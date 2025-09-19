Aktualizacja: 19.09.2025 20:23 Publikacja: 19.09.2025 18:57
Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak
Foto: PAP/Rafał Guz
Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, prokuratorzy prowadzący sprawę Małgorzaty Manowskiej uznają czwartkowe postanowienie TS , jak i wcześniejsze z 29 sierpnia 2025 r., za „całkowicie niezasadne, pozbawione realnych podstaw prawnych oraz stanowiące niedopuszczalną formę procedowania wniosku z dnia 16 lipca 2025 r.” Zapowiedzieli, że będą konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów (Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego) na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej.
Wczoraj trzech sędziów TS: Piotr Andrzejewski, Józef Zych i Piotr Sak, umorzyło postępowanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej. Umocowanie tego składu budzi jednak wątpliwości, gdyż zgodnie z ustawą sprawę immunitetu przewodniczącej Trybunału powinien rozpatrywać skład złożony z co najmniej 2/3 wszystkich członków Trybunału czyli 13 osób. Niektórzy sędziowie TS uważają nawet, że o immunitecie powinien decydować pełny skład.
Z sentencji postanowienia wynika, że Trybunał Stanu postanowił umorzyć postępowanie z powodu niemożności podjęcia uchwały wobec niespełnienia ustawowego wymogu kworum Trybunału Stanu oraz z powodu braku wniosku pochodzącego i złożonego przez uprawnionego i umocowanego oskarżyciela. W uzasadnieniu dodano także, że Trybunał postanowił odmówić wykonania wniosku prokuratora Prokuratury Krajowej o wyłączenie od udziału w sprawie dwóch członków TS: Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka oraz „pozostawić go w aktach bez rozpoznania z powodu braku wniosku pochodzącego i złożonego przez uprawnionego i umocowanego oskarżyciela”.
Zdanie odrębne do sentencji i uzasadnienia zgłosił Józef Zych. Zwrócił uwagę na konieczność skierowania sprawy na posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu celem rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych dotyczących możliwości odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. o wyłączeniu sędziów. Do samego uzasadnienia zdanie odrębne zgłosił Piotr Andrzejewski. Wyjaśnia w nim, dlaczego - jego zdaniem - brak kworum przesądza o umorzeniu. Z kolei Piotr Sak dołączył do postanowienia swoje oświadczenie, w którym wyraża przekonanie, że „nie zachodzą przesłanki i okoliczności mogące wpływać na jego bezstronność”.
W dzisiejszym stanowisku PK odnosi się m.in. do argumentu TS o braku uprawnionego oskarżyciela.
"Po pierwsze, wniosek o uchylenie immunitetu i wniosek o wyłączenie Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka pochodziły od „uprawnionego oskarżyciela”. Zgodnie z przepisami wniosek o uchylenie immunitetu (a tym bardziej incydentalny wniosek o wyłączenie sędziego) może pochodzić od prokuratora. Może to być każdy prokurator, niezależnie od stanowiska (jednostki) lub pełnionej funkcji. W szczególności przepisy nie wymagają, aby wnioski tego rodzaju składał Prokurator Krajowy lub Naczelnik WSW PK. W niniejszej sprawie wniosek o uchylenie immunitetu został złożony przez prokuratora Dariusza Makowskiego. Dariusz Makowski jest prokuratorem od 1995 r. Obecnie zajmuje stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie, na które został powołany (przywrócony) w roku 2024 przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Wniosek o wyłączenie Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka został złożony (i wczoraj podtrzymany) przez Zbigniewa Synaka, który jest prokuratorem od roku 2001. Obecnie jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku, na które to stanowisko został powołany w roku 2007 przez ówczesnego Zastępcę Prokuratora Generalnego Jerzego Engelkinga (zastępcę PG Zbigniewa Ziobry)" - czytamy w stanowisku PK.
Jak zauważa prok. Przemysław Nowak, istnieje kworum umożliwiające rozpoznanie wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Tworzy je pełny skład Trybunału Stanu, z wyłączeniem osoby, której dotyczy wniosek, czyli samej Manowskiej. Wystarczający byłby zatem skład obecny na posiedzeniu Trybunału Stanu 3 września 2025 r.
"Pogląd o braku kworum, przedstawiony przez Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka, stanowi konsekwencję niezasadnego i niewywołującego skutków prawnych postanowienia tych samych dwóch członków o wyłączeniu 12 osób ze składu. Jako podstawę wyłączenia wskazali oni m.in. okoliczność z art. 40 § 1 pkt 4 k.p.k., tj. bycie świadkiem czynu w znaczeniu faktycznym, która to przesłanka dotyczy również ich samych. Tak więc Piotr Andrzejewski i Piotr Sak w dniu 29 sierpnia niezasadnie wyłączyli od udziału w rozpoznaniu sprawy 12 członków Trybunału, a następnie postępowanie umorzyli z powodu braku kworum wynikającego z ww. wyłączenia. Przy czym decyzję tę podejmowali pomimo złożonego i nierozpoznanego wniosku o ich wyłączenie" - wskazuje prok. Nowak.
Dodaje też, że brak kworum nie jest „inną okolicznością wyłączającą ściganie” w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., na podstawie której postępowanie zostało umorzone. „Brak kworum ma bowiem charakter wyłącznie faktyczny i organizacyjny, skutkujący co najwyżej koniecznością odroczenia lub zawieszenia posiedzenia. Tymczasem przepis ten („inna okoliczność wyłączająca ściganie”) odnosi się do przeszkód prawnych, o charakterze trwałym i nieusuwalnym” - wyjaśnia rzecznik.
Prokuratura nie uznaje także argumentów stojących za decyzją trzyosobowego składu TS o „wykluczeniu jawności” wczorajszego posiedzenia. Rzecznik PK przypomina, że zgodnie ustawą o Trybunale Stanu takie wykluczenie może być uzasadnione wyłącznie ze względów bezpieczeństwa państwa lub z uwagi na ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.
„W niniejszej sprawie nie ma informacji niejawnych, w tym w szczególności o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”. Nie występują również żadne okoliczności dotyczące „bezpieczeństwa państwa”. Sprawa dotyczy wniosku o uchylenie immunitetu funkcjonariuszowi publicznemu w związku z podejrzeniem popełnienia trzech przestępstw urzędniczych związanych z zajmowanymi funkcjami, a wszystkie najważniejsze okoliczności faktyczne dotyczące tej sprawy są jawne i publicznie znane” - podkreśla rzecznik prasowy PK.
Źródło: rp.pl
