Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwyższe poparcie otrzymałaby Koalicja Obywatelska, na którą głosowałoby 31,5 proc. ankietowanych. W porównaniu z sondażem przeprowadzonym w okresie od 5 do 8 grudnia, poparcie dla formacji kierowanej przez premiera Donalda Tuska spadło o 1,3 pkt. proc.

Na drugim miejscu w ankiecie uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego chciałoby głosować 25,1 proc. respondentów, co oznacza spadek poparcia o 1,6 pkt.

Na jakie partie chcą głosować Polacy? Najnowszy sondaż

Na podium znalazła się także Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ugrupowanie, którego liderami są posłowie Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy) i Sławomir Mentzen (Nowa Nadzieja), mogłoby , według sondażu, liczyć na głosy 12,1 proc. wyborców, co oznacza spadek o 1 punkt. Kolejne miejsce w badaniu zajęła partia europosła Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, na którą chciałoby głosować 8,1 proc. respondentów (spadek o 0,3 pkt.)

Ostatnią partią, której, według badania, udałoby się wprowadzić posłów do Sejmu, byłaby Nowa Lewica (7,2 proc., wzrost o 0,1 pkt.). Poza parlamentem znaleźliby się natomiast przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego (4,9 proc., wzrost o 1,8 pkt.), partii Razem (2,4 proc., spadek o 0,4 pkt.) oraz Polski 2050 Szymona Hołowni (1 proc., bez zmian).