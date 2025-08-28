Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Ministerstwo Infrastruktury zmienia projekt ws. młodych kierowców. Media: skok na kasę

Młodzi kierowcy w okresie próbnym mieli odbywać kursy dokształcające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak donoszą media, Ministerstwo Infrastruktury zmieniło swój projekt. Zamiast kursów z BRD przewidziano obowiązkowe zajęcia dla tych, którzy przekroczą 12 punktów karnych.

Publikacja: 28.08.2025 11:56

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Adamski

W styczniu Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji długo zapowiadany projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zakłada on powrót do rozwiązań, które obowiązywały do 2003 roku, kiedy to prawo jazdy można było uzyskać już po ukończeniu 17. roku życia.

Prawo jazdy po 17. roku życia, ale z ograniczeniami

W projekcie możliwość ta została obwarowana kilkoma ograniczeniami. Po pierwsze, kierowca do czasu osiągnięcia pełnoletniości będzie mógł jeździć tylko pod okiem siedzącego obok bardziej doświadczonego kierowcy. Ten musi mieć ukończone co najmniej 25 lat i od pięciu posiadać uprawnienia kategorii B, być trzeźwym, a także nie podlegać zakazowi prowadzenia pojazdów w ciągu ostatnich 5 lat. Co więcej, prawo jazdy wydane 17-latkowi – do czasu osiemnastych urodzin – będzie obowiązywało tylko w Polsce. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie traktowane, jak jazda bez uprawnień, co stanowi wykroczenie zagrożone grzywną w wysokości do 1,5 tys. zł.

To nie wszystko. Jak pisał w swoim artykule Piotr Szymaniak, Ministerstwo Infrastruktury planuje odmrozić część uchwalonych przed dekadą przepisów dotyczących młodych kierowców, które będą dotyczyć wszystkich młodych kierowców przez pierwsze dwa lata od momentu uzyskania uprawnień (w przypadku 17-latków przez maksymalnie trzy lata).

Projekt przewidywał m.in., że w okresie próbnym kierowca będzie zobowiązany odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, po upływie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu próbnego, ale nie później niż przed upływem 12 miesięcy do dnia jego zakończenia. Tymczasem jak informuje branżowy portal brd24.pl, w najnowszej wersji projektu – która czeka na rozpatrzenie przez rząd – zapisów o obowiązkowym szkoleniu z bezpiecznej jazdy dla każdego młodego kierowcy już nie ma. Zamiast tego zapisano, że obowiązkowe szkolenie praktyczne BRD będą musieli odbywać ci młodzi kierowcy, którzy w okresie próbnym przekroczyli 12 punktów karnych.

Czytaj więcej

Przekroczenie prędkości zaboli nie tylko w mieście. Projekt wreszcie gotowy
Prawo drogowe
Przekroczenie prędkości zaboli nie tylko w mieście. Projekt wreszcie gotowy
Reklama
Reklama

Ekspert: Zamiana powszechnych szkoleń na rzecz zarabiania przez ODTJ

W ustawie zaplanowano, że gdy kierowca w okresie próbnym (a ten okres wynosić będzie 2 lata dla 18-letnich zdających na prawo jazdy oraz 3 lata dla osób, które zdadzą na prawo jazdy w wieku 17 lat) przekroczy 12 punktów karnych, to starosta skieruje go na takie godzinne obowiązkowe zajęcia. Mają być praktyczne, trwać godzinę, a cena „nie może przekroczyć 500 zł” – czytamy w artykule. Szkolenia będą prowadzić i na nich zarabiać Ośrodki Doskonalenia Jazdy (ODJ). 

Autor artykułu Łukasz Zboralski krytykuje ruch resortu infrastruktury. „Zamiana powszechnych szkoleń dla młodych kierowców, które pomogłyby kształtować ich bezpieczne podejście do jazdy samochodem na rzecz zarabiania przez ODTJ-ty na tych młodych ludziach, których do bezpiecznej jazdy polski system nadal nie będzie wychowywał, trudno ocenić inaczej niż skandaliczna. Bo organom państwa powinno zależeć nie na tym, by finansowo karcić jeżdżących niebezpiecznie młodych ludzi, ale by ich kształcić tak, aby jak najwięcej z nich nie decydowało się na stwarzanie zagrożenia podczas jazdy po drogach” – pisze redaktor naczelny serwisu brd24.pl.

Czytaj więcej

Nadchodzą duże zmiany dla kierowców. Niektórzy pojadą tylko „z towarzyszem”
Prawo drogowe
Nadchodzą duże zmiany dla kierowców. Niektórzy pojadą tylko „z towarzyszem”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Infrastruktury Prawo Drogowe Prawo Jazdy

W styczniu Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji długo zapowiadany projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zakłada on powrót do rozwiązań, które obowiązywały do 2003 roku, kiedy to prawo jazdy można było uzyskać już po ukończeniu 17. roku życia.

Prawo jazdy po 17. roku życia, ale z ograniczeniami

Pozostało jeszcze 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Lekcja w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.Norwida
Edukacja i wychowanie
Gdzie znikają uczniowie szkół średnich z Ukrainy? Eksperci alarmują
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Sprzedaż mieszkania ze spadku. Ministerstwo Finansów tłumaczy nowe przepisy
Nieruchomości
Sprzedaż mieszkania ze spadku. Ministerstwo Finansów tłumaczy nowe przepisy
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek: Prezydent nie jest królem słońce
Prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Gabinetowej
Prawo karne
Zakaz banderyzmu. Prawnicy o inicjatywie Nawrockiego: „To zły pomysł"
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych us
Praca, Emerytury i renty
Prognoza emerytalna w mObywatelu. Prezydent podpisał ustawę
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie