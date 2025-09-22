Rzeczpospolita

Zielone światło dla 150-metrowej wieży przy Towarowej 22

Inwestorzy wielofunkcyjnego kompleksu Towarowa 22 w Warszawie mają już pozwolenie na budowę 40-piętrowej biurowej wieży AFI Tower.

Publikacja: 22.09.2025 15:01

Zielone światło dla 150-metrowej wieży przy Towarowej 22

Foto: mat.prasowe

Aneta Gawrońska

Planowany u zbiegu ul. Towarowej i Pańskiej 40-piętrowy budynek AFI Tower to część wielofunkcyjnego kompleksu Towarowa 22 realizowanego przez AFI, Echo Investment i Archicom Collection.

Drapacz chmur w biznesowym centrum Warszawy, blisko stacji metra przy rondzie Daszyńskiego, zaprojektowała pracownia JEMS Architekci. Wieża zaoferuje ponad 50 tys. mkw. powierzchni biurowej. Będzie w niej mogło pracować ok. 7,3 tys. osób.

Biurowiec ma być gotowy w drugiej połowie 2028 roku.

Biura z tarasami dla najemców

Budynek będzie się składał z dwóch części: 150-metrowej wieży i 85-metrowego podium. – W tak ukształtowanej bryle zaprojektowano charakterystyczne uskoki, dzięki którym wyglądem przypomina dwa przylegające do siebie stosy książek – opisują przedstawiciele inwestora.

Najwyższy budynek superkwartału Towarowa 22 ma już pozwolenie na budowę

Najwyższy budynek superkwartału Towarowa 22 ma już pozwolenie na budowę

Foto: mat.prasowe

Jak mówi cytowany w komunikacie Maciej Rydz, partner w JEMS Architekci, to symboliczny akcent architektoniczny nawiązujący do historii Domu Słowa Polskiego, czyli największego w kraju zakładu poligraficznego, w którym kiedyś drukowano książki i czasopisma. – Budynek otwiera się na poziom ulicy cofniętym parterem, który zaprasza do wnętrza wysokiego na sześć metrów holu głównego z antresolą i kawiarnią od strony ul. Wroniej – opisuje Maciej Rydz. – Stąd na wyższe piętra będzie można dotrzeć szybkimi dwupokładowymi windami. Będzie to jedyny wieżowiec biurowy w Polsce z tarasami dla niemalże każdego najemcy. Pracownicy będą mogli w przerwie odpocząć na świeżym powietrzu z widokiem na panoramę Warszawy. Tarasy mają także wpływ na klimat wokół budynku: ograniczają nagrzewanie się fasady i regulują przepływ wiatru – dodaje.

Czytaj więcej

Archicom dba o zróżnicowaną ofertę. Z jednej strony ma apartamenty premium pod szyldem Archicom Coll
Nieruchomości
Archicom po konferencji: cel sprzedaży ok. 3 tys. mieszkań podtrzymany

Z ogrodem na dachu

Mniej więcej w połowie wysokości wieży, na dachu niższej części budynku, zaplanowano ogród o powierzchni 1,2 tys. mkw., który wypełni roślinność zaprojektowana przez pracownię RS Architektura Krajobrazu.

Zielone tereny w kompleksie Towarowa 22 zajmą łącznie 2 hektary.

– AFI Tower to dla nas coś więcej niż inwestycja. Razem z Grupą Echo realizujemy projekt, który nie tylko przyciągnie biznes i mieszkańców, ale też ożywi tę część Warszawy – mówi cytowany w komunikacie Sebastian Kieć, prezes spółki AFI Poland. – Wierzę, że spełniający najwyższe standardy ESG budynek AFI Tower wpisze się w biznesowy krajobraz Warszawy i odpowie na potrzeby kolejnego pokolenia użytkowników.

Czytaj więcej

Biurowiec Office House dzieli się ciepłem z Warszawą
Nieruchomości
Warszawa. Office House odda miastu zielone ciepło

Zielona energia w biurowcu

AFI Tower będzie zasilany energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. – Podobnie jak sąsiedni biurowiec Office House, wieżowiec również odda nadwyżkę ciepła z systemu klimatyzacji do miejskiej sieci, przyczyniając się do ogrzania mieszkań warszawiaków – mówią przedstawiciele inwestora. –  Fasada z trójszybowymi oknami ograniczy energię potrzebną do chłodzenia lub ogrzewania.

Potwierdzeniem zrównoważonego charakteru i zaawansowania technologicznego biurowca będą certyfikaty BREEAM na najwyższym poziomie „Outstanding”, WELL Health & Safety, WiredScore Platinum oraz SmartCore.

– Rozpoczęcie budowy najwyższego budynku superkwartału Towarowa 22 jest niezwykle ekscytującym momentem w historii naszej firmy. To już kolejny po Q22 wieżowiec tej wysokości, jaki wybudujemy w centrum Warszawy – mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu spółki Echo Investment. – Prace ruszą już za chwilę, aby w ciągu trzech lat gotowy biurowiec powitał najemców.

W kompleksie Towarowa 22, od strony ul. Miedzianej, trwa budowa luksusowych mieszkań Apartamenty M7 i Apartamenty Gutenberga, a prace nad kolejnymi etapami inwestycji ruszą wkrótce.

Źródło: rp.pl

Dzisiejszy inwestor to osoba świadoma, która chce połączyć funkcjonalność, estetykę i rozsądny budże
Nieruchomości
Dom dla Polaka. Jak duży ma być?
Przy ul. Chłodnej 35 w Warszawie powstaną inteligentne apartamenty
Nieruchomości
Apartamenty premium. Chłodna 35 na zielonym świetle
Deweloperzy współfinansują rozwój infrastruktury publicznej w polskich miastach
Nieruchomości
Prywatni inwestorzy wydają miliardy na publiczną infrastrukturę
Pod względem wartości transakcji w Polsce na pierwszy plan wysuwają się magazyny.
Nieruchomości
Nieruchomości komercyjne. Jakie budynki preferują inwestorzy
Od tygodnia formuła „zapytaj o cenę” jest już w pełni zakazana. Sprzedające mieszkania firmy muszą t
Nieruchomości
Jawność cen mieszkań w praktyce. Deweloperzy zdali egzamin?
