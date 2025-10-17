Aktualizacja: 17.10.2025 18:07 Publikacja: 17.10.2025 17:57
Według uchwalonej w piątek ustawy, spadkobiercy będą mogli, za pośrednictwem notariuszy, składać elektronicznie wnioski o wpis w księdze wieczystej. Ma to przyspieszyć dzisiejsze procedury związane ze spadkobraniem nieruchomości.
Ustawa zmienia prawo o notariacie oraz ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Powstała z inicjatywy rządu jako część działań deregulacyjnych. Sejm uchwalił ją w piątek bez głosów sprzeciwu, przy 260 popierających ją posłach i 180 wstrzymujących się od głosu.
Sensem zmiany jest sprawniejsza obsługa postępowań spadkowych. Otóż notariusz poświadczający dziedziczenie, jeśli nie będzie miał wątpliwości co do tożsamości i uprawnień spadkobierców do dziedziczenia, złoży elektroniczny wniosek o zmianę właściciela nieruchomości w księdze wieczystej. Nowe przepisy zobowiązują go do zrobienia tego niezwłocznie po poświadczeniu dziedziczenia. W ten sposób procedura wpisu o zmianie właściciela nieruchomości w księdze wieczystej będzie znacznie przyspieszona.
Dziś ta procedura jest o wiele bardziej czasochłonna i obciążająca sądy. Otóż w podobnych sytuacjach występuje sąd. Musi on co do zasady wszcząć trzy procedury wieczystoksięgowe. Po pierwsze: o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej, następnie o wpis prawa własności , a wreszcie o wykreślenie ostrzeżenia z księgi wieczystej.
Ponadto w przypadku jednej i tej samej sprawy spadkowej sąd trzykrotnie wysyła do uczestników postępowania korespondencję dotycząca tych trzech aspektów: zawiadomienie o wpisie ostrzeżenia do księgi wieczystej, zawiadomienie o wpisie własności oraz zawiadomienie o wykreśleniu ostrzeżenia z księgi wieczystej. Po wprowadzeniu nowych zasad to notariusze przejmą na siebie – i to w uproszczonej formie – formalności związane ze zmianami w księgach wieczystych, będące odzwierciedleniem przejścia własności ze spadkodawców na spadkobierców.
Dodatkowym usprawnieniem procedury będzie to, że notariusz od razu będzie pobierał od spadkobierców opłatę za wpis w księdze wieczystej. Wyeliminuje to konieczność osobnego fatygowania się do sądu przez spadkobierców.
Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od chwili ich ogłoszenia.
Etap legislacyjny: ustawa przekazana do Senatu
