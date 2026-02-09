Polska i Arabia Saudyjska zacieśniają współpracę na polu wymiany handlowej

Aktualizacja: 09.02.2026 17:57 Publikacja: 09.02.2026 16:52
Arabia Saudyjska chce do 2030 r. przyciągnąć 100 milionów zagranicznych turystów.
Foto: Bloomberg
Trójstronne porozumienie (ang. MoU) zawarte podczas trwającej właśnie dwudniowej misji gospodarczej z udziałem prawie 70 polskich firm do Arabii Saudyjskiej dotyczy trzech głównych aspektów, a mianowicie:
1. wspierania kontaktów między przedsiębiorstwami obu państw i identyfikacji możliwych wspólnych projektów;
2. wspierania eksportu i inwestycji oraz poszukiwania możliwości wspólnego finansowania;
3. wymiany informacji i know-how przez organizację szkoleń, konferencji i warsztatów, a także prowadzenia badań,
– Umowa z Saudi EXIM Bankiem oznacza bliższą współpracę między naszymi instytucjami, co otworzy dodatkowe możliwości dla polskich firm na tamtejszym rynku. Zyskujemy partnera, który doskonale zna lokalne uwarunkowania, zapewniając nam bezpieczeństwo działania. A saudyjski rynek oferuje dziś dostęp do znacznej liczby projektów m.in. w szeroko pojętej infrastrukturze. Dodatkowo wprowadza różnorodne zachęty, aby przyciągnąć z zagranicy inwestycje i kapitał. Dotychczasowe doświadczenia naszych klientów działających w Arabii Saudyjskiej są bardzo obiecujące – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE. – Jako KUKE w ramach Team Poland aktywnie promujemy ten kierunek ekspansji wśród polskich przedsiębiorców. Od dawna zapewniamy ochronę dla naszych eksporterów, a obecnie pracujemy nad finansowaniem kilku projektów infrastrukturalnych, w których będą zaangażowani dostawcy i wykonawcy z Polski – dodaje szef KUKE.
Jak wskazał w swym komunikacie BGK, Arabia Saudyjska, tak jak i od niedawna Polska, należy do grona dwudziestu największych gospodarek świata (nasz kraj jest od niedawna na 20. miejscu). Charakteryzuje się stabilnym wzrostem, niską inflacją i silnym rynkiem pracy. Królestwo Arabii Saudyjskiej (KSA) to również największy partner handlowy naszego kraju wśród państw arabskich i jeden z wiodących w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W 2024 r. wartość dwustronnej wymiany handlowej sięgnęła 12 mld dol. Arabia Saudyjska eksportuje nad Wisłę głównie produkty mineralne i tworzywa sztuczne, podczas gdy z Polski do KSA trafiają maszyny, wyroby tytoniowe oraz urządzenia mechaniczne. Przy czym import z Arabii Saudyjskiej jest wielokrotnie wyższy niż polski eksport.
– BGK przywiązuje dużą wagę do budowania stabilnych, długofalowych relacji z kluczowymi instytucjami finansowymi w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Współpraca z SaudiEXIM Bankiem daje BGK nowe możliwości wsparcia polskich firm na tym rynku – zgodnie ze strategią banku. Nasze wspólne działania mogą przełożyć się na realne projekty i korzyści dla obu stron. Już dziś saudyjskie instytucje wzorują się na BGK, np. w obszarze zarządzania ryzykiem – podkreśla Mateusz Szczurek, członek zarządu BGK.
Królestwo Arabii Saudyjskiej realizuje strategię transformacji gospodarczej (ang. Saudi Vision 2030), której celem jest zwiększenie udziału w PKB sektora pozanaftowego. Jednym z filarów transformacji jest realizacja wielkich projektów inwestycyjnych w związku z organizacją globalnych wydarzeń, w szczególności Światowej Wystawy Expo 2030, która ma się odbyć w Rijadzie w 2030 r. oraz mistrzostw świata w piłce nożnej, które zaplanowano na 2034 r. Pierwszoplanową rolę we wdrażaniu strategii odgrywa SaudiEXIM Bank, czyli Saudyjski Bank Rozwoju SaudiEXIM, który działa od 2020 r. W 2024 r. udzielił on finansowania o wartości 33,5 mld SAR (ok. 31,4 mld zł). SaudiEXIM Bank współpracuje m.in. z amerykańskim EXIM BANK, włoskim SACE, szwedzkim EKN, greckim ECG, duńskim EIFO oraz szwajcarskim SERV.
– Niniejsze memorandum stanowi rozszerzenie wysiłków Saudi EXIM na rzecz budowania wysokiej jakości partnerstw z globalnymi instytucjami finansowania eksportu i ubezpieczeń kredytów oraz ustanowienia ram współpracy umożliwiających eksporterom i nabywcom w Arabii Saudyjskiej i Polsce dostęp do nowych rynków. Dzięki tej współpracy liczymy na wzmocnienie przepływu wzajemnego handlu i inwestycji oraz otwarcie szerszych perspektyw dla firm, aby mogły korzystać z dostępnych w obu krajach możliwości – podkreśla dr Naif bin Abdulrahman Al Shammari, wiceprezes SaudiEXIM.
Podpisanie porozumienia odbyło się podczas misji polskich firm do Arabii Saudyjskiej, z udziałem Andrzeja Domańskiego, ministra finansów i gospodarki. Jak podkreślał przed samym wylotem do KSA minister, to największa w historii misja gospodarcza z Polski do Arabii Saudyjskiej, a której celem jest m.in. poprawa bilansu handlowego Polski w wymianie z KSA. Podczas dwudniowej wizyty w Rijadzie przedstawiciele polskiej delegacji, w tym eksperci BGK, spotkali się z przedstawicielami saudyjskich instytucji rozwoju – Public Investment Fund oraz National Development Fund. Uczestniczyli również w Saudyjsko-Polskim Forum Biznesu, które przyciągnęło 70 polskich firm z sektorów IT/ICT, energetycznego, agri-tech oraz smart cities.
– Arabia Saudyjska to ważny partner gospodarczy Polski w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, m.in. w sektorze rolno-spożywczym i agri-tech. Ze względu na toczące się w Królestwie duże projekty inwestycyjne, uważamy je za jeden z najbardziej obiecujących kierunków polskiego eksportu, m.in. branży budowlanej i rozwiązań smart cities. Kraj poszukuje również partnerów w rozwoju nowoczesnych technologii cyfrowych, w związku z czym rośnie znaczenie sektora IT. Cieszę się, że wspólnie z innymi spółkami z inicjatywy Team Poland możemy wspierać polski biznes w ekspansji na ten perspektywiczny rynek – podkreśla Mateusz Szczurek.
Źródło: rp.pl
