Test bezstronności może zablokować sprawę na wiele miesięcy

Jeżeli takich wniosków nie będzie, wówczas realnie sprawę można byłoby rozpoznać pod koniec roku lub na początku przyszłego. A co jeśli takie wnioski zostaną złożone? Wówczas – jak wspomnieliśmy – sprawę trzeba będzie odroczyć, wyznaczyć pięcioosobowy skład do rozpoznania wniosku etc.

– Jednak nie ma pewności, że w ogóle taki wniosek będzie rozpoznany z uwagi na pytanie prawne skierowane do Trybunału Konstytucyjnego i do TSUE, dotyczące tego, czy test bezstronności jest odpowiednio zgodny z konstytucją i z prawem europejskim. W związku z tym te wszystkie sprawy wieloosobowe, dotyczące testu bezstronności, najczęściej są zawieszane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie TK lub TSUE, a to wtedy blokuje rozpoznanie sprawy głównej – mówi sędzia Kozielewicz.

Gdyby sprawa dotyczyła np. sędziego sądu powszechnego albo prokuratora, a co za tym idzie, byłaby rozpoznawana w składzie jednego sędziego (w I instancji), a strony nie uruchamiały testu bezstronności, wówczas rozpoznanie wniosku o uchylenie immunitetu nastąpiłoby po 4-5 miesiącach. W omawianym przypadku sprawa może jednak utknąć w SN na wiele miesięcy.

– Wniosek o uchylenie immunitetu I prezesowi SN nie jest niczym nadzwyczajnym. W pierwszej dekadzie XXI wieku SN zajmował się wnioskiem o uchylenie immunitetu I prezesowi SN Lechowi Gardockiemu – przypomina sędzia Kozielewicz. Wniosek został złożony na kanwie sprawy z oskarżenia prywatnego. Wówczas SN odmówił uchylenia immunitetu.