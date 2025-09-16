Jak wynika ze sprawozdania finansowego Archicomu, sprzedaż mieszkań wymaga jednak znacznie więcej działań marketingowych. W I połowie br. koszty sprzedaży poszły w górę o 71 proc., do 46,6 mln zł.

– Ten wzrost traktujemy jako naturalną wręcz inwestycję potrzebną do zwiększenia zarówno liczby, jak i wartości sprzedaży. Patrząc na prognozę kosztów na cały 2025 r., będziemy celować, aby wzrost rok do roku nie przekroczył 10 proc. Tego typu koszty nie rozkładają się równomiernie w poszczególnych kwartałach, a wynikają m.in. z tego, kiedy projekt trafia do sprzedaży – powiedziała Justyna Kawa, członkini zarządu ds. finansowych.

Kumulacja przekazań mieszkań w Archicomie w IV kwartale

Firma zakłada przekazanie w całym roku ok. 2,4 tys. lokali, z czego 1,5 tys. z własnych projektów i 900 z inwestycji Echa. W I połowie br. klienci odebrali klucze do 404 lokali, z czego 360 z własnych projektów. Kumulacja przypadnie na IV kwartał, potencjał przekazań to 1,26 tys. lokali.

W I połowie br. grupa wypracowała 35,8 proc. marży brutto ze sprzedaży, o 9 proc. mniej niż rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży produktów – a więc z przekazań lokali z własnych projektów – zmniejszyła się z 37,4 do 31,5 proc. Zmieniła się bowiem struktura przekazanych lokali – w tym roku było ich więcej z projektów z segmentu popularnego. Justyna Kawa podkreśliła, że celem Archicomu jest uzyskiwanie rentowności z przedziału 30-40 proc.

Prezes Olbryk dodał, że w tej chwili otoczenie jest sprzyjające, jeśli chodzi o koszty wykonawstwa. Ceny są stabilne, a w niektórych przypadkach można negocjować z wykonawcami lepsze warunki.