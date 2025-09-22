Najwyższy budynek superkwartału Towarowa 22 ma już pozwolenie na budowę

Planowany u zbiegu ul. Towarowej i Pańskiej 40-piętrowy budynek AFI Tower to część wielofunkcyjnego kompleksu Towarowa 22 realizowanego przez AFI, Echo Investment i Archicom Collection.

Drapacz chmur w biznesowym centrum Warszawy, blisko stacji metra przy rondzie Daszyńskiego, zaprojektowała pracownia JEMS Architekci. Wieża zaoferuje ponad 50 tys. mkw. powierzchni biurowej. Będzie w niej mogło pracować ok. 7,3 tys. osób.

Biurowiec ma być gotowy w drugiej połowie 2028 roku.

Biura z tarasami dla najemców

Budynek będzie się składał z dwóch części: 150-metrowej wieży i 85-metrowego podium. – W tak ukształtowanej bryle zaprojektowano charakterystyczne uskoki, dzięki którym wyglądem przypomina dwa przylegające do siebie stosy książek – opisują przedstawiciele inwestora.