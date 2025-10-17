Reklama
W regionach zaczyna brakować dużych biur. „Zaledwie kilkadziesiąt modułów”

Ten rok w historii regionalnych rynków biurowych zapisze się jako czas rekordowo małej nowej podaży. Deweloperzy zaciągają hamulec, bo sporo biur stoi pustych – wynika z analiz firmy doradczej JLL, które „Rzeczpospolita” publikuje pierwsza.

Publikacja: 17.10.2025 08:33

Budynki ukończone po 2023 roku potrzebują nawet kilkudziesięciu miesięcy na pełne wynajęcie

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Eksperci firmy doradczej JLL podsumowują III kwartał 2025 r. na regionalnych rynkach biurowych. 

W tym czasie oddano do użytku zaledwie trzy biurowce o łącznej powierzchni 15,6 tys. mkw. – Wprawdzie to więcej niż w całym pierwszym półroczu, ale nadal niewiele w porównaniu z okresem sprzed pandemii, kiedy to oddawano nawet 480-500 tys. mkw. rocznie – zaznaczają analitycy JLL. – Spowolnienie aktywności deweloperów pozostanie z nami w długiej perspektywie. Co prawda w latach 2026-2027 na rynkach regionalnych ma być ukończonych w sumie ok. 180 tys. mkw. nowych biur. Większość jest już na etapie budowy, ale nie należy się spodziewać powrotu do wielkości odnotowywanych w ubiegłych latach.

Pustostany: dużo gotowych powierzchni, ale małych

– Takiej sytuacji w miastach regionalnych nie było od kilkunastu lat. Ten rok będzie się charakteryzował rekordowo małą podażą biur oddanych do użytku. W całym 2025 na rynek trafi jedynie 33 tys. mkw. nowych biur – mówi Mateusz Polkowski, szef działu analiz i doradztwa w JLL. – Lekkie odbicie podaży powinno nastąpić w latach 2026 i 2027, ale i tak liczba dostarczonych na rynek metrów kwadratowych będzie cztero-, pięciokrotnie mniejsza niż w czasach prosperity. To nowa rzeczywistość na rynku w regionach, która zostanie z nami najprawdopodobniej na długo. Nadal jest jednak miejsce na unikatowe inwestycje, szczególnie te w najlepszych lokalizacjach i charakteryzujące się wyjątkową efektywnością energetyczną.

Zdaniem autorów raportu mała aktywność budowlana nie zaskakuje, biorąc pod uwagę  sytuację na rynku biur w regionach. Średni współczynnik pustostanów utrzymuje się na stabilnym poziomie 17,7 proc., a w niektórych miastach jest jeszcze wyższy – w Katowicach to 23,4 proc., we Wrocławiu 21,8 proc.

Kilkadziesiąt miesięcy na wynajem całego biurowca

– Deweloperzy borykają się z wyzwaniem długiej komercjalizacji nowych obiektów. W strukturze popytu dominują renegocjacje – np. w Krakowie w III kwartale było to aż ok. 70 proc. wszystkich transakcji – podaje JLL. – Przy ograniczonej absorpcji netto, budynki ukończone po 2023 r. potrzebują nawet kilkudziesięciu miesięcy na pełne wynajęcie. Ok. 44 proc. ich powierzchni pozostaje dostępne od ręki.

Eksperci JLL podkreślają, że pomimo wysokiego współczynnika powierzchni niewynajętej zaczyna brakować większych powierzchni do wynajęcia „w jednym kawałku”. – Na ogół są dostępne w budynkach mających co najmniej 15 lat, których główni najemcy przenieśli się do nowszych obiektów. To problem dla innych dużych firm, które chciałyby pójść w ich ślady – podkreślają analitycy JLL. – Modułów o powierzchni większej niż 2,5 tys. mkw. rozsianych po polskich miastach regionalnych jest zaledwie kilkadziesiąt. – Jednym słowem, zaczyna brakować atrakcyjnych miejsc, szczególnie w centrach miast, do relokacji dla dużych graczy – zaznaczają analitycy.

Popyt na biura w regionach. Kto wynajmuje siedziby do pracy  

W ciągu trzech kwartałów tego roku najemcy na regionalnych rynkach wynajęli niemal 522 tys. mkw., to o ok. 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. – Rekordowy był II kwartał, kiedy to podpisano umowy najmu aż 217 tys. mkw. Ten wynik wzmocniło kilka dużych transakcji (10-20 tys. mkw.) – podaje JLL.

Od stycznia do września największy popyt (204 tys. mkw. wynajętych biur) odnotowano w Krakowie. Na kolejnych miejscach uplasowały się Wrocław (107,4 tys. mkw.) i Trójmiasto (71,7 tys. mkw.).

– Najbardziej aktywne były firmy z branży IT (ok. 105 tys. mkw.), usług profesjonalnych (86 tys. mkw.) i produkcyjne (ok. 81 tys. mkw.).

Okazje dla samorządów i instytucji publicznych

– Ciekawym trendem, który obserwujemy na rynkach regionalnych, jest coraz większa aktywność podmiotów administracji publicznej, i to nie tylko jako najemców, ale także kupujących. Pod koniec września Sejmik Województwa Łódzkiego przegłosował zakup biurowca Brama Miasta A w Nowym Centrum Łodzi od firmy Skanska za 160 mln zł – mówi Karol Patynowski, dyrektor ds. rynków regionalnych w JLL Polska.  – Jesteśmy przekonani, że w miastach o wysokim odsetku pustostanów, takich jak Katowice, Wrocław czy Łódź, samorządy lokalne czy inne organizacje publiczne będą coraz częściej korzystać z rynkowych okazji i wynajmować biura w nowoczesnych biurowcach lub nawet je nabywać.

Czynsze za biura w polskich miastach

W III kwartale 2025 r. stawki najmu biur w głównych miastach regionalnych wahały się od 11,5 euro do 20 euro za mkw. miesięcznie. Stawki w ujęciu kwartalnym utrzymały się na relatywnie stabilnym poziomie. Wyjątki to Wrocław i Poznań, gdzie czynsze za najlepsze nieruchomości wzrosły o 0,25 do 0,50 euro za mkw.

– Tendencją, która zyskuje na znaczeniu i od dawna występuje w Warszawie, jest polaryzacja czynszów w Krakowie – najbardziej dojrzałym rynku regionalnym. Stawki w centrum tego miasta są już znacząco wyższe, niż w innych jego rejonach – różnica może wynosić nawet ponad 5 euro za metr kwadratowy miesięcznie – wskazuje JLL.  – W nowszych obiektach umowy najmu są zazwyczaj zawierane na pięć-siedem lat. W przypadku niektórych podmiotów mogą to być nawet dziesięcioletnie umowy, ze względu na wysokie koszty finansowe i fit-outu. Starsze budynki oferują bardziej elastyczne warunki: nowe umowy na trzy-pięć lat, a renegocjacje na dwa do pięciu lat.

