Aktualizacja: 16.09.2025 12:53 Publikacja: 16.09.2025 11:54
Archicom dba o zróżnicowaną ofertę. Z jednej strony ma apartamenty premium pod szyldem Archicom Collection, z drugiej zwiększa udział segmentu dostępniejszego cenowo z myślą o klientach kredytowych
Foto: Mat. prasowe
– Cel wydaje się bardzo ambitny, ale nie niemożliwy, jesteśmy umiarkowanymi optymistami – powiedział prezes Waldemar Olbryk. – Widzimy, że sprzedaż mieszkań kwartał do kwartału rośnie, patrzymy optymistycznie na rynek i na kolejne miesiące. Widzimy wzrost liczby klientów kredytowych, ich udział to ok. 60 proc. Mamy bardzo dużo rezerwacji na osiedlach, które zaraz dostaną pozwolenie na budowę. Zintensyfikowaliśmy działania w projektach, które są w zasadzie gotowe do odbioru. Nasz dział sprzedaży pracuje w pełnym skupieniu, żeby maksymalnie zbliżyć się do celu 3 tys. – dodał.
W I połowie br. budująca w kilku miastach grupa podpisała 1,16 tys. umów, o 32 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak wynika z raportów bieżących, 998 mieszkań (wzrost o 38 proc.) pochodziło z własnych projektów Archicomu, a 164 z inwestycji spółki matki – Echo Investment (Archicom dostaje prowizję, która zaliczana jest do przychodów ze sprzedaży usług).
W całym 2024 r. grupa sprzedała 2,2 tys. mieszkań.
Archicom dba o zróżnicowaną ofertę. Z jednej strony ma apartamenty premium pod szyldem Archicom Collection, z drugiej zwiększa udział segmentu dostępniejszego cenowo z myślą o klientach kredytowych, których sytuacja powoli się poprawia.
Jak wynika ze sprawozdania finansowego Archicomu, sprzedaż mieszkań wymaga jednak znacznie więcej działań marketingowych. W I połowie br. koszty sprzedaży poszły w górę o 71 proc., do 46,6 mln zł.
– Ten wzrost traktujemy jako naturalną wręcz inwestycję potrzebną do zwiększenia zarówno liczby, jak i wartości sprzedaży. Patrząc na prognozę kosztów na cały 2025 r., będziemy celować, aby wzrost rok do roku nie przekroczył 10 proc. Tego typu koszty nie rozkładają się równomiernie w poszczególnych kwartałach, a wynikają m.in. z tego, kiedy projekt trafia do sprzedaży – powiedziała Justyna Kawa, członkini zarządu ds. finansowych.
Firma zakłada przekazanie w całym roku ok. 2,4 tys. lokali, z czego 1,5 tys. z własnych projektów i 900 z inwestycji Echa. W I połowie br. klienci odebrali klucze do 404 lokali, z czego 360 z własnych projektów. Kumulacja przypadnie na IV kwartał, potencjał przekazań to 1,26 tys. lokali.
W I połowie br. grupa wypracowała 35,8 proc. marży brutto ze sprzedaży, o 9 proc. mniej niż rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży produktów – a więc z przekazań lokali z własnych projektów – zmniejszyła się z 37,4 do 31,5 proc. Zmieniła się bowiem struktura przekazanych lokali – w tym roku było ich więcej z projektów z segmentu popularnego. Justyna Kawa podkreśliła, że celem Archicomu jest uzyskiwanie rentowności z przedziału 30-40 proc.
Prezes Olbryk dodał, że w tej chwili otoczenie jest sprzyjające, jeśli chodzi o koszty wykonawstwa. Ceny są stabilne, a w niektórych przypadkach można negocjować z wykonawcami lepsze warunki.
Dzięki ustawie o obowiązku podawania cen ofertowych w internecie możemy zobaczyć, jak wyceniane są mieszkania w luksusowych inwestycjach marki Archicom Collection.
Kiedy wiosną tego roku grupa prezentowała – w jej przekazie marketingowym – elitarną inwestycję Apartamenty Gutenberga, dziennikarze pytali, czy padnie rekord 100 tys. zł za mkw. Menedżerowie krygowali się: „nie chcielibyśmy przebić ceny 100 tys. zł za mkw.” Apartamenty Gutenberga to trzeci projekt Archicom Collection i drugi realizowany w ramach wielofunkcyjnego kwartału Towarowa 22 w sercu warszawskiej Woli. We wtorek w ofercie było 58 mieszkań z cenami od 34 tys. do 57 tys. zł za mkw.
Pod tym samym adresem rok wcześniej (wiosna 2024 r.) do sprzedaży wszedł apartamentowiec M7. Tu w ofercie było 49 apartamentów z cenami 41-56 tys. zł za mkw.
Archicom Collection to również projekt Flare przy ul. Grzybowskiej, którego sprzedaż ruszyła pod koniec 2024 r. Do wzięcia były 34 lokale z cenami od 39,8 tys. do 49,2 tys. zł za mkw.
