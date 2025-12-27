Fiskus na takie rozwiązanie się nie zgodził. Nie tylko stanowczo stwierdził, że otrzymane przez podatnika środki wpłacane przez rodziców za wyżywienie uczniów korzystających z usług oświatowych stanowią dla strony przychód z działalności gospodarczej, który trzeba opodatkować. Nie ma bowiem znaczenia, że wpłaty te nie pokrywają w całości kosztów posiłków w stołówce. Co do samej stawki ryczałtu, to fiskus nie miał cienia wątpliwości, że na stołówkę obowiązuje ta sama, co na podstawową usługę edukacyjną, czyli 8,5 proc.

Czy w prywatnej szkole można stosować osobne stawki ryczałtu na edukację i gastronomię?

Mężczyzna upierał się przy 3 proc. na gastronomię. W skardze na interpretację przekonywał, że nie ma podstaw, aby świadczenie gastronomiczne polegające na prowadzeniu stołówki stanowiło kompleksową usługę edukacyjną. Celem korzystania z usług świadczonych przez jego dwujęzyczną podstawówkę jest przecież zapewnienie uczniom usługi edukacyjnej, a nie korzystanie z usługi o charakterze gastronomicznym.

Ta argumentacja nie przekonała najpierw Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Lublinie. Co prawda przyznał, że prowadzenie stołówki szkolnej traktowane w oderwaniu od całości aktywności gospodarczej skarżącego mieści się w potocznym pojęciu gastronomii. Ale zdaniem sądu uznanie danej usługi za działalność gastronomiczną dla celów odrębnego jej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wymaga, aby podstawowym świadczeniem, które spełnia podatnik, było przygotowanie lub sprzedaż posiłków. Nie może to być zatem wyłącznie świadczenie pomocnicze, służące realizacji innej podstawowej usługi. Jak podkreślił WSA, oddzielenie tych świadczeń wyłącznie dla celów podatkowych byłoby sztuczne.

Sąd zauważył, że uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej dobrowolnie i niejako przy okazji zasadniczego celu, jaki realizują, czyli edukacji. Zapewnienie przez stołówkę szkolną zainteresowanym uczniom posiłków podnosi jakość usługi edukacyjnej. Stołówka jest więc ściśle powiązana z usługami edukacyjnymi i należy ją opodatkować jak zasadniczą działalność.

Ostatecznie do podobnych wniosków doszedł NSA. W pełni podzielił pogląd WSA, że usługa związana z prowadzeniem stołówki szkolnej mieści się w zakresie podstawowej działalności edukacyjnej i powinna podlegać opodatkowaniu 8,5 proc. ryczałtem. NSA nie kwestionował, że co do zasady nie ma obowiązku zapewniania posiłków w szkole. Jednak jeśli prowadzący na taką opcję się decyduje, to musi liczyć się z tym, że będzie to mieściło się w działalności edukacyjnej. Jak bowiem tłumaczył sędzia NSA Jan Grzęda, w spornym przypadku ten fragment gastronomiczny nie jest istotą działania placówki edukacyjnej. Wyrok jest prawomocny.