Andrzej Klesyk: Wróciłem do PZU i chcę tu zostać na dłużej. Są pierwsze decyzje

Póki co w piątek walne zgromadzenie należącej do Grupy PZU spółki PZU Życie odwołało Jarosława Mastalerza ze stanowiska prezesa zarządu. – Szef musi mieć możliwie jak najlepszy zespół, który wyznaje wspólne zasady i daje gwarancje najwyższego profesjonalizmu. Uznałem, że nie jest mi po drodze z prezesem Mastalerzem. On w prywatnej rozmowie przyznał to samo – skomentował Andrzej Klesyk.

Poinformował, że do rady nadzorczej PZU Życie dołączyli prof. Dariusz Filar i Waldemar Maj, który w przeszłości, gdy PZU wchodziło na giełdę, był prezesem tej spółki. Rezygnację ze stanowiska złożył członek zarządu PZU Życie Paweł Wajda.

Strategia PZU do przeglądu

P.o. prezesa PZU zapowiedział przegląd nowej strategii PZU, na lata 2025-27. Strategię ogłosiła pod koniec grudnia zeszłego roku ekipa poprzedniego prezesa Artura Olecha. Znalazły się w niej m.in. sprzedaż Aliora do Pekao (oba banki należą do Grupy PZU), a także wzrost zysku do poziom powyżej 6,2 mld zł na koniec 2027 r. To o niemal 2 mld zł więcej od celu zapisanego w strategii na lata 2021-23. Wzrost zysków ma przynieść przede wszystkim wyższa sprzedaż ubezpieczeń. Zebrana składka ma na koniec horyzontu nowej strategii wzrosnąć o co najmniej 7,5 mld zł, do 36 mld zł. Wskaźnik rentowności ma podskoczyć o 2 pkt. proc. do 19 proc. Spółka zapowiedziała też kontynuację polityki dywidendowej, przy czym w ramach dywidendy wypłacane ma być nie mniej niż 4,5 zł za akcję.

Andrzej Klesyk mówił w piątek o kilku punktach strategii, które w jego ocenie wymagają dodatkowego przyjrzenia się i dodefiniowania. Wymienił w tym kontekście zmiany planowane w segmencie bankowym Grupy PZU. – Nie możemy z tym czekać do końca roku i oddawać decyzji w tej sprawie zarządzającym Pekao i Aliorem – mówił prezes Klesyk. Zwrócił uwagę, że to PZU jest liderem Grupy i to ono powinno wieść wiodącą rolę w tej sprawie. Dodał, że potrzebuje teraz kilku tygodni na przyjrzenie się sytuacji banków Grupy. Stwierdził jednak, że nie wyobraża sobie, by nie wykorzystywała ona w pełni możliwości jakie daje jej posiadanie filara bankowego.

Pod lupę nowego kierownictwa trafi polityka dywidendowa spółki. – Nie wyobrażam sobie, żeby PZU w zasadniczy sposób zmieniało politykę dywidendową, szczególnie w sposób niekorzystny – stwierdził Andrzej Klesyk. Zapowiedział poszukiwanie obszarów, które mogą tę wartość zmienić. Przypomniał, że polityka dywidendowa spółki nie zmieniła się w sposób zasadniczy od 12-13 lat.