Sędzia Jakub Iwaniec wjechał w drzewo pod wpływem alkoholu? Jego adwokat zaprzecza

Zamieszany w tzw. aferę hejterską sędzia Jakub Iwaniec z Warszawy miał pod wpływem alkoholu wjechać w drzewo. Jego adwokat twierdzi, że sędzia nie prowadził auta, tylko był pasażerem.

Publikacja: 13.10.2025 07:50

Sędzia Jakub Iwaniec wjechał w drzewo pod wpływem alkoholu? Jego adwokat zaprzecza

Mateusz Adamski

Do zdarzenia miało dojść w sobotę 11 października około godziny 23.00 w miejscowości Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie). Jak relacjonują media, sędzia wjechał SUV-em marki Nissan w drzewo. Następnie wycofał i odjechał. O zdarzeniu policję powiadomili świadkowie. Mieli oni wskazać, że za kierownicą auta siedział sędzia Jakub Iwaniec, który ma w okolicy dom rodzinny. Funkcjonariusze udali się w to miejsce. Sędzia zgodził się na pobranie krwi w szpitalu. Po jego przeprowadzeniu został odwieziony do domu. Policjanci go nie zatrzymali, bowiem uznali, że nie został zatrzymany na tzw. gorącym uczynku.

– Osobą, która prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości, był Jakub I. Kierowca został poddany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Uzyskano wynik pozytywny – 0,96. Pobrano od niego też krew do dalszych badań – powiedział portalowi Onet.pl prokurator Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Zamościu. 

Portal oko.press ustalił, że Iwaniec tego wieczora był na imprezie myśliwych w Krasnymstawie. Następnego dnia policjanci z prokuratorem zabezpieczyli telefon sędziego pomimo jego początkowego sprzeciwu. Urządzenie ma zostać poddane analizie biegłego. Śledczy chcą ustalić, czy Iwaniec po kolizji kontaktował się z kimś.

Adwokat sędziego Jakuba Iwańca wydał oświadczenie

Reprezentujący sędziego Iwańca, mec. Michał Skwarzyński, przekazał portalowi Onet oświadczenie, w którym przekonuje, że jego klient nie prowadził samochodu, a był jego pasażerem. 

Adwokat stwierdził, że prokuratorów interesowały bardziej zabezpieczenie sprzętu sędziego, przeszukanie jego domu, jego osoby wbrew immunitetowi. „Doszło do zabezpieczenia telefonu Pana sędziego mimo mojej zaprotokołowanej uwagi, przekazanej telefonicznie, że znajdują się tam dane objęte tajemnicą obrońcy w tej sprawie – korespondowałem z klientem, jak również korespondował drugi adwokat. Ponadto poinformowałem Prokuratora, że są tam dane dot. Obrony w innych sprawach, gdzie Jakub Iwaniec jest obrońcą, bierze on udział w grupach obrońców gdzie bronią również adwokaci i jest tam przedstawiona linia obrony”– pisze mec. Skwarzyński. Jego zdaniem, „sprawa była pretekstem do najścia domu zajmowanego przez sędziego, doszło do przeszukania sędziego i doszło do zatrzymania telefonu sędziego wbrew immunitetowi”.

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Waldemar Żurek zawiesił sędziego Jakuba Iwańca. Resort wyjaśnia powody

Afera hejterska. Sędziowie mieli atakować sędziów

Pod koniec września minister Waldemar Żurek zawiesił sędziego Jakuba Iwańca w czynnościach służbowych. Resort podał, że decyzja została wydana w związku z licznymi przewinieniami służbowymi popełnionymi przez tego sędziego.

Sędzia Iwaniec pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Powołał go jeszcze w 2022 r. były już główny rzecznik sędziów sądów powszechnych Piotr Schab.

Nazwisko sędziego Iwańca pojawia się w kontekście tzw. afery hejterskiej. Prokuratura chciała postawić mu zarzuty w tej sprawie, ale na uchylenie immunitetu nie dał zgody Sąd Najwyższy.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2019 r. portal Onet podał, że w resorcie sprawiedliwości miała działać grupa, której celem była dyskredytacja sędziów sprzeciwiających się reformie wymiaru sprawiedliwości wdrażanej przez rząd PiS. Według tych doniesień do grupy zawiązanej na komunikatorze WhatsApp nazywanej „Kastą” miał należeć m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Miał on kontaktować się z kobietą o pseudonimie „Mała Emi”, która atakowała w mediach społecznościowych sędziów broniących praworządności. Według Onetu miała wykorzystywać do tego materiały dostarczane przez sędziów związanych z Piebiakiem.

Do grupy Kasta mieli należeć m.in. sędziowie: Konrad Wytrykowski, Przemysław Radzik, Maciej Mitera, Michał Lasota, Jakub Iwaniec, Jarosław Dudzic, Arkadiusz Cichocki.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy zdecydował: sędzia nie odpowie za ukrywanie akt
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy zdecydował: sędzia nie odpowie za ukrywanie akt

Źródło: rp.pl

Sędziowie Prawo Karne

