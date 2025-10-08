W ubiegły wtorek prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Trybunału Stanu nowy wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej. Jak pisaliśmy, to druga próba uchylenia immunitetu Manowskiej jako przewodniczącej Trybunału Stanu. Pierwsze podejście, przy licznych kontrowersjach, zakończyło się fiaskiem, bowiem 18 września TS w trzyosobowym składzie (Piotr Andrzejewski, Józef Zych i Piotr Sak) umorzył postępowanie.

Piotr Andrzejewski ponownie będzie wykonywał czynności Przewodniczącego Trybunału Stanu

W środę Małgorzata Manowska wydała oświadczenie, w którym zapowiedziała, że w związku z ponownym wnioskiem prokuratury powstrzymuje się od wszelkich czynności związanych ze sprawą zainicjowanych tym wnioskiem, zarezerwowanych dla Przewodniczącego Trybunału Stanu.

Pierwsza Prezes SN zaznaczyła, że podejmuje taką decyzję, pomimo że przepisy ustawy o Trybunale Stanu i Regulaminu TS przewidują jedynie, że osoba, której wniosek dotyczy jest wyłączona od rozstrzygania w przedmiocie wydania zezwolenia na ściganie. „A contrario można byłoby przyjąć, że Przewodniczący Trybunału Stanu nie jest wyłączony od podjęcia czynności przygotowawczych do orzekania w przedmiocie wniosku. Za celowe uznaję jednak, by Przewodniczący Trybunału Stanu nie podejmował żadnych czynności w sprawie dotyczącej jego immunitetu” – wyjaśniła Manowska.

W oświadczeniu stwierdziła również, iż dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości nie wyznaczy też Zastępcy Przewodniczącego Trybunału Stanu, który będzie dokonywał w sprawie czynności zastrzeżonych dla Przewodniczącego Trybunału Stanu. „W konsekwencji, z mocy wyraźnego przepisu § 6 Regulaminu Trybunału Stanu, jako starszy wiekiem, czynności te wykonywać będzie Pan Piotr Andrzejewski” – poinformowała Manowska. Zaznaczyła przy tym, iż wynika to z przepisów prawa, a nie jej decyzji.