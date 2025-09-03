Awantura w Trybunale Stanu w sprawie Małgorzaty Manowskiej. „Proszę zdjąć togi i tam siąść"

Aktualizacja: 03.09.2025 13:47 Publikacja: 03.09.2025 12:51
Piotr Andrzejewski - wiceprzewodniczący Trybunału Stanu
Przypomnijmy, iż w środę Trybunał Stanu w pełnym składzie miał rozpoznać wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej, gdyż prokurator chce jej postawić trzy zarzuty: niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu, głosowania obiegowego w Kolegium SN oraz działania na szkodę sędziego Pawła Juszczyszyna.
W piątek 29 sierpnia trzyosobowy skład Trybunału Stanu (Piotr Andrzejewski, Józef Zych i Piotr Sak) na niejawnym posiedzeniu rozpoznał wniosek pełnomocnika Manowskiej o wyłączenie ośmiu sędziów TS z tej sprawy. Wyłączył dwunastu, gdyż uznał, że skoro wszyscy byli przesłuchiwani w tej sprawie przez prokuraturę w charakterze świadków, to nie mogą orzekać. „Trybunał Stanu może zdecydować w obecności co najmniej 2/3 z 19-osobowego składu Trybunału. Czyli nie ma składu Trybunału do rozpoznania wniosku prokuratora” – przekazał we wpisie na platformie X obrońca Małgorzaty Manowskiej, adwokat Bartosz Lewandowski.
Jak informuje Polsat News, sędziowie wyłączeni ze sprawy pojawili się dziś w budynku Sądu Najwyższego, w którym odbywa się posiedzenie, nie akceptując piątkowej decyzji. W korytarzu jednak zostali zatrzymani przez ochronę i pracowników SN. – Dzwonię po policję, że jesteśmy niewpuszczani na posiedzenie Trybunału Stanu – zagroził wiceprzewodniczący TS, Jacek Dubois.
Ostatecznie wyłączeni sędziowie zostali wpuszczeni na salę obrad. Tam doszło do kolejnej kłótni. – Do orzekania jest dziś uprawniona tylko i wyłącznie trójka sędziów. W momencie, w którym państwo przychodzicie, to macie prawo, ale formalnie nie macie teraz statusu sędziów. Zostało wydane postanowienie, które państwa wyłączyło. Choć macie togi, to nie jesteście dziś sędziami – powiedział sędzia Piotr Sak.
Kiedy głos próbował zabrać Jacek Dubois, prowadzący obrady Piotr Andrzejewski zarządził wcześniejszą przerwę. – To Sąd Najwyższy, proszę się z tym liczyć, dosyć tego, tych stronnictw politycznych (...). Proszę zdjąć togi i tam siąść – mówił Andrzejewski, który opuścił salę rozpraw. Pozostało na niej dziewięciu z szesnastu sędziów TS.
Z wnioskiem o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej Prokuratura Krajowa wystąpiła w połowie lipca. Chce postawić przewodniczącej TS trzy zarzuty karne. Chodzi o przekroczenie uprawnień przy uznaniu ważności głosowań Kolegium Sądu Najwyższego mimo braku kworum, niedopełnienie obowiązków związane z niezwołaniem w terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu oraz niewykonanie prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.
22 lipca pięciu z dziewiętnastu sędziów TS złożyło wniosek o zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu w celu rozpoznania prokuratorskiego wniosku. Sama prof. Manowska poinformowała na stronie TS, że powstrzymuje się od podejmowania decyzji w sprawie wniosków prokuratury. Przejął je Piotr Andrzejewski, starszy wiekiem Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu.
Przemysław Rosati, jeden ze współautorów wniosku sędziów TS z 22 lipca wyjaśniał w mediach, że samo uchylenie immunitetu członka TS nie wystarczy, by prokuratura mogła postawić zarzuty Manowskiej. Konieczne byłoby uchylenie immunitetu sędziego SN, który także chroni Manowską.
