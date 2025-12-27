Aktualizacja: 27.12.2025 11:07 Publikacja: 27.12.2025 10:10
Naczelny Sąd Administracyjny
Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w sporze dotyczącym skutków podatkowych wpłat dokonywanych przez rodziców na wyżywienie uczniów w prywatnej podstawówce.
Zaczęło się od wniosku o interpretację podatkową z lutego 2022 r. Podatnik wyjaśnił w niej, że od 10 lat, jako osoba fizyczna, prowadzi dwujęzyczną szkołę podstawową. W placówce funkcjonuje stołówka, z której korzystają uczniowie. Posiłki są przygotowywane na miejscu w szkolnej kuchni. Właściciel tłumaczył, że od stycznia 2022 r. jego szkoła oferuje uczniom drugie śniadanie w cenie 3 zł, obiad dwudaniowy za 12 zł oraz podwieczorek za 3 zł. Jeżeli rodzic lub opiekun zgłosi nieobecność dziecka w szkole, opłata za dany dzień jest w całości odliczana w kolejnym miesiącu od wpłat. Korzystanie z posiłków oferowanych przez szkołę jest dobrowolne. Nie wszyscy uczniowie z nich korzystają.
On jako organ prowadzący pokrywa koszty wyposażenia kuchni i stołówki, uzupełnia brakujące wyposażenie, koszty zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników obsługi, koszty przeglądów, serwisów, inwestycji oraz mediów: woda, energia, gaz, odbiór odpadów płynnych i śmieci. Ponadto z wniosku wynikało, że opłaty za wyżywienie dokonywane są na odrębny rachunek bankowy lub w sekretariacie szkoły i są ściśle ewidencjonowane. Co istotne, pokrywają jedynie część kosztów związanych z przygotowaniem posiłków.
Podatnik tłumaczył, że od 1 stycznia 2022 r. przeszedł na 8,5 proc. ryczałt. Miał jednak wątpliwości, jak po tej zmianie formy opodatkowania potraktować wpłaty za wyżywienie. Sam uważał, że w ogóle nie powinny podlegać opodatkowaniu, bo nie pokrywają kosztów. Niemniej, gdyby okazało się, że jest to przychód, to do wpłat od rodziców za wyżywienie w stołówce szkolnej chciał stosować stawkę 3 proc. zamiast 8,5 proc. ryczałtu przewidzianego dla czynności edukacyjnych.
Fiskus na takie rozwiązanie się nie zgodził. Nie tylko stanowczo stwierdził, że otrzymane przez podatnika środki wpłacane przez rodziców za wyżywienie uczniów korzystających z usług oświatowych stanowią dla strony przychód z działalności gospodarczej, który trzeba opodatkować. Nie ma bowiem znaczenia, że wpłaty te nie pokrywają w całości kosztów posiłków w stołówce. Co do samej stawki ryczałtu, to fiskus nie miał cienia wątpliwości, że na stołówkę obowiązuje ta sama, co na podstawową usługę edukacyjną, czyli 8,5 proc.
Mężczyzna upierał się przy 3 proc. na gastronomię. W skardze na interpretację przekonywał, że nie ma podstaw, aby świadczenie gastronomiczne polegające na prowadzeniu stołówki stanowiło kompleksową usługę edukacyjną. Celem korzystania z usług świadczonych przez jego dwujęzyczną podstawówkę jest przecież zapewnienie uczniom usługi edukacyjnej, a nie korzystanie z usługi o charakterze gastronomicznym.
Ta argumentacja nie przekonała najpierw Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Lublinie. Co prawda przyznał, że prowadzenie stołówki szkolnej traktowane w oderwaniu od całości aktywności gospodarczej skarżącego mieści się w potocznym pojęciu gastronomii. Ale zdaniem sądu uznanie danej usługi za działalność gastronomiczną dla celów odrębnego jej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wymaga, aby podstawowym świadczeniem, które spełnia podatnik, było przygotowanie lub sprzedaż posiłków. Nie może to być zatem wyłącznie świadczenie pomocnicze, służące realizacji innej podstawowej usługi. Jak podkreślił WSA, oddzielenie tych świadczeń wyłącznie dla celów podatkowych byłoby sztuczne.
Sąd zauważył, że uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej dobrowolnie i niejako przy okazji zasadniczego celu, jaki realizują, czyli edukacji. Zapewnienie przez stołówkę szkolną zainteresowanym uczniom posiłków podnosi jakość usługi edukacyjnej. Stołówka jest więc ściśle powiązana z usługami edukacyjnymi i należy ją opodatkować jak zasadniczą działalność.
Ostatecznie do podobnych wniosków doszedł NSA. W pełni podzielił pogląd WSA, że usługa związana z prowadzeniem stołówki szkolnej mieści się w zakresie podstawowej działalności edukacyjnej i powinna podlegać opodatkowaniu 8,5 proc. ryczałtem. NSA nie kwestionował, że co do zasady nie ma obowiązku zapewniania posiłków w szkole. Jednak jeśli prowadzący na taką opcję się decyduje, to musi liczyć się z tym, że będzie to mieściło się w działalności edukacyjnej. Jak bowiem tłumaczył sędzia NSA Jan Grzęda, w spornym przypadku ten fragment gastronomiczny nie jest istotą działania placówki edukacyjnej. Wyrok jest prawomocny.
Sygnatura akt: II FSK 427/23
