jabłka to jeden z polskich hitów eksportowych.
Eksport
Jakie są bariery dla zagranicznej sprzedaży polskiej żywności?
Z Polski do Wielkiej Brytanii wysyłamy w pierwszej kolejności mięso i przetwory mięsne (1,3 mld funt
Eksport
Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wielką Brytanią rośnie
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama