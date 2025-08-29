Aktualizacja: 30.08.2025 00:29 Publikacja: 29.08.2025 19:12
Małgorzata Manowska
Trybunał Stanu miał rozstrzygać w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o uchyleniu immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej. Jednak obrońca przewodniczącej TS adwokat Bartosz Lewandowski
złożył wniosek o wyłączenie ośmiu z 18 sędziów TS (19. sędzią jest przewodnicząca TS). Do rozpoznania wniosku obrońcy wylosowanych zostało trzech sędziów TS tj. Piotr Andrzejewski (przewodniczący), Józef Zych, Piotr Sak (sprawozdawca). Na posiedzeniu niejawnym uznali oni wniosek za zasadny.
Jednak mec. Lewandowski chciał wyłączenia ośmiu sędziów, a trzyosobowy skład postanowił wyłączyć dwunastu: Jacka Dubois, Kamilę Ferenc, Adama Koczyka, Marka Małeckiego, Marka Mikołajczyka, Marcina Radwan-Röhrenschef, Przemysława Rosatiego, Piotra Zientarskiego (to osoby których dotyczył wniosek obrońcy), a także Sabinę Grabowską, Macieja Miłosza, Marcina Wawrzyniaka i Macieja Zaborowskiego. Wszyscy byli przesłuchiwani przez prokuraturę w charakterze świadków. Skład orzekający uznał, że z tego powodu nie mogą uczestniczyć w rozpoznaniu sprawy na podstawie przepisu kodeksu postępowania karnego.
„3.09 Trybunał Stanu miał rozstrzygać w przedmiocie wniosku Prokuratury Krajowej o uchyleniu immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej. Nie będzie to możliwe” - napisał na portalu X Bartosz Lewandowski. - "Trybunał Stanu może zdecydować w obecności co najmniej 2/3 z 19-osobowego składu Trybunału. Czyli nie ma składu Trybunału do rozpoznania wniosku prokuratora" - wyjaśnił.
Jak zaznaczył, niezależnie od kwestii formalnych, sformułowane przez PK zarzuty, są - jego zdaniem – „kompletnie niezasadne i nie znajdują podstaw w materiale dowodowym”.
Z wnioskiem o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej Prokuratura Krajowa wystąpiła w połowie lipca. Chce postawić przewodniczącej TS trzy zarzuty karne. Chodzi o przekroczenie uprawnień przy uznaniu ważności głosowań Kolegium Sądu Najwyższego mimo braku kworum, niedopełnienie obowiązków związane z niezwołaniem w terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu oraz niewykonanie prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.
22 lipca pięciu z dziewiętnastu sędziów TS złożyło wniosek o zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu w celu rozpoznania prokuratorskiego wniosku. Sama prof. Manowska poinformowała na stronie TS, że powstrzymuje się od podejmowania decyzji w sprawie wniosków prokuratury. Przejął je Piotr Andrzejewski, starszy wiekiem Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu.
Przemysław Rosati, jeden ze współautorów wniosku sędziów TS z 22 lipca wyjaśniał w mediach, że samo uchylenie immunitetu członka TS nie wystarczy, by prokuratura mogła postawić zarzuty Manowskiej. Konieczne byłoby uchylenie immunitetu sędziego SN, który także chroni Manowską.
