Demagog podkreśla, że – jak wykazał – „rząd nie podjął działań, które mogłyby wpłynąć na ceny benzyny, które są wynikiem aktualnych zjawisk na światowym rynku”. „Nie dotarliśmy do informacji, według których akcyza, VAT na paliwo czy opłata emisyjna miałyby się w najbliższym czasie zmienić. W 2026 r. wzrośnie opłata paliwowa. W 2025 r. było to 202,20 zł za 1000 l benzyn silnikowych, a w 2026 r. będzie to 210,29 zł” – podkreślono. „Mimo to Donald Tusk wciąż zdaje się nie widzieć nic złego w chwaleniu się ceną na jednej stacji. 23 grudnia opublikował kolejne zdjęcie, na którym widać, że cena benzyny bezołowiowej 95 na stacji w Lubieszynie (województwo zachodniopomorskie) to już 5,14 zł. Stąd też pochodzi zdjęcie, które premier opublikował dzień wcześniej – potwierdziło to nam Centrum Informacyjne Rządu” – wskazano.

Jak podaje Demagog, według najnowszych danych portalu Reflex średnia cena benzyny w całym województwie zachodniopomorskim wynosi 5,76 zł. „W pobliskim Szczecinie, jak wynika z danych z AutoCentrum.pl, jeszcze niedawno ceny wynosiły 5,45 zł, a nawet 5,74 zł. Tak więc także na poziomie regionalnym pojedyncza cena nie oddaje dobrze rzeczywistej sytuacji w szerszej perspektywie” – czytamy.

Według Stowarzyszenia Demagog, „to nie pierwszy raz, gdy politycy z obozu rządzącego pokazują wyjątkowo niskie ceny i sugerują, że tak wygląda stan cen w Polsce”. „W kwietniu 2025 r. zrobił to Roman Giertych. Jak tłumaczyliśmy, pokazanie jednej wyjątkowo niskiej ceny z pominięciem informacji o znacznie wyższej cenie średniej to wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy. Oceniamy to jako manipulację” – zaznaczono.