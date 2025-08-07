Rzeczpospolita
Ekonomia
Niepewna przyszłość prezesa PZU i wielkiej fuzji na rynku finansowym

Andrzej Klesyk może stracić stanowisko szefa największej polskiej firmy ubezpieczeniowej. Taki może być skutek zmiany kierownictwa resortu aktywów państwowych. Klesyk stoi tymczasem za planem połączenia PZU z Bankiem Pekao.

Publikacja: 07.08.2025 13:56

Andrzej Klesyk

Andrzej Klesyk

Foto: materiały prasowe

Piotr Skwirowski

W ramach niedawnej rekonstrukcji rządu Wojciech Balczun zastąpił na stanowisku szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jakuba Jaworowskiego.

MAP nalega na zmiany w PZU?

Jak nieoficjalnie ustalił Business Insider, już w zeszłym tygodniu przedstawiciel nowego ministra aktywów państwowych zwrócił się do Andrzeja Klesyka, prezesa PZU, z sugestią, by ten ustąpił z zajmowanego stanowiska. Klesyk miał kategorycznie odmówić. W efekcie w ostatniej chwili na posiedzeniu rady nadzorczej PZU pojawił się wniosek o odwołanie Andrzeja Klesyka ze stanowiska prezesa zarządu tej spółki. Przewodniczącym rady nadzorczej PZU jest Marcin Kubicz, na co dzień dyrektor departamentu projektów strategicznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Andrzej Klesyk kieruje PZU od niespełna sześciu miesięcy. Zastąpił na stanowisku prezesa tej spółki odwołanego niespodziewanie Artura Olecha. Andrzej Klesyk był już wcześniej prezesem PZU. Za sterami największego polskiego ubezpieczyciela zasiadał w latach 2007-15. Odszedł po tym, jak władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość. W lutym 2025 r. rada nadzorcza powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu PZU, do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie stanowiska prezesa tej spółki. Taką zgodę Andrzej Klesyk dostał na początku lipca 2025 r.

Co z połączeniem PZU i Pekao?

Szef PZU wraz z Cezarym Stypułkowskim, prezesem Banku Pekao, stoi za projektem wielkiej fuzji obu spółek. Na początku czerwca największy polski ubezpieczyciel i drugi od względem wielkości bank w Polsce podpisały memorandum o współpracy, która docelowo ma doprowadzić do połączenia obu spółek. Powstała po połączeniu grupa bankowo-ubezpieczeniowa ma być jedną z największych instytucji finansowych w Europie. Dziś obie spółki wchodzą w skład Grupy PZU. Jest w niej także Alior Bank.

Plan jest taki, że po połączeniu obie marki zachowają tożsamość, odrębność i autonomię działania w swoich obszarach biznesowych, podobnie jak od wielu lat funkcjonują w ramach Grupy PZU, ale na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel. By to osiągnąć, najpierw konieczny będzie podział PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU zostanie połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem  przejmującym. Docelowo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowana będzie jedna spółka o znacznie wyższej kapitalizacji i większej płynności akcji niż obecne dwie, przez co wzrośnie atrakcyjność takiego podmiotu z punktu widzenia inwestorów i całego rynku kapitałowego. W toku dalszych prac strony chcą opracować też optymalną strategię dotyczącą przyszłości Alior Banku.

Wśród najważniejszych korzyści, jakie przyniesie uzgodniony przez PZU i Pekao model transakcji, autorzy tego pomysłu wymieniają:

  • uproszczenie struktury właścicielskiej grupy przez dostosowanie jej do modeli preferowanych na rynku europejskim,
  • poprawę ładu korporacyjnego i transparentności całej organizacji,
  • wzrost sprzedaży krzyżowej wszystkich produktów oferowanych przez grupę oraz wykorzystanie w pełni kanału bankowego do dystrybucji ubezpieczeń,
  • stworzenie grupy finansowej o silnie zdywersyfikowanej strukturze przychodów i dużym potencjale dywidendowym.

Efektem potencjalnej transakcji, o której mówi memorandum, będzie też uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 mld zł. Podmiot, który ma powstać z połączenia PZU z Pekao będzie dysponował większym o ok. 200 mld zł potencjałem kredytowania w porównaniu do obecnego modelu grupy. 

Idą zmiany w prawie?

Fuzja obwarowana jest szeregiem warunków i niezbędnych do uzyskania zgód. Niezbędne są też zmiany prawne. Jak się okazuje, prace nad nimi trwają.

Jak wynika z informacji Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji projekt ustawy, która ma ułatwić połączenie PZU z Bankiem Pekao. Projekt zakłada nowelizację m.in. Prawa bankowego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zmiana przepisów ma umożliwić m.in. połączenie banku z należącą do tej samej grupy co bank spółką akcyjną niebędącą bankiem, podział zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, wykonujących działalność w formie spółki akcyjnej i określenie zasad takiego podziału. – Uregulowanie wskazanych kwestii umożliwi także restrukturyzację grup i konglomeratów finansowych – czytamy w opisie projektu.

Przyjęcie projektu przez rząd zaplanowano na czwarty kwartał 2025 r.

Na zmiany ustawowe zgodę musi wyrazić nowy prezydent Karol Nawrocki. Autorzy pomysłu wielkiej fuzji PZU i Banku Pekao przekonują, że przyniesie ona korzyści akcjonariuszom, ułatwi również finansowanie ważnych przedsięwzięć i inwestycji, których potrzebuje polska gospodarka, m.in. w obszarach energetyki, obronności czy nowych technologii.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wojciech Balczun Ubezpieczenia Bankowość Przejęcia Fuzje Andrzej Klesyk PZU Bank Pekao S.A.

