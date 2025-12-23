„Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?” – napisał Tusk umieszczając zdjęcie ze stacji benzynowej, na którym widać cenę za benzynę 95-oktanową w wysokości 5,18 zł. Obok umieszczono zdjęcie z 2022 roku, na którym za tę samą benzynę trzeba zapłacić 6,78 zł. Było to nawiązanie do obietnicy wyborczej Tuska, który zapowiadał, że pod jego rządami cena benzyny w naszym kraju spadnie do 5,19 zł.

Donald Tusk pokazuje drugie zdjęcie. Teraz benzyna 95 jest na nim za 5,14 zł

Zdjęcie wrzucone przez Tuska wywołało falę komentarzy. Pojawiły się sugestie, że zdjęcie jest przerobione komputerowo, a w rzeczywistości na pylonie znajdowała się cena 5,78 zł.

Dzień później Tusk wrzucił jednak drugie zdjęcie, na którym widać dzisiejszą gazetę i pylon, na którym cena za litr 95-oktanowej benzyny wynosi 5,14 zł. Tusk poinformował, że zdjęcie pochodzi z Lubieszyna (województwo pomorskie).

Niektórzy politycy PiS sugerowali, że tak niska cena jest tylko przy granicy z Niemcami i że tak naprawdę Tusk „załatwił tanie paliwo Niemcom”.