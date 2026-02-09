Polska i Arabia Saudyjska zacieśniają współpracę na polu wymiany handlowej

Arabia Saudyjska i Polska razem w G20

Jak wskazał w swym komunikacie BGK, Arabia Saudyjska, tak jak i od niedawna Polska, należy do grona dwudziestu największych gospodarek świata (nasz kraj jest od niedawna na 20. miejscu). Charakteryzuje się stabilnym wzrostem, niską inflacją i silnym rynkiem pracy. Królestwo Arabii Saudyjskiej (KSA) to również największy partner handlowy naszego kraju wśród państw arabskich i jeden z wiodących w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W 2024 r. wartość dwustronnej wymiany handlowej sięgnęła 12 mld dol. Arabia Saudyjska eksportuje nad Wisłę głównie produkty mineralne i tworzywa sztuczne, podczas gdy z Polski do KSA trafiają maszyny, wyroby tytoniowe oraz urządzenia mechaniczne. Przy czym import z Arabii Saudyjskiej jest wielokrotnie wyższy niż polski eksport.

– BGK przywiązuje dużą wagę do budowania stabilnych, długofalowych relacji z kluczowymi instytucjami finansowymi w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Współpraca z SaudiEXIM Bankiem daje BGK nowe możliwości wsparcia polskich firm na tym rynku – zgodnie ze strategią banku. Nasze wspólne działania mogą przełożyć się na realne projekty i korzyści dla obu stron. Już dziś saudyjskie instytucje wzorują się na BGK, np. w obszarze zarządzania ryzykiem – podkreśla Mateusz Szczurek, członek zarządu BGK.

Expo i mundial w KSA

Królestwo Arabii Saudyjskiej realizuje strategię transformacji gospodarczej (ang. Saudi Vision 2030), której celem jest zwiększenie udziału w PKB sektora pozanaftowego. Jednym z filarów transformacji jest realizacja wielkich projektów inwestycyjnych w związku z organizacją globalnych wydarzeń, w szczególności Światowej Wystawy Expo 2030, która ma się odbyć w Rijadzie w 2030 r. oraz mistrzostw świata w piłce nożnej, które zaplanowano na 2034 r. Pierwszoplanową rolę we wdrażaniu strategii odgrywa SaudiEXIM Bank, czyli Saudyjski Bank Rozwoju SaudiEXIM, który działa od 2020 r. W 2024 r. udzielił on finansowania o wartości 33,5 mld SAR (ok. 31,4 mld zł). SaudiEXIM Bank współpracuje m.in. z amerykańskim EXIM BANK, włoskim SACE, szwedzkim EKN, greckim ECG, duńskim EIFO oraz szwajcarskim SERV.

– Niniejsze memorandum stanowi rozszerzenie wysiłków Saudi EXIM na rzecz budowania wysokiej jakości partnerstw z globalnymi instytucjami finansowania eksportu i ubezpieczeń kredytów oraz ustanowienia ram współpracy umożliwiających eksporterom i nabywcom w Arabii Saudyjskiej i Polsce dostęp do nowych rynków. Dzięki tej współpracy liczymy na wzmocnienie przepływu wzajemnego handlu i inwestycji oraz otwarcie szerszych perspektyw dla firm, aby mogły korzystać z dostępnych w obu krajach możliwości – podkreśla dr Naif bin Abdulrahman Al Shammari, wiceprezes SaudiEXIM.