Odpowiedzi „tak” udzieliło 64,4 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 15,6 proc. respondentów, a 20 proc. nie ma w tej kwestii zdania. Częściej o niedocenianiu Polski mówili mężczyźni – odpowiedziało tak 68,2 proc. z nich. Wśród kobiet takiej odpowiedzi udzieliło 12,9 proc.

– Zdaniem niemal dwóch na trzech uczestników badania (64%) pomoc udzielana Ukrainie przez Polskę od początku wojny z Rosją jest niedostatecznie doceniana przez sojuszników i Ukrainę. Opinii takiej nie podziela 16% respondentów, a co piąty nie ma zdania. Polska powinna być doceniana w większym stopniu według blisko siedmiu na dziesięciu mężczyzn (68%) i sześciu na dziesięć kobiet (61%) Takie zdanie podziela siedmiu na dziesięciu respondentów między 35 a 49 rokiem życia i podobny odsetek badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (67%) Zaangażowanie Polski za niewystarczająco doceniane częściej od ogółu badanych uważają respondenci o dochodach wyższych niż 7000 zł netto (70%) a także mieszkańcy wsi (68%) – mówi Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

Pomoc Polski dla Ukrainy po rozpoczęciu wojny przez Rosję

Tylko w 2022 roku polskie wsparcie dla Ukrainy wyniosło ok. 1 proc. PKB naszego kraju, czyli 30 mld zł – informowała na początku 2023 roku ówczesna minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dane UNHCR wskazują, że w 2025 roku w Polsce przebywa ok. miliona uchodźców z Ukrainy. W pierwszych miesiącach po wybuchu wojny uruchomiono we wszystkich województwach punkty recepcyjne, które obsłużyły łącznie ponad 1,5 mln osób. Ponad 500 tys. osób skorzystało z tymczasowych obiektów zakwaterowania.

Jak czytamy w wyliczeniach dostępnych na stronie Kancelarii Prezydenta, Polska zajmuje pierwsze miejsce (w stosunku do PKB) wśród wszystkich państw, które zaangażowały się w pomoc Ukrainie. Polska przeznaczyła na pomoc równowartość 4,91 proc. PKB, z czego 0,71 proc. PKB to wydatki na wsparcie dla Ukrainy, 4,2 proc. PKB to koszty pomocy ukraińskim uchodźcom.