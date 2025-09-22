Aktualizacja: 22.09.2025 19:27 Publikacja: 22.09.2025 19:03
Sąd Najwyższy
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Swoje stanowisko sędziowie TS przekazali dziennikarzom w poniedziałek przed siedzibą Sądu Najwyższego. To w tym budynku odbywają się posiedzenia Trybunału Stanu, który korzysta z obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej SN. Trybunał miał dzisiaj orzec o uchyleniu immunitetu przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej na wniosek prokuratury. Jednak w miniony czwartek trzyosobowy skład TS zdecydował o umorzeniu postępowania wobec Manowskiej.
Prokuratura tej decyzji nie uznała i zapowiedziała, że będzie „konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów (Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego) na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej”, a przedstawiciel PK pojawi się na wyznaczonym na 22 września posiedzeniu TS.
W piątek Małgorzata Manowska oświadczyła, że ponieważ posiedzenie w tej samej sprawie odbyło się w czwartek 18 września, to termin na 22 września został zniesiony. " Na dzień 22 września 2025 r. nie jest zatem wyznaczony termin posiedzenia Trybunału Stanu, a Sąd Najwyższy nie ma podstaw faktycznych ani prawnych do zapewnienia jego obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej" - oświadczyła I prezes SN.
Stanowisko prokuratury podzielają członkowie TS, którzy wnioskowali o zwołanie posiedzenia na dzisiaj. Dzisiaj dwóch z nich rozmawiało z dziennikarzami przed siedzibą Sądu Najwyższego, bo jak stwierdzili - odmówiono im "jakiejkolwiek sali" w SN.
Wiceprzewodniczący TS Jacek Dubois poinformował, że przybyli do SN "w pełnym przekonaniu, że Trybunał Stanu jako organ konstytucyjny będzie mógł funkcjonować", a decyzja z 18 września o umorzeniu postępowania ws. Manowskiej "nie ma żadnej mocy prawnej". Jego zdaniem prokuratura powinna z urzędu zająć się ostatnimi wydarzeniami w Trybunale ws. immunitetu Manowskiej.
Dubois przekazał także, że do wiceprzewodniczącego TS Piotra Andrzejewskiego został złożony wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia pełnego składu w celu kontynuacji rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej. Zgodnie z regulaminem Trybunału Stanu, posiedzenie pełnego składu powinno zostać zwołane w ciągu 45 dni od złożenia wniosku.
Jak przekazała TOK FM prokurator Ewa Wrzosek, radca generalny w Biurze Ministra Sprawiedliwości, minister – prokurator generalny Waldemar Żurek wysłał już do prokuratora krajowego list z prośbą o pilne zajęcie się wydarzeniami, do których doszło w Trybunale. - W mojej ocenie bezwzględne jest wszczęcie postępowania przygotowawczego z urzędu, ponieważ bezprawne wywieranie wpływu na czynności urzędowe organu, jakim jest Trybunał Stanu, przemoc i groźby kierowane wobec członków tego trybunału ze strony innych członków tej instytucji, to przestępstwa ścigane z urzędu. I tego dotyczy pismo prokuratora generalnego – powiedziała na antenie rozgłośni Ewa Wrzosek.
Źródło: rp.pl
