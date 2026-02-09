Aktualizacja: 09.02.2026 18:08 Publikacja: 09.02.2026 16:36
Przy owocach (w tym banach) i warzywach wprowadzanych do sprzedaży powinny pojawić się grafiki z flagami krajów pochodzenia
Foto: PAP, Rafał Guz
O zmianie przypomina Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Nowe zasady zaczną obowiązywać na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2025 poz. 1574). IJHARS wyjaśnia, że stanowią one rozszerzenie obowiązków nałożonych na sprzedawców przez przepisy unijne. Polska postanowiła iść o krok dalej w stosunku do tego, czego wymaga UE. Sprzedawcy mają zamieszczać nie tylko informację o kraju pochodzenia, ale również flagę tego kraju. Oto szczegóły.
Obecnie, zgodnie z art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/242911, przy sprzedaży owoców i warzyw konsument musi mieć łatwy dostęp do takich informacji, jak:
Informacje te muszą być przedstawione w sposób czytelny i niewprowadzający w błąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym opakowaniu, również w sprzedaży detalicznej, powinny znajdować się następujące informacje:
W przypadku produktów objętych szczegółową normą handlową, dodatkową wymagane są:
Czytaj więcej
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę Jeronimo Martins Polska, właści...
IJHARS wyjaśnia, że unijne przepisy nie wymagają obecnie od sprzedawców zamieszczania na opakowaniach grafiki flagi państwa pochodzenia. Ten obowiązek ma się pojawić wraz z rozporządzeniem wchodzącym w życie 17 lutego. Wprowadza ono nakaz zamieszczania grafiki zawierającej flagę państwa pochodzenia przy świeżych owocach, warzywach i bananach oferowanych do sprzedaży:
Zgodnie z nowymi regulacjami, flaga powinna być umieszczona na wywieszce lub w innym łatwo dostępnym dla kupującego miejscu. Inspekcja przypomina, że za oznakowanie świeżych owoców, warzyw i bananów flagą odpowiada detalista wprowadzający te produkty do obrotu.
Czytaj więcej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął spór o zakaz sprzedaży napoju bezalkoholo...
Rozporządzenia z 4 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych nie tylko wprowadza obowiązek umieszczania flag przy świeżych owocach i warzywach. Dokument ten wdraża również przepisy unijnej dyrektywy 2024/1438 dotyczącej składu i etykietowania miodu, dżemów owocowych, soków owocowych i pokrewnych produktów. Ministerstwo rolnictwa przypomina, że zgodnie z nowymi regulacjami:
Przepisy dyrektywy 2024/1438 zostały równolegle zaimplementowane w krajowych aktach prawnych dotyczących jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł oraz soków i nektarów owocowych.
Regulacje dotyczące etykietowania miodu, soków oraz dżemów zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2026 r. (równolegle z wejściem w życie nowych wymagań jakościowych). Produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą i oznakowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami będą mogły pozostawać na rynku do wyczerpania zapasów.
Czytaj więcej
Reguły praktyki życia nakazują, by sprawdzić, co się spożywa, jeśli okoliczności nabycia towaru n...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komisja Europejska rozpoczęła procedurę wobec Polski dotyczącą naruszających unijne prawo przepisów o zakazie re...
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił spółkom Bolt, Tchibo i Zara zarzuty dotyczące tzw. gree...
256,3 tys. zł kary za zmowę cenową w sklepach internetowych nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na j...
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Czy faktury w KSeF można brać na kogo się chce, jeśli znamy jego NIP? Namawiają do tego krytycy nowego systemu i...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas