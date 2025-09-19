Uzasadniając tę decyzję Trybunał wskazał, że uchwała w tej sprawie powinna być podjeta zgodnie z przepisami bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków TS. Oznacza to, że w posiedzeniu w tej sprawie musi uczestniczyć co najmniej 13 jego członków. Podkreślono przy tym, że prezes Manowska została z tej sprawy wyłączona z mocy prawa, trzech kolejnych sędziów złożyło oświadczenia o wyłączeniu się z tej sprawy, a kolejnych dwunastu zostało z niej wyłączonych na mocy kodeksu postepowania karnego w związku z tym, że byli oni przesłuchiwani w tej sprawie przez prokuraturę w charakterze świadków.

- Tym samym ostatecznie ustalony i ukształtowany skład Trybunału Stanu nie spełnia wymogu kworum wynikającego z art. 15a ust. 1 ustawy o Trybunale Stanu. Brak wymaganej liczby członków stanowi przeszkodę formalną i skutkuje niemożnością wydania merytorycznego rozstrzygnięcia – stwierdził Trybunał Stanu.

Trybunał Stanu ratuje Małgorzatę Manowską i mówi o uzurpatorach z prokuratury krajowej

Podczas czwartkowego posiedzenia sędziowie Trybunału badali też status i umocowanie prokuratora Dariusza Makowskiego z Prokuratury Krajowej, który złożył wniosek o uchylenie immunitetu Manowskiej.

W tym kontekście Trybunał Stanu poczynił obszerny wywód w którym stwierdził, że obecny prokurator krajowy Dariusz Korneluk sprawuje swoją funkcję nielegalnie, a stanowisko to jest niezmiennie obsadzone przez Dariusza Barskiego. - Implikuje to iż każde następcze decyzje kadrowe dokonane przez uzurpatorów funkcji prokuratora krajowego, wpierw Jacka Bilewicza, a następnie Dariusza Korneluka mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości co do ich legalności i ważności – argumentuje Trybunał Stanu.

W konsekwencji – zdaniem TS – prokurator Makowski, autor wniosku w sprawie Manowskiej został nieskutecznie powołany na swoje stanowisko, ponieważ akt powołania wręczył mu Jacek Bilewicz. - Tym samym jeśli prokurator został powołany przez osobę, które nie miała rzeczywistego statusu prokuratora krajowego to tego typu akt publiczno-administracyjny jest bezskuteczny i co najwyżej może być konwalidowany przez prawowitego prokuratora krajowego. Tym samym w momencie wydawania rozstrzygnięcia brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela, która obok braku kworum stanowi drugą ujemną przesłankę o charakterze formalnym – konkluduje Trybunał.

Z tych samych przyczyn, rzekomej wadliwości powołania i braku właściwego umocowania prokuratora Trybunał pozostawił bez rozpoznania wniosek śledczych o wyłączenie dwóch sędziów ze składu orzekającego.