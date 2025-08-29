Trybunał Stanu miał rozstrzygać w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o uchyleniu immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej. Jednak obrońca przewodniczącej TS adwokat Bartosz Lewandowski

złożył wniosek o wyłączenie ośmiu z 18 sędziów TS (19. sędzią jest przewodnicząca TS). Do rozpoznania wniosku obrońcy wylosowanych zostało trzech sędziów TS tj. Piotr Andrzejewski (przewodniczący), Józef Zych, Piotr Sak (sprawozdawca). Na posiedzeniu niejawnym uznali oni wniosek za zasadny.

Trybunał Stanu zablokowany ws. sprawie uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Jednak mec. Lewandowski chciał wyłączenia ośmiu sędziów, a trzyosobowy skład postanowił wyłączyć dwunastu: Jacka Dubois, Kamilę Ferenc, Adama Koczyka, Marka Małeckiego, Marka Mikołajczyka, Marcina Radwan-Röhrenschef, Przemysława Rosatiego, Piotra Zientarskiego (to osoby których dotyczył wniosek obrońcy), a także Sabinę Grabowską, Macieja Miłosza, Marcina Wawrzyniaka i Macieja Zaborowskiego. Wszyscy byli przesłuchiwani przez prokuraturę w charakterze świadków. Skład orzekający uznał, że z tego powodu nie mogą uczestniczyć w rozpoznaniu sprawy na podstawie przepisu kodeksu postępowania karnego.

„3.09 Trybunał Stanu miał rozstrzygać w przedmiocie wniosku Prokuratury Krajowej o uchyleniu immunitetu I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej. Nie będzie to możliwe” - napisał na portalu X Bartosz Lewandowski. - "Trybunał Stanu może zdecydować w obecności co najmniej 2/3 z 19-osobowego składu Trybunału. Czyli nie ma składu Trybunału do rozpoznania wniosku prokuratora" - wyjaśnił.