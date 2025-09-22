Aktualizacja: 22.09.2025 15:38 Publikacja: 22.09.2025 15:01
Planowany u zbiegu ul. Towarowej i Pańskiej 40-piętrowy budynek AFI Tower to część wielofunkcyjnego kompleksu Towarowa 22 realizowanego przez AFI, Echo Investment i Archicom Collection.
Drapacz chmur w biznesowym centrum Warszawy, blisko stacji metra przy rondzie Daszyńskiego, zaprojektowała pracownia JEMS Architekci. Wieża zaoferuje ponad 50 tys. mkw. powierzchni biurowej. Będzie w niej mogło pracować ok. 7,3 tys. osób.
Biurowiec ma być gotowy w drugiej połowie 2028 roku.
Budynek będzie się składał z dwóch części: 150-metrowej wieży i 85-metrowego podium. – W tak ukształtowanej bryle zaprojektowano charakterystyczne uskoki, dzięki którym wyglądem przypomina dwa przylegające do siebie stosy książek – opisują przedstawiciele inwestora.
Najwyższy budynek superkwartału Towarowa 22 ma już pozwolenie na budowę
Jak mówi cytowany w komunikacie Maciej Rydz, partner w JEMS Architekci, to symboliczny akcent architektoniczny nawiązujący do historii Domu Słowa Polskiego, czyli największego w kraju zakładu poligraficznego, w którym kiedyś drukowano książki i czasopisma. – Budynek otwiera się na poziom ulicy cofniętym parterem, który zaprasza do wnętrza wysokiego na sześć metrów holu głównego z antresolą i kawiarnią od strony ul. Wroniej – opisuje Maciej Rydz. – Stąd na wyższe piętra będzie można dotrzeć szybkimi dwupokładowymi windami. Będzie to jedyny wieżowiec biurowy w Polsce z tarasami dla niemalże każdego najemcy. Pracownicy będą mogli w przerwie odpocząć na świeżym powietrzu z widokiem na panoramę Warszawy. Tarasy mają także wpływ na klimat wokół budynku: ograniczają nagrzewanie się fasady i regulują przepływ wiatru – dodaje.
Mniej więcej w połowie wysokości wieży, na dachu niższej części budynku, zaplanowano ogród o powierzchni 1,2 tys. mkw., który wypełni roślinność zaprojektowana przez pracownię RS Architektura Krajobrazu.
Zielone tereny w kompleksie Towarowa 22 zajmą łącznie 2 hektary.
– AFI Tower to dla nas coś więcej niż inwestycja. Razem z Grupą Echo realizujemy projekt, który nie tylko przyciągnie biznes i mieszkańców, ale też ożywi tę część Warszawy – mówi cytowany w komunikacie Sebastian Kieć, prezes spółki AFI Poland. – Wierzę, że spełniający najwyższe standardy ESG budynek AFI Tower wpisze się w biznesowy krajobraz Warszawy i odpowie na potrzeby kolejnego pokolenia użytkowników.
AFI Tower będzie zasilany energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. – Podobnie jak sąsiedni biurowiec Office House, wieżowiec również odda nadwyżkę ciepła z systemu klimatyzacji do miejskiej sieci, przyczyniając się do ogrzania mieszkań warszawiaków – mówią przedstawiciele inwestora. – Fasada z trójszybowymi oknami ograniczy energię potrzebną do chłodzenia lub ogrzewania.
Potwierdzeniem zrównoważonego charakteru i zaawansowania technologicznego biurowca będą certyfikaty BREEAM na najwyższym poziomie „Outstanding”, WELL Health & Safety, WiredScore Platinum oraz SmartCore.
– Rozpoczęcie budowy najwyższego budynku superkwartału Towarowa 22 jest niezwykle ekscytującym momentem w historii naszej firmy. To już kolejny po Q22 wieżowiec tej wysokości, jaki wybudujemy w centrum Warszawy – mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu spółki Echo Investment. – Prace ruszą już za chwilę, aby w ciągu trzech lat gotowy biurowiec powitał najemców.
W kompleksie Towarowa 22, od strony ul. Miedzianej, trwa budowa luksusowych mieszkań Apartamenty M7 i Apartamenty Gutenberga, a prace nad kolejnymi etapami inwestycji ruszą wkrótce.
