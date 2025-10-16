Aktualizacja: 16.10.2025 13:54 Publikacja: 16.10.2025 12:33
Sprawa, którą rozstrzygnęła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego dotyczy byłego prezesa Sądu w Rejonowego w Wągrowcu, który w listopadzie 2019 r. przyjechał autem na lokalną stację benzynową. Po zaparkowaniu mężczyzna udał się po zakupy. Podszedł do kasy i kupił m.in. preparat do czyszczenia samochodu i 200 ml wódki. Po kilkunastu minutach sędzia wrócił jednak do okienka z pytaniem, czy nie znaleziono kluczyków do jego auta. Kasjerka, która była następnie kluczowym świadkiem, pomogła klientowi w poszukiwaniach. Kluczyków nie udało się odszukać, jednak w koszu na śmieci kobieta znalazła pustą butelkę po wódce, taką samą jaką wcześniej sprzedała mężczyźnie.
Wyczuła też wyraźną woń alkoholu z ust sędziego, po czym zabroniła mu odjeżdżać samochodem zastrzegając, że w przeciwnym razie zadzwoni na policję. Pomimo tych próśb sędzia odjechał jednak ze stacji. Trzy godziny później do jego domu zapukali funkcjonariusze policji. Okazało się, że jest pijany, co potwierdziły badania krwi. Sędzia tłumaczył, że alkohol wypił dopiero po przyjeździe do domu. Biegli stwierdzili jednak, że już w czasie prowadzenia auta mężczyzna miał co najmniej 0,8 promila alkoholu we krwi.
Z uwagi na status sędziego, do postawienia mu zarzutów i osądzenia należy mu wcześniej uchylić immunitet. Prokuratura właśnie uzyskała zgodę na pociągniecie sędziego do odpowiedzialności karnej. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nieprawomocnie uchyliła immunitet sędziemu, zawiesiła go przy tym w czynnościach służbowych i obniżyła jego wynagrodzenie o 40 proc.
Sąd Najwyższy uznał bowiem, że materiał dowodowy w tej sprawie dostatecznie uprawdopodabnia wersję zdarzeń, którą przedstawiają śledczy. Według sądu na prawdopodobną winę sędziego mają wskazywać m.in. relacje świadków w tym pracowników stacji paliw, nagrania monitoringu, opinie biegłych oraz wyniki badań krwi i wdychanego powietrza na zawartość alkoholu.
- Świadek opisując moment kontaktu z sędzią podczas szukania kluczy do jego pojazdu jednoznacznie wskazał, że dzieliła ich odległość mniejsza niż 40 cm, wówczas poczuła intensywną woń alkoholu jak mężczyzna do niej mówił. Zapach alkoholu ewidentnie wskazywał na spożycie alkoholu, nie był to zapach, który wydziela się przy perfumach - argumentował sędzia Tomasz Demendecki.
Podkreślił przy tym, że nie ma żadnych przesłanek do kwestionowania autentyczności uzyskanych dowodów. Jak mówił stosowne protokoły zostały sporządzone przez uprawnione osoby w legalny sposób, a opinie biegłych zostały sformułowane przez kompetentne osoby w oparciu o uznane metody badawcze.
Co istotne o uchyleniu immunitetu w tej sprawie zdecydował szereg poszlak: zakup alkoholu, nietypowo długi pobyt sędziego na stacji, zarejestrowane wyrzucenie przedmiotu przypominającego butelkę, wyczucie przez pracownika stacji woni alkoholu od sędziego i zasygnalizowanie mu, aby nie prowadził pojazdu, racjonalność zachowania świadka, ujawniony stan nietrzeźwości i brak butelki w domu sędziego.
- Zebrane poszlaki pozwalają na dostatecznie uprawdopodobnione ustalenie, że sędzia w listopadzie na terenie stacji w Wągrowcu spożył zakupiony alkohol w ilości 200 ml, a następnie znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym co najmniej 0,8 promila alkoholu we krwi prowadził pojazd w ruchu lądowym (…) Czyn ten na obecnym etapie określić należy jako cechujący się szkodliwością społeczną – uzasadnił sędzia Demendecki.
Jeśli orzeczenie SN się uprawomocni to otworzy to drogę prokuraturze do postawienia sędziemu zarzutów, sformułowania aktu oskarżenia i postawienia go przed sądem karnym.
Sygnatura akt: I ZI 48/22
