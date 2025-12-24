Reklama
Nowy sondaż. Złe wieści dla koalicji rządzącej, partia Grzegorza Brauna czwartą siłą

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się teraz, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, ale z powodu spadku poparcia dla jej koalicjantów obecny obóz rządzący straciłby władzę – wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. W Sejmie zasiedliby przedstawiciele pięciu partii.

Publikacja: 24.12.2025 09:58

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun

Foto: PAP/Artur Reszko, PAP/Tomasz Gzell, PAP/Leszek Szymański, PAP/Paweł Supernak

Jakub Czermiński

Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwyższe poparcie otrzymałaby Koalicja Obywatelska, na którą głosowałoby 31,5 proc. ankietowanych. W porównaniu z sondażem przeprowadzonym w okresie od 5 do 8 grudnia, poparcie dla formacji kierowanej przez premiera Donalda Tuska spadło o 1,3 pkt. proc.

Na drugim miejscu w ankiecie uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego chciałoby głosować 25,1 proc. respondentów, co oznacza spadek poparcia o 1,6 pkt.

Na jakie partie chcą głosować Polacy? Najnowszy sondaż

Na podium znalazła się także Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ugrupowanie, którego liderami są posłowie Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy) i Sławomir Mentzen (Nowa Nadzieja), mogłoby , według sondażu, liczyć na głosy 12,1 proc. wyborców, co oznacza spadek o 1 punkt. Kolejne miejsce w badaniu zajęła partia europosła Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, na którą chciałoby głosować 8,1 proc. respondentów (spadek o 0,3 pkt.)

Ostatnią partią, której, według badania, udałoby się wprowadzić posłów do Sejmu, byłaby Nowa Lewica (7,2 proc., wzrost o 0,1 pkt.). Poza parlamentem znaleźliby się natomiast przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego (4,9 proc., wzrost o 1,8 pkt.), partii Razem (2,4 proc., spadek o 0,4 pkt.) oraz Polski 2050 Szymona Hołowni (1 proc., bez zmian).

Co trzynasty uczestnik badania nie wiedział, na kogo oddałby głos w wyborach (7,7 proc. wskazań odpowiedzi „nie wiem / trudno powiedzieć”).

Z sondażu wynika, że spadło poparcie dla największych partii politycznych w Polsce. Dokąd odeszli wyborcy? Największy wzrost odnotowano w grupie niezdecydowanych (2,7 pkt. proc.) oraz wśród zwolenników PSL (1,8 pkt.), największe spadki zanotowały PiS (1,6 pkt.) oraz KO (1,3 pkt.).

Kto mógłby stworzyć nowy rząd? Sondażowy podział mandatów w Sejmie

Na podstawie wyników sondażu i kalkulatora socjologa prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego Wirtualna Polska przygotowała symulację podziału mandatów. Według niej, KO miałaby 190-osobowy klub, a PiS wprowadziłby 147 reprezentantów. Konfederacja zdobyłaby 61 mandatów, Konfederacja Korony Polskiej – 34, a Nowa Lewica – 28.

Biorąc pod uwagę, że do zdobycia większości potrzeba 231 głosów, Koalicja Obywatelska i Lewica miałyby za mało mandatów, by utrzymać władzę (218). Kto mógłby stworzyć większość? Możliwe byłyby rządy koalicji prawicowej PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej (242) albo Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji (251).

Sondaż United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski został przeprowadzony w okresie 19-21 grudnia metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) i CAWI (ankiety internetowe) na próbie tysiąca osób.

Źródło: rp.pl / Wirtualna Polska

