Janusz Władyczak: KUKE zbudowała swą światową rozpoznawalność

KUKE została uznana za agencję wspierania eksportu roku przez branżowy brytyjski magazyn Global Trade Review? Jak cenne jest to wyróżnienie?

KUKE okazała się najlepszą na świecie instytucją niekomercyjną wspierającą przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej. Zostawiliśmy w pokonanym polu naszych odpowiedników z rozwiniętych krajów Zachodu, szybko rosnących gospodarek Azji czy tzw. Globalnego Południa. W ścisłym finale znalazła się obok nas agencja Etihad Credit Insurance ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co potwierdza rozmach i aktywność państw Zatoki Perskiej, które dysponują ogromnymi zasobami finansowymi. Ta naprawdę prestiżowa nagroda jest docenieniem naszej pracy w ostatnich latach, przynoszącej efekty w postaci wielu transakcji i międzynarodowych projektów, w których biorą udział polscy producenci i wykonawcy. Traktujemy też tę nagrodę jako świadectwo globalnego uznania dla polskich firm za ich innowacyjność, doskonałość operacyjną, konkurencyjność i zdolność do działania w coraz bardziej złożonym i ryzykownym otoczeniu.

Co zdecydowało o wygranej KUKE?

Od kilku lat jesteśmy uznawani za jedną z najbardziej innowacyjnych i dynamicznych agencji kredytów eksportowych na świecie. Już w ubiegłym roku byliśmy nominowani do tej nagrody, przegrywając dosłownie na ostatniej prostej jedynie ze szwedzką EKN. Co ciekawe, w poprzednich latach zwycięzców wskazywała redakcja magazynu Global Trade Review, a w tym roku skład ten rozszerzono o specjalny panel doradczy składający się z cenionych specjalistów z branży trade finance. Tym większa to dla nas radość i zaszczyt, że zyskaliśmy powszechne uznanie globalnej i bardzo konkurencyjnej branży za naszą sprawność w działaniu w dziedzinie handlu i inwestycji praktycznie na wszystkich kontynentach.