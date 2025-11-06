Arabia Saudyjska - od Wizji 1930 do Wizji 2030

Więcej turystów w Arabii niż w Polsce

Jak wyglądało życie gospodarcze Arabii przed odkryciem ropy naftowej? Wciąż mało komu Arabia Saudyjska kojarzy się z turystyką. Do niedawna otrzymanie wizy było możliwe tylko na zaproszenie lub w celach biznesowych. Duża liczba ograniczeń w życiu codziennym raczej nie czyniła z Królestwa wymarzonego celu wakacyjnego. A jednak, w zeszłym roku Arabię odwiedziło o 10 mln turystów więcej niż Polskę. Ruch turystyczny związany jest przede wszystkim z pielgrzymkami do Mekki. Pielgrzymki były od wieków jednym z pięciu filarów islamu. Każdy muzułmanin będący w stanie ją odbyć, powinien zrobić to chociaż raz w życiu. Jednym z pierwszych i podstawowych osiągnięć Abdulaziza było zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymom, co znacząco wpłynęło na zwiększenie przychodów młodego kraju. W 1927 r. wpływy do kasy państwa z tytułu pielgrzymek wyniosły 1 mln dol. Wcześniej pielgrzymi zmuszani byli opłacać lokalnych przewodników i plemiona za możliwość przejścia przez ich terytorium, a i tak często padali ofiarą napadów. Napady te, dokonywane przez miejscowych Beduinów, podobnie jak w przypadku europejskich rycerzy rozbójników, były dozwoloną formą zarobkowania. Podlegały one nieformalnemu kodeksowi honorowemu, według którego kobiety i dzieci były oszczędzane, a po zakończeniu rajdu oddawano im wielbłądy, by mogły odjechać do swoich krewnych. Ich wpływ na i tak bardzo wątłą gospodarkę kraju był jednak dewastujący. Ofiarą padali nie tylko obcy, ale też miejscowi pasterze i karawany. Beduini walczyli też nieustannie między sobą o dostęp do studni i pastwisk. Dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa, kasa państwa mogła liczyć na solidne wpływy z pielgrzymek. Niestety, w następstwie wielkiego kryzysu gospodarczego z 1929 r., w ciągu kilku lat liczba pielgrzymów zmalała o 80 proc., wpędzając budżet w tak poważne tarapaty, że król miał wówczas powiedzieć, że gdyby ktoś zaproponował mu 1 mln funtów, to oddałby mu wszystkie koncesje na poszukiwanie ropy.

Perły z Arabii kontra perły z Japonii

Kolejnym ważnym źródłem dochodów, które równie nagle i nieoczekiwanie dla Saudów uległo załamaniu, był połów pereł. W szczytowym okresie, przemysł połowu pereł na półwyspie arabskim zapewniał utrzymanie 60 tys. pracowników i generował 1 750 000 dol. zysku rocznie. Saudyjczycy z zachodnich prowincji stawali się gastarbeiterami, by kilka miesięcy w roku poławiać perły w części wschodniej. W latach 20. XX w. rozpoczęła się jednak masowa produkcja pereł hodowlanych w Japonii. Były one praktycznie nie do odróżnienia od tych poławianych w Zatoce. Hodowla pereł unicestwiła kilkusetletni przemysł połowu w ciągu jednego pokolenia. W latach 40. XX w. połów pereł był już tylko historią.

Saudyjczycy migrowali też do Palestyny, gdzie zatrudniali się przy zbieraniu pomarańczy i oliwek. Rolnictwo i hodowla zwierząt w Arabii były ograniczone ze względu na bardzo małe opady i ograniczone źródła wody. Wyjątkiem była hodowla wielbłądów, beduińskich towarzyszy w przeżyciu na pustyni. Beduini handlowali nimi, wymieniali wielbłądzią wełnę i mleko na daktyle, sól, kawę, materiały i broń. Hodowla wielbłądów była powodem do dumy, a niektóre gatunki doczekały się czegoś w rodzaju marki, jak czarne wielbłądy As-Shurf plemienia Mutair. Hodowla innych zwierząt była zajęciem bardziej niebezpiecznym i mniej prestiżowym. Jeszcze niżej w hierarchii znajdowało się rolnictwo.

Handel i waluta

Silnie rozwiniętą gałęzią ówczesnej gospodarki był handel. Szczególnie na wschodnim wybrzeżu, w okolicach Dżuddy, gdzie w 1925 r. otwarto pierwszy bank na terenie Królestwa – Netherlands Trading Society. Handel drogą lądową był dość prymitywny. Odbywał się za pomocą karawan, był powolny, niebezpieczny i niepewny. W obiegu płatniczym funkcjonowały waluty brytyjska, osmańska, indyjska, a nawet bardziej egzotyczne. Handel odbywał się też drogą morską. Niektóre prominentne rodziny wyspecjalizowały się w handlu ryżem, cukrem, herbatą, materiałami itp. Na początku XX w. region Hidżazu był w praktyce podzielony na wiele miast-państw, gdzie rządy sprawowały poszczególne rody. Abdulaziz podporządkował sobie region Hidżazu w 1924 r. Został ciepło przyjęty, gdyż konsolidacja i wzmocnienie struktur państwowych były słusznie odebrane jako zbawienne dla handlu.

Po okresie konsolidacji, w 1928 r., wprowadzono krajową walutę. Prawo handlowe i podatkowe wprowadzono w 1931 i 1933 r. To właśnie w Dżuddzie otwarto pierwszą w Królestwie izbę handlową w 1946 r. Wydarzenie to zbiegło się ze schyłkowym okresem karawan, z których ostatnie wyruszały pod koniec lat 40.