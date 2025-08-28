W styczniu Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji długo zapowiadany projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zakłada on powrót do rozwiązań, które obowiązywały do 2003 roku, kiedy to prawo jazdy można było uzyskać już po ukończeniu 17. roku życia.

Prawo jazdy po 17. roku życia, ale z ograniczeniami

W projekcie możliwość ta została obwarowana kilkoma ograniczeniami. Po pierwsze, kierowca do czasu osiągnięcia pełnoletniości będzie mógł jeździć tylko pod okiem siedzącego obok bardziej doświadczonego kierowcy. Ten musi mieć ukończone co najmniej 25 lat i od pięciu posiadać uprawnienia kategorii B, być trzeźwym, a także nie podlegać zakazowi prowadzenia pojazdów w ciągu ostatnich 5 lat. Co więcej, prawo jazdy wydane 17-latkowi – do czasu osiemnastych urodzin – będzie obowiązywało tylko w Polsce. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie traktowane, jak jazda bez uprawnień, co stanowi wykroczenie zagrożone grzywną w wysokości do 1,5 tys. zł.

To nie wszystko. Jak pisał w swoim artykule Piotr Szymaniak, Ministerstwo Infrastruktury planuje odmrozić część uchwalonych przed dekadą przepisów dotyczących młodych kierowców, które będą dotyczyć wszystkich młodych kierowców przez pierwsze dwa lata od momentu uzyskania uprawnień (w przypadku 17-latków przez maksymalnie trzy lata).

Projekt przewidywał m.in., że w okresie próbnym kierowca będzie zobowiązany odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, po upływie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu próbnego, ale nie później niż przed upływem 12 miesięcy do dnia jego zakończenia. Tymczasem jak informuje branżowy portal brd24.pl, w najnowszej wersji projektu – która czeka na rozpatrzenie przez rząd – zapisów o obowiązkowym szkoleniu z bezpiecznej jazdy dla każdego młodego kierowcy już nie ma. Zamiast tego zapisano, że obowiązkowe szkolenie praktyczne BRD będą musieli odbywać ci młodzi kierowcy, którzy w okresie próbnym przekroczyli 12 punktów karnych.