Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sądy administracyjne będą mogły liczyć na „przyjaciela sądu”. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek ustawę nowelizującą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która wprowadza instytucję tzw. przyjaciela sądu do procedury sądowoadministracyjnej.

Publikacja: 17.10.2025 18:18

Sądy administracyjne będą mogły liczyć na „przyjaciela sądu”. Prezydent podpisał ustawę

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Dorota Gajos-Kaniewska

Uchwalona 12 września 2025 r. ustawa znosi wymóg złożenia przed sądem administracyjnym dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu strony (lub jego uwierzytelnionego odpisu), w sytuacji gdy sąd może sam to stwierdzić na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego ma dostęp drogą elektroniczną. 

Amicus curiae w WSA i NSA

Nowela wprowadza do postępowania przed sądami administracyjnymi instytucję „przyjaciela sądu” (łac. amicus curiae), umożliwiającą sądowi administracyjnemu zwrócenie się do organizacji społecznej lub organu administracji publicznej o przedstawienie istotnego dla sprawy poglądu, jeżeli sąd administracyjny uzna to za przydatne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. 

Czytaj więcej

W przepisach pojawi się opinia "przyjaciela sądu". Trzeci sektor punktuje rządowy projekt
Sądy i trybunały
W przepisach pojawi się opinia "przyjaciela sądu". Trzeci sektor punktuje rządowy projekt

Dotychczas organizacje pozarządowe mogły uczestniczyć w postępowaniach sądowoadministracyjnych wyłącznie jako strona – pod warunkiem spełnienia szeregu wymogów formalnych – nawet w sprawach, które wymagały wiedzy eksperckiej i doświadczenia społeczników z obszaru ochrony środowiska czy wolności słowa. Dzięki nowelizacji organizacje pozarządowe i organy administracji publicznej będą mogły przedstawić sądowi opinię prawną, analizę społeczną lub ekspertyzę, bez konieczności udziału w postępowaniu jako strona. 

Zażalenia uwzględnione, opłaty do zwrotu

Podpisana dziś ustawa wprowadza także uproszczenia w łączeniu spraw – np. wielu skarg na jedną decyzję administracyjną. W sytuacji, w której połączenie wszystkich spraw ze skarg na decyzję powodowałoby, że wydanie orzeczenia w rozsądnym terminie byłoby nadmiernie utrudnione, a nawet niemożliwe, sąd nie będzie rozpoznawał ich łącznie. 

Reklama
Reklama

Kolejną nowością będzie zwrot wpisu dla strony od każdego zażalenia na postanowienie sądu administracyjnego pierwszej instancji, które zostało uwzględnione.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie, co do zasady będą stosowane przepisy dotychczasowe. Jest jeden wyjątek - w przypadku zwrotu wpisu sądowego od każdego zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji w przypadku jego uwzględnienia, będą miały zastosowanie przepisy nowe. 

 


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały Sądy Administracyjne W Sądzie

Uchwalona 12 września 2025 r. ustawa znosi wymóg złożenia przed sądem administracyjnym dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu strony (lub jego uwierzytelnionego odpisu), w sytuacji gdy sąd może sam to stwierdzić na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego ma dostęp drogą elektroniczną. 

Amicus curiae w WSA i NSA

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Podział majątku po rodzicach nie zawsze musi być równy
Spadki i darowizny
Czy spadek po rodzicach zawsze dzieli się po równo? Jak dziedziczy rodzeństwo?
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Sędzia kupił wódkę na stacji benzynowej, wypił i odjechał. SN wydał wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia kupił wódkę na stacji benzynowej, wypił i odjechał. SN wydał wyrok
Sąd Najwyższy
Sądy i trybunały
Byli sędziowie i prokuratorzy bez immunitetów. Ważna uchwała Sądu Najwyższego
Sędzia Krzysztof Wiak
Sądy i trybunały
Prezes Izby Kontroli SN: spełnienie żądań ministra Żurka oznacza chaos
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Resort Waldemara Żurka chce przywrócić przepisy sprzed rządów PiS
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie