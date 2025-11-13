Aktualizacja: 13.11.2025 11:25 Publikacja: 13.11.2025 10:37
Foto: Mateusz Marek/PAP
Spór zainicjowało niemieckie stowarzyszenie zwalczania nieuczciwej konkurencji . Wystąpiło ono do sądu o zakazanie przedsiębiorstwu PB Vi Goods sprzedaży napoju bezalkoholowego o nazwie „Virgin Gin alkoholfrei” (Virgin Gin bezalkoholowy). Stowarzyszenie uważa, że oznaczenie to jest sprzeczne z prawem Unii, zgodnie z którym gin powinien być wytwarzany poprzez aromatyzowanie jagodami jałowca alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, a minimalna objętościowa zawartość alkoholu w nim musi wynosić 37,5 procent.
Czytaj więcej
Forsowane przez resort zdrowia przepisy zakażą już nie tylko reklamy mocnego alkoholu, ale też pi...
Niemiecki sąd miał wątpliwość, czy art. 10 ust. 7 rozporządzenia 2019/787, zakazujący używania nazw napojów spirytusowych do napojów bezalkoholowych, produktów spożywczych ani innych środków spożywczych w sposób, który wprowadza w błąd konsumenta lub wykorzystuje renomę napojów spirytusowych, nie jest sprzeczny z art. 16 Karty praw podstawowych UE, chroniącym swobodę przedsiębiorczości. Zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym w tej sprawie.
Trybunał stwierdził, że prawo Unii wyraźnie zakazuje prezentacji i etykietowania napoju takiego jak oferowany przez PB Vi Goods jako „ginu bezalkoholowego” przez sam fakt, że napój ten nie zawiera alkoholu.
- Fakt, że nazwie prawnej „gin” towarzyszy oznaczenie „bezalkoholowy”, nie ma w tym względzie znaczenia. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej zapisana w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie temu zakazowi, więc nie powoduje jego nieważności – uznał TSUE.
Trybunał wskazał, że zakaz ten nie uniemożliwia sprzedaży produktu bezalkoholowego o smaku ginu, a jedynie jego sprzedaży pod nazwą prawną zastrzeżoną dla konkretnego napoju spirytusowego, jakim jest gin. Zdaniem TSUE, zakaz ten jest proporcjonalny w zakresie, w jakim ma na celu ochronę konsumentów przed ryzykiem wprowadzenia w błąd co do składu produktów oraz producentów ginu, którzy spełniają wymagania prawa Unii, przed nieuczciwą konkurencją.
sygn. akt C-563/24
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Spór zainicjowało niemieckie stowarzyszenie zwalczania nieuczciwej konkurencji . Wystąpiło ono do sądu o zakazanie przedsiębiorstwu PB Vi Goods sprzedaży napoju bezalkoholowego o nazwie „Virgin Gin alkoholfrei” (Virgin Gin bezalkoholowy). Stowarzyszenie uważa, że oznaczenie to jest sprzeczne z prawem Unii, zgodnie z którym gin powinien być wytwarzany poprzez aromatyzowanie jagodami jałowca alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, a minimalna objętościowa zawartość alkoholu w nim musi wynosić 37,5 procent.
W środę prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów. Zapowiedział jednocześnie, że prze...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Za niezgodne z konstytucją Trybunał Konstytucyjny uznał w środę rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemar...
Osoby odprowadzające składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć na zyskanie prawa do emerytury. Jej...
"Żółta kartka", czyli ostrzeżenie zamiast wstrzymania budowy, przesądzenie na czym polega sprawdzenie projektu t...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Szybkie rozwody bez udziału sądów, dokonywane jedynie za pośrednictwem urzędów stanu cywilnego, będą możliwe dzi...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas