Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, prokuratorzy prowadzący sprawę Małgorzaty Manowskiej uznają czwartkowe postanowienie TS , jak i wcześniejsze z 29 sierpnia 2025 r., za „całkowicie niezasadne, pozbawione realnych podstaw prawnych oraz stanowiące niedopuszczalną formę procedowania wniosku z dnia 16 lipca 2025 r.” Zapowiedzieli, że będą konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów (Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego) na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej.

Trybunał Stanu uzasadnił decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Wczoraj trzech sędziów TS: Piotr Andrzejewski, Józef Zych i Piotr Sak, umorzyło postępowanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Umocowanie tego składu budzi jednak wątpliwości, gdyż zgodnie z ustawą sprawę immunitetu przewodniczącej Trybunału powinien rozpatrywać skład złożony z co najmniej 2/3 wszystkich członków Trybunału czyli 13 osób. Niektórzy sędziowie TS uważają nawet, że o immunitecie powinien decydować pełny skład.

Z sentencji postanowienia wynika, że Trybunał Stanu postanowił umorzyć postępowanie z powodu niemożności podjęcia uchwały wobec niespełnienia ustawowego wymogu kworum Trybunału Stanu oraz z powodu braku wniosku pochodzącego i złożonego przez uprawnionego i umocowanego oskarżyciela. W uzasadnieniu dodano także, że Trybunał postanowił odmówić wykonania wniosku prokuratora Prokuratury Krajowej o wyłączenie od udziału w sprawie dwóch członków TS: Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka oraz „pozostawić go w aktach bez rozpoznania z powodu braku wniosku pochodzącego i złożonego przez uprawnionego i umocowanego oskarżyciela”.

Zdanie odrębne do sentencji i uzasadnienia zgłosił Józef Zych. Zwrócił uwagę na konieczność skierowania sprawy na posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu celem rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych dotyczących możliwości odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. o wyłączeniu sędziów. Do samego uzasadnienia zdanie odrębne zgłosił Piotr Andrzejewski. Wyjaśnia w nim, dlaczego - jego zdaniem - brak kworum przesądza o umorzeniu. Z kolei Piotr Sak dołączył do postanowienia swoje oświadczenie, w którym wyraża przekonanie, że „nie zachodzą przesłanki i okoliczności mogące wpływać na jego bezstronność”.

