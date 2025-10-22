Co dalej z immunitetem Małgorzaty Manowskiej? Sędziowie chcą zwołania Trybunału Stanu

Aktualizacja: 22.10.2025 09:22 Publikacja: 22.10.2025 08:16
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Pod wnioskiem podpisali się sędziowie: adw. Kamila Ferenc, adw. Jacek Dubois (Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu), adw. Marek Małecki, adw. Marek Mikołajczyk, adw. Marcin Radwan-Röhrenschef oraz adw. Przemysław Rosati.
W piśmie sędziowie domagają się niezwłocznego – nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku – zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w celu rozpoznania wniosku Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej, członka Trybunału Stanu, do odpowiedzialności karnej.
W związku z oświadczeniem Małgorzaty Manowskiej, iż powstrzymuje się od wykonywania wszelkich czynności w tej sprawie, wniosek został skierowany do mec. Piotra Andrzejewskiego, który jako starszy wiekiem Zastępca Przewodniczącego TS będzie wykonywał wszelkie czynności zastrzeżone dla przewodniczącego.
Przypomnijmy, iż 30 września prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Trybunału Stanu nowy wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej. Jak pisaliśmy, to druga próba uchylenia immunitetu Manowskiej jako przewodniczącej Trybunału Stanu. Pierwsze podejście, przy licznych kontrowersjach, zakończyło się fiaskiem, bowiem 18 września TS w trzyosobowym składzie (Piotr Andrzejewski, Józef Zych i Piotr Sak) umorzył postępowanie.
Pierwotnie prokuratura chciała postawić Manowskiej trzy zarzuty: niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu, głosowania obiegowego w kolegium SN oraz działania na szkodę sędziego Pawła Juszczyszyna. W nowym wniosku nie ma pierwszego zarzutu. Okazał się on bowiem przyczyną wyłączenia dwunastu sędziów TS od rozpoznania pierwszego wniosku. Pod koniec sierpnia trzyosobowy skład TS – Piotr Andrzejewski, Józef Zych i Piotr Sak – uznał, iż sędziowie byli przesłuchiwani w tej sprawie przez prokuraturę w charakterze świadków i w związku z tym nie mogą orzekać.
