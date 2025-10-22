Co dalej z immunitetem Małgorzaty Manowskiej? Sędziowie chcą zwołania Trybunału Stanu

Pod wnioskiem podpisali się sędziowie: adw. Kamila Ferenc, adw. Jacek Dubois (Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu), adw. Marek Małecki, adw. Marek Mikołajczyk, adw. Marcin Radwan-Röhrenschef oraz adw. Przemysław Rosati.

W piśmie sędziowie domagają się niezwłocznego – nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku – zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w celu rozpoznania wniosku Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej, członka Trybunału Stanu, do odpowiedzialności karnej.

W związku z oświadczeniem Małgorzaty Manowskiej, iż powstrzymuje się od wykonywania wszelkich czynności w tej sprawie, wniosek został skierowany do mec. Piotra Andrzejewskiego, który jako starszy wiekiem Zastępca Przewodniczącego TS będzie wykonywał wszelkie czynności zastrzeżone dla przewodniczącego.

Druga próba uchylenia immunitetu Małgorzacie Manowskiej

Przypomnijmy, iż 30 września prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Trybunału Stanu nowy wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej. Jak pisaliśmy, to druga próba uchylenia immunitetu Manowskiej jako przewodniczącej Trybunału Stanu. Pierwsze podejście, przy licznych kontrowersjach, zakończyło się fiaskiem, bowiem 18 września TS w trzyosobowym składzie (Piotr Andrzejewski, Józef Zych i Piotr Sak) umorzył postępowanie.