Według uchwalonej w piątek ustawy, spadkobiercy będą mogli, za pośrednictwem notariuszy, składać elektronicznie wnioski o wpis w księdze wieczystej. Ma to przyspieszyć dzisiejsze procedury związane ze spadkobraniem nieruchomości.

Reklama Reklama

Ustawa zmienia prawo o notariacie oraz ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Powstała z inicjatywy rządu jako część działań deregulacyjnych. Sejm uchwalił ją w piątek bez głosów sprzeciwu, przy 260 popierających ją posłach i 180 wstrzymujących się od głosu.

Sensem zmiany jest sprawniejsza obsługa postępowań spadkowych. Otóż notariusz poświadczający dziedziczenie, jeśli nie będzie miał wątpliwości co do tożsamości i uprawnień spadkobierców do dziedziczenia, złoży elektroniczny wniosek o zmianę właściciela nieruchomości w księdze wieczystej. Nowe przepisy zobowiązują go do zrobienia tego niezwłocznie po poświadczeniu dziedziczenia. W ten sposób procedura wpisu o zmianie właściciela nieruchomości w księdze wieczystej będzie znacznie przyspieszona.

Dziś procedura jest długa i obciąża sądy

Dziś ta procedura jest o wiele bardziej czasochłonna i obciążająca sądy. Otóż w podobnych sytuacjach występuje sąd. Musi on co do zasady wszcząć trzy procedury wieczystoksięgowe. Po pierwsze: o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej, następnie o wpis prawa własności , a wreszcie o wykreślenie ostrzeżenia z księgi wieczystej.