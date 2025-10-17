Sądy administracyjne będą mogły liczyć na „przyjaciela sądu”. Prezydent podpisał ustawę

Aktualizacja: 17.10.2025 19:38 Publikacja: 17.10.2025 18:18
Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz
Uchwalona 12 września 2025 r. ustawa znosi wymóg złożenia przed sądem administracyjnym dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu strony (lub jego uwierzytelnionego odpisu), w sytuacji gdy sąd może sam to stwierdzić na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego ma dostęp drogą elektroniczną.
Nowela wprowadza do postępowania przed sądami administracyjnymi instytucję „przyjaciela sądu” (łac. amicus curiae), umożliwiającą sądowi administracyjnemu zwrócenie się do organizacji społecznej lub organu administracji publicznej o przedstawienie istotnego dla sprawy poglądu, jeżeli sąd administracyjny uzna to za przydatne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.
Dotychczas organizacje pozarządowe mogły uczestniczyć w postępowaniach sądowoadministracyjnych wyłącznie jako strona – pod warunkiem spełnienia szeregu wymogów formalnych – nawet w sprawach, które wymagały wiedzy eksperckiej i doświadczenia społeczników z obszaru ochrony środowiska czy wolności słowa. Dzięki nowelizacji organizacje pozarządowe i organy administracji publicznej będą mogły przedstawić sądowi opinię prawną, analizę społeczną lub ekspertyzę, bez konieczności udziału w postępowaniu jako strona.
Podpisana dziś ustawa wprowadza także uproszczenia w łączeniu spraw – np. wielu skarg na jedną decyzję administracyjną. W sytuacji, w której połączenie wszystkich spraw ze skarg na decyzję powodowałoby, że wydanie orzeczenia w rozsądnym terminie byłoby nadmiernie utrudnione, a nawet niemożliwe, sąd nie będzie rozpoznawał ich łącznie.
Kolejną nowością będzie zwrot wpisu dla strony od każdego zażalenia na postanowienie sądu administracyjnego pierwszej instancji, które zostało uwzględnione.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie, co do zasady będą stosowane przepisy dotychczasowe. Jest jeden wyjątek - w przypadku zwrotu wpisu sądowego od każdego zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji w przypadku jego uwzględnienia, będą miały zastosowanie przepisy nowe.
