W ten sposób siedmioosobowy skład izby Odpowiedzialności Zawodowej SN odpowiedział na zagadnienie prawne sformułowane w sierpniu ubiegłego roku przez pierwszą prezes tego sądu.

Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska pyta o immunitety byłych sędziów i prokuratorów

Małgorzata Manowska zapytała o zakres czasowy ochrony obowiązywania immunitetu formalnego sędziego i prokuratora. Innymi słowy prezes SN chce wiedzieć, czy byłego sędziego albo prokuratora chroni immunitet za czyny popełnione podczas sprawowania urzędu, jeśli nie pozostaje on w stanie spoczynku. Mowa zatem o osobach, które zrezygnowały ze statusu prokuratora lub sędziego albo zostały go pozbawione.

Prezes Manowska wskazała, że w tej sprawie orzecznictwo nie jest jednolite i sądy różnie rozstrzygają ten problem. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem immunitet formalny obowiązuje nadal, nawet jeśli stosunek służbowy jest już wygaszony. Według drugiego poglądu śledczy lub sędzia po zakończeniu służby traci immunitet formalny, jeśli nie pozostaje w stanie spoczynku.

I właśnie do tej drugiej wykładni przychyliła się w środę Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. – Immunitet formalny przysługuje sędziemu i sędziemu w stanie spoczynku oraz prokuratorowi i prokuratorowi w stanie spoczynku wyłącznie w okresie pozostawania przez nich w określonym w ustawie stosunku służbowym – brzmi sentencja podjętej w środę uchwały. Co ważne, orzeczeniu temu nadano moc zasady prawnej.