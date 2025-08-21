Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Immunitet Małgorzaty Manowskiej. Prokuratura Krajowa składa wniosek o wyłączenie sędziego

Prokuratura Krajowa chce wyłączenia sędziego Marka Motuka, który został wyznaczony do rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Manowskiej.

Publikacja: 21.08.2025 13:40

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

W połowie lipca prokuratura skierowała równolegle do Sądu Najwyższego i do Trybunału Stanu wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej – Pierwszej Prezes SN oraz Przewodniczącej TS.

Jak przekazał na platformie X ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar, prokuratura zebrała dowody, które wskazują na dostateczne podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską trzech przestępstw: przekroczenia uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum, niedopełnienia obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, a także niedopełnienia obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

Małgorzata Manowska korzysta jednocześnie z immunitetów Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu, dlatego w celu postawienia zarzutów konieczne jest uzyskanie zgody obu instytucji.

Czytaj więcej

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Małgorzata Manowska straci immunitet? Prokuratura chce jej postawić zarzuty

Dlaczego Prokuratura Krajowa chce wyłączenia sędziego Marka Motuka

Posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu ma się odbyć 3 września o godz. 12 w budynku Sądu Najwyższego i będzie to pierwsze takie posiedzenie w tej kadencji TS. Z kolei w Sądzie Najwyższym sprawę rozpatruje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Pod koniec lipca do sprawy przydzielony został sędzia sprawozdawca – Marek Motuk. Jak donosi portal tvn24.pl, jego wyłączenia chce Prokuratura Krajowa. Jej rzecznik, prokurator Przemysław Nowak poinformował, że stosowny wniosek został wysłany do Sądu Najwyższego przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. W uzasadnieniu prokurator argumentuje, że skład sądu z udziałem Marka Motuka "nie stanowi sądu niezależnego, bezstronnego i niezawisłego, co wywołuje uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w niniejszej sprawie". Wniosek wpłynął już do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Teraz jej prezes, sędzia Wiesław Kozielewicz, będzie musiał wyznaczyć sędziego, także z tej izby, który rozpozna wniosek o wyłączenie.

Reklama
Reklama

Portal tvn24.pl pisze, że Marek Motuk to neosedzia z Izby Karnej SN powołany przez prezydenta na wniosek neo-KRS, a później wybrany przez Andrzeja Dudę do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. To on w lutym tego roku nie zgodził się na uchylenie immunitetu sędziemu Jakubowi Iwańcowi, jednemu z uczestników afery hejterskiej.

Czytaj więcej

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Immunitet Małgorzaty Manowskiej. Jest termin posiedzenia Trybunału Stanu

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prawo Karne Małgorzata Manowska Prokuratura Krajowa

W połowie lipca prokuratura skierowała równolegle do Sądu Najwyższego i do Trybunału Stanu wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej – Pierwszej Prezes SN oraz Przewodniczącej TS.

Jak przekazał na platformie X ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar, prokuratura zebrała dowody, które wskazują na dostateczne podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską trzech przestępstw: przekroczenia uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum, niedopełnienia obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, a także niedopełnienia obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie
Sądy i trybunały
Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok ws. zasiedzenia służebności przesyłu
Nieruchomości
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok ws. zasiedzenia służebności przesyłu
Przewodnicząca KRS: Sędzia Ulman nie znalazł czasu, by osobiście pojawić się w KRS
Sądy i trybunały
Przewodnicząca KRS: Sędzia Ulman nie znalazł czasu, by osobiście pojawić się w KRS
Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki chce zmienić ustrój. Są nieoficjalne informacje o nowej konstytucji
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Matura i egzamin ósmoklasisty
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie