Sędzia Trybunału Stanu: sprawa immunitetu Małgorzaty Manowskiej nie jest formalnie zamknięta

Trzyosobowy skład Trybunału Stanu podczas niejawnego posiedzenia umorzył sprawę uchylenia immunitetu prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Czy sprawa ta jest formalnie zamknięta?

Reklama Reklama

Ta sprawa nie jest formalnie zamknięta. Prokurator może ponownie złożyć wniosek o uchylenie immunitetu. Jest dysponentem postępowania, które prowadzi w sprawie trzech czynów objętych wnioskiem o uchylenie immunitetu. Umorzenie, z którym mamy do czynienia, jest podjęte bez podstawy prawnej, w składzie nieznanym ustawie o Trybunale Stanu, a nadto w nieistniejącej procedurze. Potwierdzeniem tego jest treść i poziom argumentacji zawartej w uzasadnieniu zamieszczonym na stronie internetowej Trybunału. Zmanipulowanie postępowania immunitetowego, w celu uniemożliwienia pełnemu składowi merytorycznego zajęcia się wnioskiem, nie nadaje temu działaniu nawet pozorów legalności.

Z sentencji postanowienia wynika, że Trybunał Stanu postanowił umorzyć postępowanie z powodu m.in. braku ustawowego wymaganego kworum Trybunału Stanu potrzebnego do podjęcia uchwały. Co pan na to?

Ustawa o Trybunale Stanu w sprawie immunitetowej przewiduje wyłączenie tylko tego członka Trybunału, którego dotyczy wniosek. Ta sama ustawa nie przewiduje możliwości wyłączenia jakiegokolwiek innego członka TS od udziału w posiedzeniu pełnego składu. Przepisy tej ustawy nie przewidują też możliwości stosowania kodeksu postępowania karnego wprost lub odpowiednio do postępowania immunitetowego, w tym przepisów o wyłączeniu sędziego. Jeżeli w przypadku ustawy o Trybunale Stanu ustawodawca przewiduje stosowanie k.p.k., to robi to czytelnie, ale nie przy procedurze immunitetowej. Z tego powodu twierdzenie dwóch członków TS, byłych czynnych polityków PiS, że ktokolwiek został skutecznie wyłączony, to aberracja. W konsekwencji stwierdzenie o braku możliwości podjęcia uchwały przez pełny skład Trybunału Stanu z zachowaniem kworum jest nieprawdziwe i potwierdza bezprawność działania dwóch wymienionych członków Trybunału.