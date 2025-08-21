W połowie lipca prokuratura skierowała równolegle do Sądu Najwyższego i do Trybunału Stanu wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej – Pierwszej Prezes SN oraz Przewodniczącej TS.

Reklama Reklama

Jak przekazał na platformie X ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar, prokuratura zebrała dowody, które wskazują na dostateczne podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską trzech przestępstw: przekroczenia uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum, niedopełnienia obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, a także niedopełnienia obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

Małgorzata Manowska korzysta jednocześnie z immunitetów Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu, dlatego w celu postawienia zarzutów konieczne jest uzyskanie zgody obu instytucji.

Dlaczego Prokuratura Krajowa chce wyłączenia sędziego Marka Motuka

Posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu ma się odbyć 3 września o godz. 12 w budynku Sądu Najwyższego i będzie to pierwsze takie posiedzenie w tej kadencji TS. Z kolei w Sądzie Najwyższym sprawę rozpatruje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Pod koniec lipca do sprawy przydzielony został sędzia sprawozdawca – Marek Motuk. Jak donosi portal tvn24.pl, jego wyłączenia chce Prokuratura Krajowa. Jej rzecznik, prokurator Przemysław Nowak poinformował, że stosowny wniosek został wysłany do Sądu Najwyższego przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. W uzasadnieniu prokurator argumentuje, że skład sądu z udziałem Marka Motuka "nie stanowi sądu niezależnego, bezstronnego i niezawisłego, co wywołuje uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w niniejszej sprawie". Wniosek wpłynął już do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Teraz jej prezes, sędzia Wiesław Kozielewicz, będzie musiał wyznaczyć sędziego, także z tej izby, który rozpozna wniosek o wyłączenie.