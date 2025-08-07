Niepewna przyszłość prezesa PZU i wielkiej fuzji na rynku finansowym

Aktualizacja: 07.08.2025 14:06 Publikacja: 07.08.2025 13:56
Andrzej Klesyk
W ramach niedawnej rekonstrukcji rządu Wojciech Balczun zastąpił na stanowisku szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jakuba Jaworowskiego.
Jak nieoficjalnie ustalił Business Insider, już w zeszłym tygodniu przedstawiciel nowego ministra aktywów państwowych zwrócił się do Andrzeja Klesyka, prezesa PZU, z sugestią, by ten ustąpił z zajmowanego stanowiska. Klesyk miał kategorycznie odmówić. W efekcie w ostatniej chwili na posiedzeniu rady nadzorczej PZU pojawił się wniosek o odwołanie Andrzeja Klesyka ze stanowiska prezesa zarządu tej spółki. Przewodniczącym rady nadzorczej PZU jest Marcin Kubicz, na co dzień dyrektor departamentu projektów strategicznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Andrzej Klesyk kieruje PZU od niespełna sześciu miesięcy. Zastąpił na stanowisku prezesa tej spółki odwołanego niespodziewanie Artura Olecha. Andrzej Klesyk był już wcześniej prezesem PZU. Za sterami największego polskiego ubezpieczyciela zasiadał w latach 2007-15. Odszedł po tym, jak władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość. W lutym 2025 r. rada nadzorcza powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu PZU, do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie stanowiska prezesa tej spółki. Taką zgodę Andrzej Klesyk dostał na początku lipca 2025 r.
Szef PZU wraz z Cezarym Stypułkowskim, prezesem Banku Pekao, stoi za projektem wielkiej fuzji obu spółek. Na początku czerwca największy polski ubezpieczyciel i drugi od względem wielkości bank w Polsce podpisały memorandum o współpracy, która docelowo ma doprowadzić do połączenia obu spółek. Powstała po połączeniu grupa bankowo-ubezpieczeniowa ma być jedną z największych instytucji finansowych w Europie. Dziś obie spółki wchodzą w skład Grupy PZU. Jest w niej także Alior Bank.
Plan jest taki, że po połączeniu obie marki zachowają tożsamość, odrębność i autonomię działania w swoich obszarach biznesowych, podobnie jak od wielu lat funkcjonują w ramach Grupy PZU, ale na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel. By to osiągnąć, najpierw konieczny będzie podział PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU zostanie połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym. Docelowo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowana będzie jedna spółka o znacznie wyższej kapitalizacji i większej płynności akcji niż obecne dwie, przez co wzrośnie atrakcyjność takiego podmiotu z punktu widzenia inwestorów i całego rynku kapitałowego. W toku dalszych prac strony chcą opracować też optymalną strategię dotyczącą przyszłości Alior Banku.
Wśród najważniejszych korzyści, jakie przyniesie uzgodniony przez PZU i Pekao model transakcji, autorzy tego pomysłu wymieniają:
Efektem potencjalnej transakcji, o której mówi memorandum, będzie też uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 mld zł. Podmiot, który ma powstać z połączenia PZU z Pekao będzie dysponował większym o ok. 200 mld zł potencjałem kredytowania w porównaniu do obecnego modelu grupy.
Fuzja obwarowana jest szeregiem warunków i niezbędnych do uzyskania zgód. Niezbędne są też zmiany prawne. Jak się okazuje, prace nad nimi trwają.
Jak wynika z informacji Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji projekt ustawy, która ma ułatwić połączenie PZU z Bankiem Pekao. Projekt zakłada nowelizację m.in. Prawa bankowego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zmiana przepisów ma umożliwić m.in. połączenie banku z należącą do tej samej grupy co bank spółką akcyjną niebędącą bankiem, podział zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, wykonujących działalność w formie spółki akcyjnej i określenie zasad takiego podziału. – Uregulowanie wskazanych kwestii umożliwi także restrukturyzację grup i konglomeratów finansowych – czytamy w opisie projektu.
Przyjęcie projektu przez rząd zaplanowano na czwarty kwartał 2025 r.
Na zmiany ustawowe zgodę musi wyrazić nowy prezydent Karol Nawrocki. Autorzy pomysłu wielkiej fuzji PZU i Banku Pekao przekonują, że przyniesie ona korzyści akcjonariuszom, ułatwi również finansowanie ważnych przedsięwzięć i inwestycji, których potrzebuje polska gospodarka, m.in. w obszarach energetyki, obronności czy nowych technologii.
