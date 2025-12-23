Aktualizacja: 23.12.2025 16:14 Publikacja: 23.12.2025 16:10
Adam Szłapka
Foto: PAP/Radek Pietruszka
„Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?” – napisał Tusk umieszczając zdjęcie ze stacji benzynowej, na którym widać cenę za benzynę 95-oktanową w wysokości 5,18 zł. Obok umieszczono zdjęcie z 2022 roku, na którym za tę samą benzynę trzeba zapłacić 6,78 zł. Było to nawiązanie do obietnicy wyborczej Tuska, który zapowiadał, że pod jego rządami cena benzyny w naszym kraju spadnie do 5,19 zł.
Zdjęcie wrzucone przez Tuska wywołało falę komentarzy. Pojawiły się sugestie, że zdjęcie jest przerobione komputerowo, a w rzeczywistości na pylonie znajdowała się cena 5,78 zł.
Dzień później Tusk wrzucił jednak drugie zdjęcie, na którym widać dzisiejszą gazetę i pylon, na którym cena za litr 95-oktanowej benzyny wynosi 5,14 zł. Tusk poinformował, że zdjęcie pochodzi z Lubieszyna (województwo pomorskie).
Niektórzy politycy PiS sugerowali, że tak niska cena jest tylko przy granicy z Niemcami i że tak naprawdę Tusk „załatwił tanie paliwo Niemcom”.
Mariusz Błaszczak, były szef MON, napisał, że średnia cena benzyny 95 w Polsce to 5,80 zł.
Mówiąc o Błaszczaku Szłapka stwierdził, że „on, jak zresztą każdy z polityków PiS, z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, z całą pewnością, jeśli chodzi o drożyznę, jest wybitnym specjalistą”.
Szłapka wypomniał PiS-owi, że za jego rządów inflacja dochodziła do 20 proc. (w lutym 2023 roku osiągnęła poziom 18,4 proc.). – Pamiętam przed wyborami próby manipulacji cenami paliw skutkowały tym, że diesla brakowało na większości stacji – mówił też Szłapka (chodzi o obniżkę cen paliw na stacjach PKN Orlen przed wyborami z 15 października 2023 roku, która doprowadziła do nagłego wzrostu popytu na paliwo, którego zaczęło brakować na stacjach).
– Jak mówimy drożyzna i zamykamy oczy, to powinien nam się pojawiać Morawiecki i Błaszczak – dodał.
– Są miejsca w Polsce, gdzie to paliwo jest tańsze. Ja otrzymałem takie zdjęcia od internautów z cenami 5,16-5,19 zł (za litr). Sam tankowałem w niedzielę w Wielkopolsce za 5,24 zł – mówił. – Na tej stacji, której zdjęcie zostało opublikowane w poniedziałek paliwo było za 5,18 zł, dziś już jest 5,14 zł – podkreślił.
Źródło: rp.pl
