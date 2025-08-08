W nieoficjalnych rozmowach osoby zbliżone do kierownictwa PZU i resortu aktywów państwowych wskazują na polityczne podłoże decyzji o dymisji Andrzeja Klesyka. Mówi się w tym kontekście o słabnącym wpływie na decyzje rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Z tym miałaby się wiązać zmiana na stanowisku ministra aktywów państwowych. A w konsekwencji także zmiana za sterem PZU.

Ustępującemu prezesowi miał też zaszkodzić konflikt ze związkami zawodowymi. Poszło o podział zysku, pominięcie części pracowników przy wypłacie nagród i brak dialogu w tej sprawie ze związkowcami. Ci napisali w tej sprawie list do szefa resortu aktywów państwowych. Zapowiedzieli interwencje m.in. u posłów i senatorów. W tle pojawiło się nawet widmo strajku. Związkowców zaskoczył i zaniepokoił też pomysł fuzji PZU z Bankiem Pekao.

Giełda reaguje rekordem wzrostu akcji PZU

Ciekawie na kadrowe trzęsienie ziemi zareagowali inwestorzy. W czwartek na zamknięciu notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych kurs akcji spółki wzrósł o 3,53 proc., do rekordowego w historii poziomu 65,72 zł (w ciągu dnia przez chwilę był nawet nieco wyżej). Owszem, ogłoszenie dymisji prezesa Klesyka nastąpiło już po zamknięciu notowań, ale o tym, że ważą się jego losy, a resort aktywów zgłosił na posiedzeniu rady wniosek o jego odwołanie, wiadomo było już w ciągu dnia.

W piątek kurs PZU zniżkował, ale niezbyt mocno i po południu tracił nieco ponad 1,5 proc.

Co dalej? Kto zastąpi Klesyka?

Z naszych rozmów z osobami zbliżonymi do władz PZU wynika, że Tomasz Tarkowski ma pełnić obowiązki prezesa przez maksimum dwa miesiące, przy czym nie jest to termin ostry. W tym czasie wybrany ma być nowy prezes, na stałe. W Ministerstwie Aktywów Państwowych dowiedzieliśmy się, że na to stanowisko zostanie rozpisany konkurs.