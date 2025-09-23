Sędzia Trybunału Stanu: sprawa immunitetu Małgorzaty Manowskiej nie jest formalnie zamknięta

Aktualizacja: 23.09.2025 11:35 Publikacja: 23.09.2025 10:17
Przemysław Rosati
Foto: PAP/Tytus Żmijewski
Trzyosobowy skład Trybunału Stanu podczas niejawnego posiedzenia umorzył sprawę uchylenia immunitetu prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Czy sprawa ta jest formalnie zamknięta?
Ta sprawa nie jest formalnie zamknięta. Prokurator może ponownie złożyć wniosek o uchylenie immunitetu. Jest dysponentem postępowania, które prowadzi w sprawie trzech czynów objętych wnioskiem o uchylenie immunitetu. Umorzenie, z którym mamy do czynienia, jest podjęte bez podstawy prawnej, w składzie nieznanym ustawie o Trybunale Stanu, a nadto w nieistniejącej procedurze. Potwierdzeniem tego jest treść i poziom argumentacji zawartej w uzasadnieniu zamieszczonym na stronie internetowej Trybunału. Zmanipulowanie postępowania immunitetowego, w celu uniemożliwienia pełnemu składowi merytorycznego zajęcia się wnioskiem, nie nadaje temu działaniu nawet pozorów legalności.
Z sentencji postanowienia wynika, że Trybunał Stanu postanowił umorzyć postępowanie z powodu m.in. braku ustawowego wymaganego kworum Trybunału Stanu potrzebnego do podjęcia uchwały. Co pan na to?
Ustawa o Trybunale Stanu w sprawie immunitetowej przewiduje wyłączenie tylko tego członka Trybunału, którego dotyczy wniosek. Ta sama ustawa nie przewiduje możliwości wyłączenia jakiegokolwiek innego członka TS od udziału w posiedzeniu pełnego składu. Przepisy tej ustawy nie przewidują też możliwości stosowania kodeksu postępowania karnego wprost lub odpowiednio do postępowania immunitetowego, w tym przepisów o wyłączeniu sędziego. Jeżeli w przypadku ustawy o Trybunale Stanu ustawodawca przewiduje stosowanie k.p.k., to robi to czytelnie, ale nie przy procedurze immunitetowej. Z tego powodu twierdzenie dwóch członków TS, byłych czynnych polityków PiS, że ktokolwiek został skutecznie wyłączony, to aberracja. W konsekwencji stwierdzenie o braku możliwości podjęcia uchwały przez pełny skład Trybunału Stanu z zachowaniem kworum jest nieprawdziwe i potwierdza bezprawność działania dwóch wymienionych członków Trybunału.
Drugim powodem umorzenia był brak wniosku od uprawnionego i umocowanego oskarżyciela. Padły nawet słowa o uzurpatorach na czele Prokuratury Krajowej. Co pan o tym sądzi?
Osiem z dwunastu stron dokumentu sygnowanego przez pana Andrzejewskiego i pana Saka jest poświęconych sytuacji w prokuraturze (uzasadnienia postanowienia o umorzeniu sprawy Manowskiej – red). Zawiera przy tym manifest polityczny odnoszący się do tego, kto w ocenie autorów tego dokumentu jest Prokuratorem Krajowym. Każdy prawnik wie, że wniosek o uchylenie immunitetu przewodniczącego Trybunału Stanu może złożyć każdy prokurator. Ustawa nie stawia w tym względzie żadnych dodatkowych warunków, np. aby był to prokurator Prokuratury Krajowej. W związku z tym rozważania o nominacjach w prokuraturze i przywołany opis rzeczywistości, który podzielają obaj panowie nie mają żadnego znaczenia prawnego.
Kontrowersji wokół umorzenia tej sprawy jest niemało. Chociażby termin posiedzenia wyznaczono na 22 września, ale potem sędzia Piotr Andrzejewski odwołał go i obrady zarządził na 18 września. Jak pan to ocenia?
Bezprawne działania podjęte 18 września miały na celu uniemożliwienie pełnemu składowi Trybunału Stanu merytorycznego zajęcia się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej, co miało nastąpić 22 września. Podjęte działania to bezprawie w czystej postaci.
Co dalej ze sprawą immunitetu Małgorzaty Manowskiej? Czy jako sędziowie Trybunału Stanu zamierzacie podjąć w tej sprawie jakieś działania?
Ruch jest po stronie prokuratury. Jeżeli wpłynie wniosek o uchylenie immunitetu, to zgodnie z ustawą powinien zajmować się tym wnioskiem wyłącznie pełny skład Trybunału Stanu. Jako członkowie TS złożyliśmy także wniosek o zwołanie pełnego składu. Trzeba ponownie podjąć działania mające na celu zmianę regulaminu w taki sposób, aby decentralizował on władzę w Trybunale. Innymi słowy chodzi o to, żeby Trybunał nie był zarządzany jednoosobowo. To organ kolegialny. Czas i wydarzenia w ostatnich dniach pokazały, że nasze obawy co do ręcznego sterowania działaniem Trybunałem Stanu, sygnalizowane w 2024 r., okazały się niestety uzasadnione. Niezależnie od tego wydarzeniom w Trybunale Stanu powinna przyjrzeć się prokuratura, ponieważ skala bezprawia i jego negatywne skutki dla funkcjonowania tego organu, nie mogą pozostać bez reakcji organów państwa. Zagwarantowanie stabilności funkcjonowania Trybunału Stanu oraz ochrona jego autorytetu jako organu konstytucyjnego jest obowiązkiem wszystkich władz, w tym prokuratury. Prokuratura nie może być biernym widzem bezprawia.
Przemysław Rosati, polski prawnik, adwokat, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej od 2021, członek Trybunału Stanu od 2023.
