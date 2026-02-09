Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w znakowaniu towarów zostaną wprowadzone od 17 lutego?

Jak obecnie wygląda znakowanie świeżych owoców i warzyw w sklepach?

Kiedy zaczną obowiązywać zmiany w znakowaniu miodów, dżemów i soków?

O zmianie przypomina Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Nowe zasady zaczną obowiązywać na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. 2025 poz. 1574). IJHARS wyjaśnia, że stanowią one rozszerzenie obowiązków nałożonych na sprzedawców przez przepisy unijne. Polska postanowiła iść o krok dalej w stosunku do tego, czego wymaga UE. Sprzedawcy mają zamieszczać nie tylko informację o kraju pochodzenia, ale również flagę tego kraju. Oto szczegóły.

Znakowanie owoców i warzyw w sklepach. Jakie obowiązki już mają sprzedawcy?

Obecnie, zgodnie z art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/242911, przy sprzedaży owoców i warzyw konsument musi mieć łatwy dostęp do takich informacji, jak:

kraj pochodzenia,