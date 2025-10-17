Reklama
Deregulacja w spadkach. Będzie prościej i nowocześniej

Procedura spadkowa stanie się prostsza dzięki nowym uprawnieniom dla notariuszy. Trzy procedury sądowe zostaną wyeliminowane.

Publikacja: 17.10.2025 17:57

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Według uchwalonej w piątek ustawy, spadkobiercy będą mogli, za pośrednictwem notariuszy, składać elektronicznie wnioski o wpis w księdze wieczystej. Ma to przyspieszyć dzisiejsze procedury związane ze spadkobraniem nieruchomości.

Ustawa zmienia prawo o notariacie oraz ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Powstała z inicjatywy rządu jako część działań deregulacyjnych. Sejm uchwalił ją w piątek bez głosów sprzeciwu, przy 260 popierających ją posłach i 180 wstrzymujących się od głosu.

Sensem zmiany jest sprawniejsza obsługa postępowań spadkowych. Otóż notariusz poświadczający dziedziczenie, jeśli nie będzie miał wątpliwości co do tożsamości i uprawnień spadkobierców do dziedziczenia, złoży elektroniczny wniosek o zmianę właściciela nieruchomości w księdze wieczystej. Nowe przepisy zobowiązują go do zrobienia tego niezwłocznie po poświadczeniu dziedziczenia. W ten sposób procedura wpisu o zmianie właściciela nieruchomości w księdze wieczystej będzie znacznie przyspieszona.

Dziś procedura jest długa i obciąża sądy

Dziś ta procedura jest o wiele bardziej czasochłonna i obciążająca sądy. Otóż w podobnych sytuacjach występuje sąd. Musi on co do zasady wszcząć trzy procedury wieczystoksięgowe. Po pierwsze: o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej, następnie o wpis prawa własności , a wreszcie o wykreślenie ostrzeżenia z księgi wieczystej.

Ponadto w przypadku jednej i tej samej sprawy spadkowej sąd trzykrotnie wysyła do uczestników postępowania korespondencję dotycząca tych trzech aspektów: zawiadomienie o wpisie ostrzeżenia do księgi wieczystej, zawiadomienie o wpisie własności oraz zawiadomienie o wykreśleniu ostrzeżenia z księgi wieczystej. Po wprowadzeniu nowych zasad to notariusze przejmą na siebie – i to w uproszczonej formie – formalności związane ze zmianami w księgach wieczystych, będące odzwierciedleniem przejścia własności ze spadkodawców na spadkobierców.

Opłata za wpis do księgi wieczystej pobierze notariusz 

Dodatkowym usprawnieniem procedury będzie to, że notariusz od razu będzie pobierał od spadkobierców opłatę za wpis w księdze wieczystej. Wyeliminuje to konieczność osobnego fatygowania się do sądu przez spadkobierców.

Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od chwili ich ogłoszenia.

Etap legislacyjny: ustawa przekazana do Senatu

Notariusze Nieruchomości Spadek

