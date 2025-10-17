Sądy administracyjne będą mogły liczyć na „przyjaciela sądu”. Prezydent podpisał ustawę

Uchwalona 12 września 2025 r. ustawa znosi wymóg złożenia przed sądem administracyjnym dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu strony (lub jego uwierzytelnionego odpisu), w sytuacji gdy sąd może sam to stwierdzić na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego ma dostęp drogą elektroniczną.

Reklama Reklama

Amicus curiae w WSA i NSA

Nowela wprowadza do postępowania przed sądami administracyjnymi instytucję „przyjaciela sądu” (łac. amicus curiae), umożliwiającą sądowi administracyjnemu zwrócenie się do organizacji społecznej lub organu administracji publicznej o przedstawienie istotnego dla sprawy poglądu, jeżeli sąd administracyjny uzna to za przydatne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

Dotychczas organizacje pozarządowe mogły uczestniczyć w postępowaniach sądowoadministracyjnych wyłącznie jako strona – pod warunkiem spełnienia szeregu wymogów formalnych – nawet w sprawach, które wymagały wiedzy eksperckiej i doświadczenia społeczników z obszaru ochrony środowiska czy wolności słowa. Dzięki nowelizacji organizacje pozarządowe i organy administracji publicznej będą mogły przedstawić sądowi opinię prawną, analizę społeczną lub ekspertyzę, bez konieczności udziału w postępowaniu jako strona.

Zażalenia uwzględnione, opłaty do zwrotu

Podpisana dziś ustawa wprowadza także uproszczenia w łączeniu spraw – np. wielu skarg na jedną decyzję administracyjną. W sytuacji, w której połączenie wszystkich spraw ze skarg na decyzję powodowałoby, że wydanie orzeczenia w rozsądnym terminie byłoby nadmiernie utrudnione, a nawet niemożliwe, sąd nie będzie rozpoznawał ich łącznie.