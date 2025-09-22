Swoje stanowisko sędziowie TS przekazali dziennikarzom w poniedziałek przed siedzibą Sądu Najwyższego. To w tym budynku odbywają się posiedzenia Trybunału Stanu, który korzysta z obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej SN. Trybunał miał dzisiaj orzec o uchyleniu immunitetu przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej na wniosek prokuratury. Jednak w miniony czwartek trzyosobowy skład TS zdecydował o umorzeniu postępowania wobec Manowskiej.

Dlaczego 22 września nie doszło do posiedzenia Trybunału Stanu

Prokuratura tej decyzji nie uznała i zapowiedziała, że będzie „konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów (Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego) na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej”, a przedstawiciel PK pojawi się na wyznaczonym na 22 września posiedzeniu TS.

W piątek Małgorzata Manowska oświadczyła, że ponieważ posiedzenie w tej samej sprawie odbyło się w czwartek 18 września, to termin na 22 września został zniesiony. " Na dzień 22 września 2025 r. nie jest zatem wyznaczony termin posiedzenia Trybunału Stanu, a Sąd Najwyższy nie ma podstaw faktycznych ani prawnych do zapewnienia jego obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej" - oświadczyła I prezes SN.