– Nie powinno się jej pozwolić na bycie kongresmenką, jestem pewien, że ludzie to widzą, do diabła, powinna być wyrzucona z naszego kraju – oświadczył Trump, który od czasu ataku imigranta z Afganistanu na żołnierzy Gwardii Narodowej w Waszyngtonie (w ataku zginęła 20-letnia Sarah Beckstrom), zaostrzył antyimigrancką retorykę, biorąc na cel m.in. imigrantów z Somalii.

Donald Trump o Ilhan Omar: Jedyne, co robi, to narzeka na USA

– Jedyne, co ona (Omar – red.) robi, to narzeka na ten kraj. Bez tego kraju nie byłaby w zbyt dobrej formie. Prawdopodobnie w ogóle by dziś nie żyła. Somalia jest uważana przez wielu za najgorszy kraj na Ziemi. Nie wiem. Nie byłem tam. Nie będę tam w najbliższym czasie, mam nadzieję – mówił prezydent USA w czasie spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Trump mówił też, że ani Omar, ani „jej przyjaciele”, nie powinni mieć prawa zasiadania w Kongresie.

– Jest katastrofą. Nie powinno się jej i jej przyjaciołom pozwolić... mówiąc szczerze, nie powinno się im pozwolić zasiadać w Kongresie, ponieważ nie reprezentują interesów naszego kraju – oświadczył prezydent USA.