Premier Donald Tusk pokazuje zdjęcie z benzyną za 5,18 zł. Rzecznik: Ja tankowałem za 5,24 zł

Rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej był pytany o zdjęcie z pylonem przed stacją benzynową, na którym widać cenę za benzynę 95 w wysokości 5,18 zł za litr. Zdjęcie to wywołało falę komentarzy, ponieważ na większości stacji benzynowych benzyna jest droższa.

Publikacja: 23.12.2025 16:10

Adam Szłapka

Adam Szłapka

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Artur Bartkiewicz

„Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?” – napisał Tusk umieszczając zdjęcie ze stacji benzynowej, na którym widać cenę za benzynę 95-oktanową w wysokości 5,18 zł. Obok umieszczono zdjęcie z 2022 roku, na którym za tę samą benzynę trzeba zapłacić 6,78 zł. Było to nawiązanie do obietnicy wyborczej Tuska, który zapowiadał, że pod jego rządami cena benzyny w naszym kraju spadnie do 5,19 zł. 

Donald Tusk pokazuje drugie zdjęcie. Teraz benzyna 95 jest na nim za 5,14 zł

Zdjęcie wrzucone przez Tuska wywołało falę komentarzy. Pojawiły się sugestie, że zdjęcie jest przerobione komputerowo, a w rzeczywistości na pylonie znajdowała się cena 5,78 zł. 

Dzień później Tusk wrzucił jednak drugie zdjęcie, na którym widać dzisiejszą gazetę i pylon, na którym cena za litr 95-oktanowej benzyny wynosi 5,14 zł. Tusk poinformował, że zdjęcie pochodzi z Lubieszyna (województwo pomorskie). 

Niektórzy politycy PiS sugerowali, że tak niska cena jest tylko przy granicy z Niemcami i że tak naprawdę Tusk „załatwił tanie paliwo Niemcom”. 

Mariusz Błaszczak, były szef MON, napisał, że średnia cena benzyny 95 w Polsce to 5,80 zł. 

Adam Szłapka: Drożyzna była za PiS, są miejsca w Polsce, gdzie paliwo jest tańsze

Mówiąc o Błaszczaku Szłapka stwierdził, że „on, jak zresztą każdy z polityków PiS, z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, z całą pewnością, jeśli chodzi o drożyznę, jest wybitnym specjalistą”. 

Szłapka wypomniał PiS-owi, że za jego rządów inflacja dochodziła do 20 proc. (w lutym 2023 roku osiągnęła poziom 18,4 proc.). – Pamiętam przed wyborami próby manipulacji cenami paliw skutkowały tym, że diesla brakowało na większości stacji – mówił też Szłapka (chodzi o obniżkę cen paliw na stacjach PKN Orlen przed wyborami z 15 października 2023 roku, która doprowadziła do nagłego wzrostu popytu na paliwo, którego zaczęło brakować na stacjach). 

– Jak mówimy drożyzna i zamykamy oczy, to powinien nam się pojawiać Morawiecki i Błaszczak – dodał. 

– Są miejsca w Polsce, gdzie to paliwo jest tańsze. Ja otrzymałem takie zdjęcia od internautów z cenami 5,16-5,19 zł (za litr). Sam tankowałem w niedzielę w Wielkopolsce za 5,24 zł – mówił. – Na tej stacji, której zdjęcie zostało opublikowane w poniedziałek paliwo było za 5,18 zł, dziś już jest 5,14 zł – podkreślił. 

Źródło: rp.pl

