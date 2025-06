- Było trudno, a będzie ciężko – mówił. – Ale najgorsze co dziś możemy zrobić, to to pogrążyć się w jakimś biadoleniu. Trzeba wziąć się do jeszcze cięższej pracy, nie zamierzam zdejmować nogi z gazu – deklarował.

Jako swoje priorytety wskazał kontynowanie działań na rzecz zwiększania wartości spółek Skarbu Państwa dla akcjonariuszy, klientów i gospodarki, poprzez dalsze prace na rzecz poprawy szeroko pojętego ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zadeklarował też uproszczenie portfela spółek SP, tak by był on mniejszy, ale skoncentrowany na sektorach strategicznych.

- Pokazaliśmy, że Skarb Państwa może być racjonalnym i odpowiedzialnym współwłaścicielem strategicznych spółek, a jednocześnie twardo egzekwować politykę gospodarczą państwa – mówił Jaworowski.

KNF: rynek kapitałowy ma potencjał wzrostu

Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, również przyznał, że na przestrzeni ostatniego roku niepewność radykalnie wzrosła. - To, czego doświadczamy, to nie tylko chwilowe zakłócenie - to głęboka zmiana w sposobie, w jaki poszczególne państwa oddziałują na siebie gospodarczo, finansowo i politycznie – mówił Jastrzębski.

Przewodniczący KNF ocenił, że turbulencje geopolityczne będą miały istotne znaczenie dla gospodarki, w tym polskiego rynku finansowego, który jednak na te globalne wyzwania jest dobrze przygotowany. – Polski rynek finansowy jest stabilny, banki dobrze skapitalizowane, a rynek kapitałowy ma wysoki potencjał rozwojowy – powiedział Jacek Jastrzębski.