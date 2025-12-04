Rzeczpospolita
Sędzia Krystyna Pawłowicz odchodzi z Trybunału Konstytucyjnego. Zapadł ostatni wyrok

Wyłączenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób pozostających na urlopie wychowawczym narusza przepisy konstytucji - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Składowi przewodniczyła sędzia Krystyna Pawłowicz, która w piątek przechodzi w stan spoczynku.

Publikacja: 04.12.2025 11:48

Wyrok wydał Trybunał w składzie: sędzia TK Krystyna Pawłowicz - przewodniczący, prezes TK Bogdan Św

Wyrok wydał Trybunał w składzie: sędzia TK Krystyna Pawłowicz - przewodniczący, prezes TK Bogdan Święczkowski - sprawozdawca, wiceprezes TK Bartłomiej Sochański, sędzia TK Jakub Stelina, sędzia TK Michał Warciński.

Mateusz Adamski

Kanwą orzeczenia była sprawa kobiety, która ubiegała się o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem. Spotkała się jednak z odmową, ponieważ uznano, iż przebywanie na urlopie wychowawczym, z którego może korzystać wyłącznie osoba o statusie pracownika, wyklucza możliwość uznania, że zrezygnowała ona z zatrudnienia, co było warunkiem otrzymania świadczenia. Decyzję odmowną wydał prezydent miasta, utrzymało ją Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a następnie sądy administracyjne w dwóch instancjach. 

Kobieta złożyła skargę konstytucyjną. Jej zdaniem takie ukształtowanie wymogów koniecznych do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego nie zapewnia należytej ochrony życia rodzinnego, w szczególności więzi z chorym dzieckiem, które wymaga stabilnego wsparcia ze strony państwa. Jak podkreśliła, nie można wymagać od osoby korzystającej ze świadczenia pielęgnacyjnego, by rezygnowała z szansy na powrót do pracy w przyszłości (na przykład w razie przerwania urlopu wychowawczego). 

Co wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Problem dotyczył przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2023 r.. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z 7 lipca 2023 r., która weszła 1 stycznia 2024 r., zmodyfikowała przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, uchylając wskazanie, że jest to świadczenie przysługujące z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej formy zarobkowej. 

Trybunał w wydanym w czwartek wyroku orzekł, iż art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2023 r. w zakresie, w jakim wyłącza prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wobec osoby przebywającej na urlopie wychowawczym i sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem jest niezgodny z przepisami ustawy zasadniczej, tj. art. 71 ust. 1 zd. drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji. 

– Skoro matka wywiązuje się ze swych obowiązków moralnych i prawnych wobec niepełnosprawnego dziecka, i wymaga to od niej rezygnacji z aktywności zawodowej, to powinna ona w tych działaniach otrzymać odpowiednie wsparcie państwa – podkreślił w uzasadnieniu sędzia sprawozdawca, prezes TK Bogdan Święczkowski. Jak wyjaśnił, wyrok ten oznacza, iż osoba, która przebywała na urlopie wychowawczym i złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego do 31 grudnia 2023 r., niezależnie od tego, jak ten wniosek został rozstrzygnięty, zachowuje prawo do ubiegania się o świadczenie według ustawy w brzmieniu obowiązującym do tego dnia. Natomiast dla skarżącej stanowi podstawę do wznowienia właściwego postępowania. 

Przewodnicząca składu sędzia Krystyna Pawłowicz podkreśliła, że „zgodnie z wyrokiem TK o sygnaturze P3/25 niniejszy wyrok wywołuje skutki prawne już z chwilą publicznego ogłoszenia i od tego momentu wiąże organy władzy publicznej”. Przypomnijmy, iż od grudnia 2024 r., decyzją rządu wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Sygn. akt SK 50/22

Dlaczego Krystyna Pawłowicz odchodzi z Trybunału Konstytucyjnego przed końcem kadencji

Czwartkowe orzeczenie TK było ostatnim, w którego składzie zasiadała sędzia Krystyna Pawłowicz. To rezultat podjętej w czerwcu uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które na wniosek samej sędzi zdecydowało o przeniesieniu jej w stan spoczynku z dniem 5 grudnia 2025 r.

W wydanym oświadczeniu Pawłowicz wskazywała, że agresja wymierzona w sędziów TK nieodwracalnie wpłynęła na jej zdrowie. „Agresja wobec konstytucyjnych instytucji ustrojowych, w tym wobec Trybunału Konstytucyjnego, jego Prezesa, sędziów, w tym mnie osobiście, wytworzyła warunki utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wykonywanie funkcji sędziego Trybunału powierzone mi przez demokratycznie wybrany Sejm i Prezydenta RP”– pisała w oświadczeniu Pawłowicz, zaznaczając, że wspomniana agresja utrudnia także „normalne funkcjonowanie w życiu prywatnym”.

e-Wydanie
