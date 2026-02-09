Rzeczpospolita
Prawo
Od 17 lutego nowe zasady znakowania towarów. Na stoiskach pojawią się flagi

Już za kilka dni na stoiskach ze świeżymi owocami (w tym bananami) i warzywami powinny pojawić się grafiki z flagami krajów pochodzenia. Nowe przepisy nakładające na sprzedawców obowiązek ich umieszczania wchodzą w życie 17 lutego. Mają pomóc klientom w szybkim zorientowaniu się, skąd pochodzą oferowane produkty.

Publikacja: 09.02.2026 16:36

Przy owocach (w tym banach) i warzywach wprowadzanych do sprzedaży powinny pojawić się grafiki z fla

Przy owocach (w tym banach) i warzywach wprowadzanych do sprzedaży powinny pojawić się grafiki z flagami krajów pochodzenia

Foto: PAP, Rafał Guz

Maria Krzos

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany w znakowaniu towarów zostaną wprowadzone od 17 lutego?
  • Jak obecnie wygląda znakowanie świeżych owoców i warzyw w sklepach?
  • Kiedy zaczną obowiązywać zmiany w znakowaniu miodów, dżemów i soków?

O zmianie przypomina Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Nowe zasady zaczną obowiązywać na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2025 poz. 1574). IJHARS wyjaśnia, że stanowią one rozszerzenie obowiązków nałożonych na sprzedawców przez przepisy unijne. Polska postanowiła iść o krok dalej w stosunku do tego, czego wymaga UE. Sprzedawcy mają zamieszczać nie tylko informację o kraju pochodzenia, ale również flagę tego kraju. Oto szczegóły.

Znakowanie owoców i warzyw w sklepach. Jakie obowiązki już mają sprzedawcy?

Obecnie, zgodnie z art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/242911, przy sprzedaży owoców i warzyw konsument musi mieć łatwy dostęp do takich informacji, jak: 

  • kraj pochodzenia,
  • klasa produktu (jeśli dotyczy),
  • wielkość,
  • odmiana,
  • typ handlowy.

Informacje te muszą być przedstawione w sposób czytelny i niewprowadzający w błąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym opakowaniu, również w sprzedaży detalicznej, powinny znajdować się następujące informacje:

  • nazwa i adres pakującego lub wysyłającego (np. ulica/miasto/region/kod pocztowy i państwo, jeśli różne od państwa pochodzenia),
  • nazwa produktu, jeśli produkt nie jest widoczny z zewnątrz,
  • pełna nazwa państwa pochodzenia.

W przypadku produktów objętych szczegółową normą handlową, dodatkową wymagane są:

  • klasa jakości,
  • nazwy odmiany,
  • wielkość,
  • liczba sztuk (dla owoców pakowanych warstwowo).
Czytaj więcej

„Co mają wspólnego tulipany z mrożonkami?”. Biedronka ukarana przez UOKiK
Konsumenci
„Co mają wspólnego tulipany z mrożonkami?”. Biedronka ukarana przez UOKiK

Umieszczenie grafik z flagami obowiązkowe od 17 lutego

IJHARS wyjaśnia, że unijne przepisy nie wymagają obecnie od sprzedawców zamieszczania na opakowaniach grafiki flagi państwa pochodzenia. Ten obowiązek ma się pojawić wraz z rozporządzeniem wchodzącym w życie 17 lutego. Wprowadza ono nakaz zamieszczania grafiki zawierającej flagę państwa pochodzenia przy świeżych owocach, warzywach i bananach oferowanych do sprzedaży:

  • bez opakowania,
  • pakowane w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta,
  • pakowane do bezzwłocznej sprzedaży.
Zgodnie z nowymi regulacjami, flaga powinna być umieszczona na wywieszce lub w innym łatwo dostępnym dla kupującego miejscu. Inspekcja przypomina, że za oznakowanie świeżych owoców, warzyw i bananów flagą odpowiada detalista wprowadzający te produkty do obrotu.

Czytaj więcej

Czy można sprzedawać „gin bezalkoholowy”? Jest wyrok TSUE
Konsumenci
Czy można sprzedawać „gin bezalkoholowy”? Jest wyrok TSUE

Kolejne zmiany w połowie roku. Będą dotyczyć znakowaniu miodów, dżemów, soków

Rozporządzenia z 4 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych nie tylko wprowadza obowiązek umieszczania flag przy świeżych owocach i warzywach. Dokument ten wdraża również przepisy unijnej dyrektywy 2024/1438 dotyczącej składu i etykietowania miodu, dżemów owocowych, soków owocowych i pokrewnych produktów. Ministerstwo rolnictwa przypomina, że zgodnie z nowymi regulacjami:

  • etykiety miodu będą musiały wskazywać państwa pochodzenia w kolejności malejącej wraz z procentowym udziałem miodu z danego kraju,
  • z etykiet dżemów, galaretek i marmolad usunięto obowiązek podawania informacji o zawartości cukrów,
  • wprowadzono nową kategorię soków owocowych o obniżonej zawartości naturalnie występujących cukrów.

Przepisy dyrektywy 2024/1438 zostały równolegle zaimplementowane w krajowych aktach prawnych dotyczących jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł oraz soków i nektarów owocowych.

Regulacje dotyczące etykietowania miodu, soków oraz dżemów zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2026 r. (równolegle z wejściem w życie nowych wymagań jakościowych). Produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą i oznakowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami będą mogły pozostawać na rynku do wyczerpania zapasów.

Czytaj więcej

Mikołaj Małecki: Spożycie muchomora obciąża konsumenta
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Spożycie muchomora obciąża konsumenta

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Handel warzywa banany owoce sprzedaż
