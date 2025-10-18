Aktualizacja: 18.10.2025 18:18 Publikacja: 18.10.2025 17:20
Sprawa dotyczyła kursanta, który zdał egzamin na prawo jazdy w kategorii C, czyli uprawniające m.in. do prowadzenia pojazdów o masie ponad 3,5 tony. Sytuacja jednak odwróciła się na jego niekorzyść, kiedy na jaw wyszło, że podczas wspólnej jazdy z egzaminatorem doszło do kolizji ze stojącym na drodze samochodem. Nieszczęśliwe zdarzenie miało miejsce, kiedy z przeciwka na kursanta nadjechał inny pojazd, a on chciał „schować” się między zaparkowanymi autami. Egzamin jednak nie został przerwany, co więcej – po niespełna 50 minutach jazdy – zakończył się wynikiem pozytywnym.
Prawda wyszła na jaw, kiedy do odpowiedzialności za to zdarzenie pociągnięty został sam egzaminator. Wydający w jego sprawie wyrok sąd poinformował marszałka województwa o tym, że za niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pracownik ośrodka ukarany został grzywną. Wyjaśniając okoliczności zajścia, ustalono zaś, że w czasie zdarzenia za kierownicą siedział egzaminowany, więc marszałek podjął decyzję o unieważnieniu wyniku jego egzaminu.
Sprawa trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego. Poczynione ustalenia działały jednak na niekorzyść kursanta. Z nagrań rejestratorów – rutynowo uruchamianych w trakcie egzaminów praktycznych – wynikało bowiem, że zaraz po kolizji kursant zatrzymał samochód, wyraźnie świadomy tego, co zaszło. Oczekiwał na reakcję egzaminatora. Ten jednak odezwał się do zdającego szeptem, a następnie – pełnym już głosem – zadał pytanie: „No co, jedzie jeszcze?”. Auto więc ruszyło.
Obstający przy swoich racjach kursant chciał, aby sprawę zbadał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Ten jednak skargę na decyzję kolegium uznał za bezzasadną i podzielił punkt widzenia tego organu. Przypomniał, że po kolizji egzamin powinien zostać bezwzględnie przerwany – i zakończony oceną negatywną – bo tak nakazuje rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (i ustawa o kierujących pojazdami). Dodatkowo odpowiadający za jego przeprowadzenie nie sprawdził, jak aspirujący kierowca radzi sobie na drodze jednokierunkowej o różnej liczbie pasów ruchu, a to wymóg niezbędny, by uzyskać uprawnienia.
Ostateczny los zdającego przypieczętował piątkowy wyrok NSA, który skargę kasacyjną na decyzję sądu niższej instancji uznał za bezzasadną. NSA również potwierdził, że podstawowe i niezbite w sprawie dowody to orzeczenie wydane w sprawie egzaminatora i nagranie, na którym słychać moment zdarzenia. – Owszem, skarżący podnosił, że w wyroku tym – w opisie czynu – jego nazwisko się nie pojawiło. Ale wszystkie jego elementy jednoznacznie wskazywały, że chodziło o kolizję z udziałem samochodu, w którym przeprowadzany był egzamin praktyczny – uzasadnił sąd.
– Egzamin należało unieważnić, ponieważ doszło do naruszenia prawa, a egzaminator – jako że w momencie kolizji zachodziło niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi – powinien był egzamin przerwać – skonkludował NSA.
Sygn. akt: II GSK 2259/21
